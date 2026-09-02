Chanathip tuyên bố mạnh mẽ, Thái Lan sắp có “siêu đội hình” để tái đấu tuyển Việt Nam?

Quyết tâm của Chanathip

2 kỳ AFF Cup liên tiếp, đội tuyển Thái Lan để thua Việt Nam trong trận chung kết và ngậm ngùi nhìn thầy trò HLV Kim Sang-sik nâng cao cúp vô địch. Trong cả 2 giải đấu này, “Messi Thái” Chanathip Songkrasin đều không góp mặt.

Vào tháng 9 này, đội tuyển Thái Lan sẽ tái ngộ tuyển Việt Nam trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026. Chanathip bày tỏ quyết tâm đạt phong độ cao để trở lại tuyển Thái Lan cho giải đấu này: “Đối với giải đấu tiếp theo, FIFA ASEAN Cup, mọi chuyện phụ thuộc vào kế hoạch của huấn luyện viên và những cầu thủ mà ông ấy lựa chọn. Tôi cảm thấy mình cần phải thi đấu thật tốt cho câu lạc bộ để trở lại đội tuyển quốc gia Thái Lan”.

Chanathip muốn sớm được trở lại đội tuyển Thái Lan

“Messi Thái” cũng đưa ra nhận xét về màn trình diễn của tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2026: “Với tư cách là khán giả, tôi rất vui khi thấy nhiều cầu thủ trẻ cùng với đội trưởng Sarach Yooyen cũng như ban huấn luyện đã hỗ trợ lẫn nhau.

Tất nhiên, đội tuyển Thái Lan có rất ít thời gian tập luyện trước giải đấu, và chúng tôi không đặt nhiều kỳ vọng trước đó. Nhưng sau khi vào đến chung kết, kỳ vọng của mọi người đều tăng lên. Thực tế, tôi thấy nhiều cầu thủ trẻ đầy triển vọng, có tiềm năng thi đấu lâu dài cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất vui mừng vì họ đã thi đấu rất tốt”.

Trong 2 đợt tập trung đầu tiên dưới thời HLV Anthony Hudson, Chanathip là nhân vật chính trong đội hình tuyển Thái Lan. Tiền vệ 32 thi đấu trọn vẹn trong chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan tại vòng loại Asian cup 2027.

Chanathip đã 3 lần vô địch AFF Cup cùng tuyển Thái Lan

Tuy nhiên, chấn thương đã khiến anh vắng mặt ở loạt trận giao hữu quốc tế hồi tháng 6 và sau đó cũng không thể tham dự AFF Cup 2026. Trước thềm mùa giải 2026/27, HLV Anthony Hudson kỳ vọng Chanathip có thể lấy lại phong độ trong màu áo BG Pathum United để làm bệ phóng cho việc trở lại ĐTQG Thái Lan.

Tuyển Thái Lan có “siêu đội hình” để tái đấu Việt Nam?

Ngoài Chanathip, một loạt các ngôi sao khác đang thi đấu tại Thai League cũng sẵn sàng trở lại trong đội hình tuyển Thái Lan. Có thể kể đến Patiwat Khammai, Suphanan Bureerat, Jonathan Khemdee, Thitiphan Puangchan, Kritsada Kaman, Theerathon Bunmathan, Ben Davis, Thanawat Suengchitthawon, Ekanit Panya, Jude Soonsup-Bell và Supachai Chaided.

Nhưng theo truyền thông Thái Lan, nhóm cầu thủ được kỳ vọng tạo nên sự bùng nổ mạnh mẽ nhất cho Voi chiến chính là những người đang thi đấu tại nước ngoài.

Supachok Sarachat – cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam – vừa ghi bàn trong màu áo CLB Consadole Sapporo tại J2 League. Tại Consadole Sapporo còn 1 cầu thủ Thái Lan khác là tiền vệ Teerapat Pruetong. Dù mới 19 tuổi nhưng Teerapat Pruetong đang có mùa giải thứ hai tại Nhật Bản và đã có 13 trận đấu cho Consadole Sapporo.

Supachok Sarachat đang thi đấu tại Nhật Bản và vắng mặt ở AFF Cup 2026

Em trai của Supachok là Suphanat Mueanta đang tỏa sáng trong màu áo CLB RB Omiya Ardija (J2 League) với 2 bàn thắng sau 5 trận đầu tiên mùa giải 2026/27. Tại Pháp, tiền đạo 20 tuổi Erawan Garnier đang được ra sân đều đặn ở CLB Bastia thuộc giải Ligue 3.

Trường hợp thăng tiến mạnh mẽ nhất phải kể đến Nicholas Mickelson. Sau những mùa giải kiên trì, hậu vệ 27 tuổi đã được lên thi đấu tại Bundesliga cùng CLB SV Elversberg.