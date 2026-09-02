Không thể nhận ra Ánh Viên

Trong video mới được chính chủ chia sẻ nhân kì nghỉ lễ, cựu VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên xuất hiện với phong cách thời trang công sở trẻ trung. Cô diện áo hai màu trắng - nâu khoác ngoài áo hai dây cùng quần âu ống rộng màu nâu, tạo tổng thể thanh lịch nhưng vẫn hiện đại.

Mái tóc đen được buộc gọn phía sau, để lộ gương mặt thanh thoát. Ánh Viên trang điểm nhẹ, nhấn vào đôi mắt và đường nét gương mặt. Đặc biệt, nụ cười tươi cùng thần thái tự tin khiến diện mạo của cô trông nữ tính và mềm mại hơn nhiều so với hình ảnh một nữ vận động viên từng gắn bó với bể bơi trong suốt nhiều năm.

Ở một khoảnh khắc khác, Ánh Viên ngồi trên ghế dài, tạo dáng với đôi chân duỗi về phía trước. Bộ quần âu ống rộng giúp vóc dáng của cựu kình ngư trông thanh mảnh, trong khi đôi giày cao gót tạo thêm nét thời trang cho tổng thể. Điều khiến dân mạng chú ý nhất vẫn là gương mặt của Ánh Viên. Những đường nét vốn quen thuộc nhưng được thể hiện trong một diện mạo rất khác, cộng thêm góc quay, ánh sáng và cách trang điểm khiến nhiều người phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Ảnh: Ánh Viên

Ảnh: Ánh Viên

“Ủa Ánh Viên đây á, sao khác trước vậy ta?”, “Đẹp quá, nhìn không nhận ra nổi", “AI chắc luôn…”, “Ngày càng nữ tính, xinh quá trời"... Đó là một số phản ứng của dân mạng trước hình ảnh mới của nữ kình ngư huyền thoại của làng bơi lội Việt Nam.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ánh Viên gây bất ngờ với diện mạo sau khi rời đường đua chuyên nghiệp. Trong thời gian qua, cô liên tục xuất hiện với hình ảnh nữ tính, chăm chút hơn về thời trang và ngoại hình. Từ những bộ ảnh đời thường, các sự kiện đến những chuyến đi biển, “tiểu tiên cá” ngày nào cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác ngoài hình ảnh VĐV mạnh mẽ quen thuộc.

Ảnh: Ánh Viên

Ảnh: Ánh Viên

Ảnh: Ánh Viên

Sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào cuối năm 2022, Ánh Viên không rời xa bơi lội mà chuyển sang những hoạt động gắn với môn thể thao này, trong đó có việc dạy bơi cho trẻ em. Cô cũng tiếp tục duy trì việc tập luyện và từng trở lại tranh tài tại Oceanman Maldives 2026.

Đáng chú ý, tại Oceanman Maldives 2026, Ánh Viên gây ấn tượng khi giành 4 HCV, trong đó có nội dung bơi biển 10 km. Cô thậm chí về đích cùng thời điểm với VĐV nam dẫn đầu ở cự ly khắc nghiệt này.

Từng là cô gái thường xuất hiện với mái tóc buộc gọn, gương mặt mộc và vóc dáng đặc trưng của một VĐV bơi lội, Ánh Viên hiện tại đang cho thấy một diện mạo mềm mại và thời trang hơn. Vì thế, mỗi lần cựu kình ngư “lên đồ” hay xuất hiện trong những hình ảnh được chăm chút, dân mạng lại có dịp trầm trồ: “Không thể nhận ra Ánh Viên!”

Tú Tú.