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Con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây xôn xao

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Sau 13 năm kín tiếng, “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà một lần nữa lại thu hút sự chú ý của công chúng.

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã dẫn đầu bảng xếp hạng 10 nghệ sĩ/KOL nhận được thảo luận tại các sự kiện trong tuần, theo thống kê của Socialite. Cô trở thành tâm điểm tại buổi ra mắt 2 bộ phim Quý tử vượt giàuHộ linh tráng sĩ. Lần xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi trong nhiều năm, Tăng Thanh Hà gần như không góp mặt tại các sự kiện giải trí.

Hơn 12.000 lượt thảo luận liên quan đến Tăng Thanh Hà (Ảnh: Socialite)

Đáng chú ý, sự trở lại của cô diễn ra đúng thời điểm nữ diễn viên chuẩn bị tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm. Tháng 7 vừa qua, Tăng Thanh Hà xác nhận đảm nhận vai Nam Phương hoàng hậu trong Hoàng hậu cuối cùng. Đây là vai diễn đánh dấu lần trở lại điện ảnh đầu tiên của cô kể từ Mỹ nhân kế (2013).

Vì vậy, mỗi lần Tăng Thanh Hà xuất hiện trước công chúng thời gian gần đây đều nhận được sự quan tâm lớn. Không chỉ là sự trở lại của một gương mặt quen thuộc, những lần xuất hiện này còn khiến khán giả chú ý hơn đến chặng đường mới của nữ diễn viên sau một thời gian dài rời xa màn ảnh.

Tăng Thanh Hà đang thu hút sự chú ý khi trở lại điện ảnh (Ảnh: FBNV)

Theo đó, Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, được biết đến qua nhiều bộ phim như Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tậnMỹ nhân kế. Nhan sắc cùng khả năng diễn xuất giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt và được khán giả gọi là “ngọc nữ”.

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau đó, cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh, đồng thời duy trì cuộc sống khá kín tiếng.

Sau 13 năm, cô trở lại màn ảnh rộng nhờ sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là ông xã. Gần đây, Tăng Thanh Hà cũng cởi mở hơn với công chúng sau thời gian dài giữ cuộc sống riêng tư. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh, câu chuyện đời thường trên mạng xã hội và tương tác với bạn bè.

Nữ diễn viên dành nhiều sự quan tâm cho việc du lịch, khám phá ẩm thực ở nhiều vùng miền. Về thời trang, cô theo đuổi phong cách tối giản, thanh lịch, linh hoạt từ áo thun, sơ mi đến các thiết kế mang hơi hướng công sở. Những bài đăng của Tăng Thanh Hà thường nhận được hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Đinh Anh

Sức khoẻ 24h

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