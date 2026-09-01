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Bữa cơm ở quê nhà Quang Hải - Chu Thanh Huyền

| | Lifestyle

Gia đình Quang Hải cùng nhau về quê dịp nghỉ lễ 2/9.

Dịp nghỉ lễ 2/9, thay vì lựa chọn những chuyến du lịch, vợ chồng cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã chọn trở về quê để tận hưởng không khí đoàn viên ấm cúng bên gia đình. Chuyến đi không chỉ là dịp để nạp lại năng lượng sau những ngày thi đấu, làm việc căng thẳng mà còn là cơ hội để cặp đôi dành tình yêu thương cho bố mẹ, người thân.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, ngay khi về đến quê, Chu Thanh Huyền đã nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống giản dị nơi đây. Cô ăn mặc đơn giản, thoải mái, cùng chồng đi chợ mua sắm những thực phẩm cho bữa cơm gia đình. Không khó để bắt gặp hình ảnh "hot girl" sinh năm 2000 xách túi rau sống, đồ nướng cẩn thận đặt lên xe. Vẻ ngoài rạng rỡ, nụ cười tươi tắn của cô cho thấy sự hào hứng, hạnh phúc khi được tự tay chuẩn bị cho bữa ăn của cả nhà.

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ. Thực đơn không cầu kỳ nhưng đầy ắp những món ăn đặc sản đậm đà hương vị quê nhà. Điểm nhấn của bữa tiệc là món thịt nướng thơm lừng. Cả gia đình quây quần bên nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.

Chu Thanh Huyền cùng chồng đi mua thịt nướng

Cả hai cùng nhau về quê thăm bố mẹ

Quang Hải và anh trai chuẩn bị thức ăn, bữa cơm có thịt nướng, rau dưa...

Cả gia đình quây quần ăn uống vui vẻ

Một trong những khoảnh khắc đáng yêu là khi Chu Thanh Huyền cùng các chị em trong gia đình nâng ly bia chúc mừng

Ảnh: TTNV

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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