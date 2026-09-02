Vừa tốt nghiệp đại học, Nhan Phúc Vinh đã có hành động cực bất ngờ này!

Trước khi trở thành diễn viên, Nhan Phúc Vinh từng theo học ngành Sư phạm Thể dục thể thao tại Cần Thơ và đã có khoảng thời gian đứng lớp. Thế nhưng, khi đang học đại học, anh dần nhận ra công việc giáo viên không thực sự phù hợp với mình.

Thay vì lựa chọn một công việc ổn định đúng như định hướng của gia đình, nam diễn viên quyết định rẽ sang con đường hoàn toàn khác: một mình lên TP.HCM thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, bắt đầu lại từ đầu với đam mê phim ảnh.

Điều đáng nói là quyết định ấy không phải lúc nào cũng được gia đình ủng hộ ngay từ đầu. Nhan Phúc Vinh từng chia sẻ, gia đình anh sống ở Cần Thơ và cũng giống như nhiều gia đình khác, bố mẹ luôn mong con học một ngành nghề có thể đem lại công việc ổn định sau này.

Ngay sau năm nhất đại học, anh từng xin bố mẹ cho chuyển sang một ngành khác, có thể liên quan đến kinh tế hoặc kỹ thuật vì cho rằng những lĩnh vực ấy phù hợp với bản thân hơn. Thế nhưng bố mẹ không đồng ý. Anh được khuyên rằng trước hết cứ hoàn thành việc học, sau đó muốn lựa chọn thế nào thì tính tiếp. Vậy là Nhan Phúc Vinh tiếp tục theo học Sư phạm Thể dục thể thao.

Thực tế, anh vốn khá yêu thích thể thao. Nhưng càng học, anh càng nhận ra thích thể thao và phù hợp với nghề giáo viên là hai chuyện khác nhau. Anh từng nghĩ đến cảnh mình đứng trước học sinh, hướng dẫn các em tập luyện. Nhưng rồi nam diễn viên nhận ra bản thân không đủ kiên nhẫn để theo đuổi công việc này lâu dài.

Theo anh, làm giáo viên không đơn giản chỉ là có kiến thức chuyên môn. Người đứng lớp còn cần rất nhiều sự nhẫn nại và những tố chất khác để có thể đồng hành, hướng dẫn học sinh và giúp các em phát huy khả năng của mình. Vì vậy, dù từng nghĩ đến chuyện chuyển ngành ngay từ năm nhất, anh vẫn quyết định học tiếp.

Trong thời gian học đại học, Nhan Phúc Vinh từng có khoảng 2 tháng đứng lớp tại một trường THPT. Anh tham gia một số tiết dự giờ, ra sân hướng dẫn học sinh nhảy cao và một số môn thể thao khác. Nhưng từ năm thứ 3, một niềm yêu thích khác bắt đầu xuất hiện. Đó là phim ảnh. Ban đầu có thể chỉ là sự quan tâm, nhưng càng về sau, ý nghĩ thử sức với điện ảnh càng trở nên rõ ràng trong anh.

Đến khi hoàn thành chương trình Sư phạm Thể dục thể thao, Nhan Phúc Vinh quyết định một lần nữa lựa chọn cho mình. Lần này, anh thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Có lẽ chính việc trước đó đã hoàn thành lời hứa với bố mẹ cũng giúp anh nhận được sự tôn trọng từ gia đình.

Anh từng nói rằng bố mẹ đã muốn anh học Sư phạm và anh đã tốt nghiệp đúng ngành mà gia đình lựa chọn. Vì vậy, sau khi hoàn thành chương trình, anh muốn chọn con đường nào thì bố mẹ cũng tôn trọng.

Với Nhan Phúc Vinh, quyết định ấy đòi hỏi không ít can đảm. Anh một mình rời Cần Thơ lên Sài Gòn, thuê nhà, vừa đi học vừa làm để tự trang trải cho những điều mình theo đuổi.

Ở tuổi 40, nam diễn viên có thêm một cột mốc đặc biệt trong cuộc sống, sau nhiều năm tập trung cho công việc và sự nghiệp.

Câu chuyện của Nhan Phúc Vinh cũng cho thấy một điều: đôi khi, "ổn định" mà người khác lựa chọn cho mình chưa chắc là cuộc sống mình thực sự muốn. Điều quan trọng là trước khi rẽ hướng, mỗi người cần đủ trách nhiệm với lựa chọn của mình. Và khi đã quyết định, hãy dám tự chịu trách nhiệm cho con đường ấy.

Có lẽ chính sự "bướng bỉnh" cộng với quyết tâm bảo vệ lựa chọn của mình đến cùng, đã giúp anh có được bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.

Ngoài sự nghiệp thăng hoa, đời tư Nhan Phúc Vinh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cuối tháng 8/2026, Nhan Phúc Vinh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi thông báo đã cầu hôn thành công diễn viên Khả Ngân. Thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Ở tuổi 40, nam diễn viên có thêm một cột mốc đặc biệt trong cuộc sống, sau nhiều năm tập trung cho công việc và sự nghiệp.

Bên cạnh những lời chúc phúc, người hâm mộ cũng không khỏi háo hức chờ đợi ngày cặp đôi chính thức về chung một nhà, diện trang phục cưới và cùng nhau bước lên xe hoa.