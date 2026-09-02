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Đúng ngày 2/9, sân bay Liên Khương ghi nhận 1 chuyến bay đặc biệt hạ cánh lúc 10h58

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Đúng ngày 2/9, sân bay Liên Khương ghi nhận 1 chuyến bay đặc biệt hạ cánh lúc 10h58

Trong ngày Quốc khánh 2/9, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) chính thức đón chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi hoạt động khai thác được khôi phục, đánh dấu sự trở lại của các đường bay quốc tế thường lệ tại sân bay này.

Sáng 2/9, chuyến bay AK571 của hãng hàng không AirAsia từ Kuala Lumpur (Malaysia) hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương lúc 10h58, đưa những hành khách quốc tế đầu tiên trở lại Đà Lạt sau thời gian sân bay tạm dừng khai thác để phục vụ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Ngay sau đó, lúc 11h40, chuyến bay AK572 từ Đà Lạt khởi hành đi Kuala Lumpur, chính thức đánh dấu việc khôi phục kết nối hàng không quốc tế thường lệ giữa Lâm Đồng và Malaysia.

Việc các chuyến bay quốc tế trở lại Liên Khương đúng dịp Quốc khánh 2/9 mang ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động giao thông, du lịch và kết nối của địa phương. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mà còn mở ra thêm cơ hội thu hút du khách quốc tế, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và tăng cường kết nối giữa Lâm Đồng với khu vực Đông Nam Á.

Đối với Đà Lạt - điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam, việc khôi phục các đường bay quốc tế được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho du khách nước ngoài tiếp cận thành phố, đồng thời hỗ trợ ngành du lịch địa phương mở rộng thị trường khách quốc tế.

Chuyến bay quốc tế đầu tiên trở lại trong đúng ngày 2/9 vì thế trở thành một dấu mốc đáng nhớ, không chỉ với ngành hàng không mà còn mở ra những hành trình mới và những cơ hội mới cho Đà Lạt - Lâm Đồng.

(Theo Cảng hàng không quốc tế Liên Khương)

Lê Anh

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