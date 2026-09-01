Lượng khách tăng mạnh sau MV của Phương Mỹ Chi, đi Trà Vinh dịp lễ này thế nào để có ảnh đẹp mang về?

Cho đến khi MV mới của Phương Mỹ Chi quay tại những ngôi chùa Khmer nơi đây gây sốt mạng xã hội, nhiều người mới nhận ra vùng đất này có đủ thứ để giữ chân du khách lâu hơn một buổi chiều, từ hệ thống chùa cổ, hồ nước tĩnh lặng, biển hoang sơ cho đến một nền ẩm thực rất riêng.

Tour khám phá Trà Vinh 2 ngày 1 đêm có gì?

Về mặt hành chính, từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 202/2025/QH15, ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long đã hợp nhất thành một tỉnh mang tên Vĩnh Long, trung tâm hành chính đặt tại TP Vĩnh Long. Tuy vậy, tên gọi Trà Vinh vẫn được giữ trong cách gọi vùng đất và cách người dân bản địa nhận diện quê hương mình, nên phần lớn nội dung du lịch vẫn quen dùng địa danh này.

Ảnh: Viết Thanh

Một điểm dễ nhận thấy khi dạo bước trong nội ô Trà Vinh là mật độ cây xanh dày đặc trải khắp các con đường, cùng hệ thống chùa và ao hồ giữ lại phần lớn diện tích cây cổ thụ. Đây cũng là lý do thành phố này thường được nhắc đến như một trong những đô thị nhiều cây xanh nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Muốn chụp được một tấm không dính người ở Ao Bà Om phải chờ khá lâu

Cũng từ sau khi MV lan truyền, lượng khách trẻ đến Trà Vinh check-in tăng rõ rệt, đặc biệt vào cuối tuần. Đông đúc nhất phải kể đến Ao Bà Om, nơi gần như lúc nào cũng có từng tốp bạn trẻ dạo quanh mép hồ, tìm góc chụp ảnh dưới những gốc cây cổ thụ rễ trồi lên mặt đất, hoặc đứng chờ đến lượt để có được một tấm hình không vướng người qua lại phía sau. Vào buổi chiều muộn, khi ánh nắng dịu bớt và mặt hồ ánh lên màu vàng nhạt, khu vực quanh ao càng trở nên nhộn nhịp hơn với dòng xe máy nối đuôi nhau tìm chỗ đậu.

Từ Ao Bà Om, dòng người tiếp tục lan sang các chùa lân cận như chùa Âng, chùa Vàm Ray và chùa Cò, hai ngôi chùa vốn xuất hiện trực tiếp trong MV nên càng được tìm đến nhiều hơn cả. Tại chùa Vàm Ray, khu vực trước chánh điện và dưới chân tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn thường xuyên có nhiều nhóm bạn trẻ đứng xếp hàng chờ chụp ảnh, nhất là vào những khung giờ đẹp nắng trong ngày. Chùa Cò cũng không kém phần nhộn nhịp khi nhiều người tranh thủ ghé qua vào lúc sáng sớm hoặc chiều tà, thời điểm đàn cò bay về tổ tạo nên khung cảnh được nhiều người săn đón để lưu lại vài kiểu ảnh.

Điểm dừng chân đầu tiên khi vào trung tâm thành phố là Ao Bà Om, hồ nước hình vuông với mỗi cạnh dài khoảng 200 mét, được bao quanh bởi gần 500 cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, chủ yếu là cây sao và cây dầu, với bộ rễ trồi hẳn lên khỏi mặt đất, uốn lượn thành muôn hình vạn trạng. Tán cây ở đây rợp đến mức đứng giữa trưa nắng vẫn thấy mát rượi, mặt hồ quanh năm không cạn nước dù mùa khô kéo dài, và ao còn được người dân gọi bằng cái tên dân dã là Ao Vuông.

Những ngày này, con đường dẫn vào ao gần như kín xe máy đậu dọc hai bên từ đầu giờ chiều. Đông nhất là quanh khu vực có những bộ rễ cây trồi lên mặt đất, góc chụp được nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội, nơi thường có một nhóm đang tạo dáng và vài nhóm khác đứng chờ tới lượt. Muốn có tấm hình không vướng người phía sau thì hoặc phải tới thật sớm, hoặc chấp nhận đợi thêm một lúc.

Gắn liền với địa danh này là một truyền thuyết Khmer được lưu truyền qua nhiều dị bản, kể về cuộc thi đào ao trong đêm giữa hai phe nam nữ để phân định ai phải đi cưới ai, trong đó phe nữ do một người phụ nữ tên Bà Om cầm đầu đã dùng mưu kế treo đèn giả làm sao Mai mọc sớm để đánh lừa phe nam đang mải miết đào giếng. Ao Bà Om được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1994, và cũng chính là nơi diễn ra phần lớn hoạt động của lễ hội Ok Om Bok vào rằm tháng Mười âm lịch hằng năm, thời điểm cả vùng đổ về trong không khí náo nhiệt nhất năm với các phần thi thả đèn nước và đua ghe ngo.

Hơn trăm ngôi chùa Khmer nằm rải khắp vùng đất này từ hàng trăm năm trước

Ngay sát Ao Bà Om là chùa Âng, tên Khmer là Angkorajaborey, được xem là ngôi chùa nổi tiếng và có kiến trúc đẹp nhất trong số 141 ngôi chùa Khmer trên đất Trà Vinh. Theo truyền thuyết, chùa được xây dựng từ cuối thế kỷ X, nhưng theo nhiều tư liệu lịch sử còn lưu lại thì công trình đầu tiên có khả năng dựng bằng tre lá vào năm 1695, đến năm 1842 mới được thay bằng gỗ quý, mái ngói, tường xây, và trải qua thêm vài lần trùng tu cho đến nay. Khuôn viên chùa rộng khoảng 3,5 héc ta, gồm nhiều hạng mục như cổng chính, chánh điện, tăng xá và giảng đường, phù hợp để đi chậm, ngắm kỹ những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên từng mái vòm, cột kèo.

Đi xa hơn một chút, khoảng năm cây số về phía nam theo quốc lộ 54, sẽ gặp chùa Hang, tên Khmer là Wat Kompong Chrây, nghĩa là bến cây đa, gắn với tích xưa kể rằng nơi đây từng là một bến sông có cây đa cổ thụ rất lớn, các vị sư tiền bối thấy đất tốt nên dựng chùa. Chùa được hình thành từ năm 1637 và đã trải qua 23 đời sư trụ trì, đến tháng 5 năm 2025 chính thức được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Cái tên chùa Hang xuất phát từ chiếc cổng tam quan dài 8 mét, tường xây rất dày, tạo thành ba vòm cong như ba cái hang nhỏ, hai hang nhỏ hai bên và một hang lớn ở giữa. Trên cổng còn chạm khắc hình các tiên nữ Apsara, thần rắn Naga và chim thần Krud theo tín ngưỡng Khmer, còn bên trong khuôn viên là nơi lưu giữ tro cốt của các vị sư sau khi viên tịch, cùng những bức phù điêu tái hiện cuộc đời Đức Phật trong chánh điện.

Những tiệm cho thuê trang phục Khmer bỗng kín lịch chưa từng thấy

Hai điểm đến đang được nhắc nhiều nhất gần đây là chùa Vàm Ray và chùa Cò, cũng chính là hai bối cảnh thật sự xuất hiện trong MV của Phương Mỹ Chi. Chùa Vàm Ray tọa lạc tại xã Hàm Tân, khu vực Trà Cú, cách trung tâm thành phố khoảng 35 km, đã tồn tại hơn 600 năm và được xem là ngôi chùa theo hệ phái Nam Tông lớn nhất Việt Nam. Ngôi chùa cũ từng xuống cấp nghiêm trọng trước khi được phục dựng gần như hoàn toàn trong giai đoạn 2004 đến 2008 nhờ nguồn kinh phí xã hội hóa, khoác lên diện mạo lộng lẫy mang phong cách kiến trúc Angkor như hiện tại, với sắc vàng phủ khắp từ cổng vào, mái vòm, tường cho đến từng cột trụ chạm hình thần Krud nâng đỡ mái chùa.

Phía đông nam khuôn viên còn có tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn dài tới 54 mét, cao 20 mét, được xem là tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đây vẫn là trung tâm sinh hoạt văn hóa lâu đời của cộng đồng địa phương chứ không chỉ là điểm check-in, nên khách tham quan được khuyến khích ăn mặc kín đáo và giữ trật tự khi vào bên trong.

Khu vực dưới chân tượng cũng là chỗ tập trung đông người nhất trong khuôn viên chùa. Vào những khung giờ nắng đẹp, các nhóm khách gần như phải chờ theo lượt, nhóm này chụp xong lại tới nhóm kế tiếp vào thế chỗ. Sắc vàng phủ khắp công trình lên hình rất bắt mắt nên hầu như ai tới đây cũng dừng lại ít nhất một lần.

Không chỉ các điểm tham quan, những tiệm cho thuê trang phục quanh khu vực trung tâm cũng bận rộn hơn hẳn. Nhiều nơi cho biết lượng khách đặt thuê tăng mạnh so với ngày thường, chủ yếu là bạn trẻ muốn có bộ ảnh mặc đồ truyền thống Khmer giống trong MV. Có tiệm đã kín lịch từ trước, khách tới nơi mới hỏi thì gần như không còn bộ nào ưng ý để chọn.

Đàn cò vẫn bay về mỗi chiều nhưng giờ có thêm hàng chục ống kính chờ sẵn

Trong khi đó chùa Cò, tên chữ là Phnô Đôn hoặc Nodol, còn được gọi là chùa Giồng Lớn vì tọa lạc trên một giồng đất cao ven kênh ở xã Đại An, khu vực Trà Cú, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km về phía nam. Chùa được xây dựng từ năm 1677, tính đến nay đã hơn 340 năm tuổi, với khuôn viên rộng lớn và chánh điện thuộc hàng đồ sộ nhất trong hệ thống chùa Khmer ở Trà Vinh.

Cái tên chùa Cò ra đời một cách rất tự nhiên khi khuôn viên rợp bóng cây sao, cây dầu cùng những rặng tre xanh dần trở thành nơi trú ngụ của hàng nghìn con cò, cồng cộc, vạc và nhiều loài chim khác suốt hơn một trăm năm qua, biến nơi đây thành một sân chim đúng nghĩa giữa lòng Trà Vinh, đẹp nhất vào lúc sáng sớm hoặc chiều tà khi từng đàn cò rợp trời bay về tổ. Cũng chính không gian này là nơi những điệu múa truyền thống như Rom Vong, Robam vẫn được gìn giữ qua các dịp lễ.

Khung giờ đàn cò bay về cũng chính là lúc chùa đông nhất. Nhiều người canh sẵn từ trước đó khá lâu, chọn chỗ đứng rồi chờ khoảnh khắc cả đàn rợp trời để bấm máy. Nếu muốn đi trong không khí yên tĩnh hơn, du khách nên tới sớm hơn khoảng một tiếng, khi ánh sáng vẫn còn đẹp mà lượng người thì thưa hơn hẳn.

Ngoài ra, thời điểm lý tưởng nhất để cảm nhận trọn vẹn không khí văn hóa Khmer là vào các dịp lễ Chol Chnam Thmay diễn ra tháng Tư, lễ cúng ông bà Sen Dolta vào tháng Chín, hoặc lễ cúng trăng Ok Om Bok vào rằm tháng Mười âm lịch. Nếu chỉ muốn tránh mưa để việc di chuyển thuận tiện và có được những khung hình mái chùa vàng óng ánh dưới nắng, mùa khô từ tháng Mười Một đến tháng Tư là lựa chọn phù hợp hơn cả.

Hầu hết các chùa đều mở cửa đón khách tham quan hằng ngày, thường từ khoảng bảy giờ sáng đến bảy giờ tối, và không thu phí vào cổng dù du khách vẫn có thể tùy tâm công đức.

Thêm những địa điểm đặc sắc nên ghé ngang khi đến Trà Vinh

Cách trung tâm Trà Vinh khoảng 60 km, biển Ba Động là một bãi biển khác hẳn hình dung quen thuộc về biển miền Trung hay miền Bắc. Cát ở đây có màu nâu, nước biển hơi đục do phù sa từ hệ thống sông Mekong đổ ra, rải rác là những khối đá nằm dọc bờ. Đây là kiểu cảnh quan đặc trưng của vùng biển Tây Nam Bộ chứ không phải bãi tắm nước trong cát trắng.

Điều khiến nhiều người thích ở Ba Động là nhịp sống còn khá nguyên vẹn của một vùng biển chưa bị du lịch hóa nhiều. Dọc bờ vẫn thường xuyên bắt gặp ngư dân vá lưới, những chiếc thuyền nhỏ neo ngoài xa, và trẻ con chạy chơi trên bãi. Thời điểm đẹp nhất trong ngày là lúc hoàng hôn, khi nắng chiều đổ xuống mặt nước.

Quanh khu vực bãi biển có một số quán ăn của người dân địa phương, bài trí đơn giản, chủ yếu phục vụ hải sản đánh bắt trong ngày với mức giá dễ chịu hơn nhiều so với các bãi biển du lịch quen thuộc.

Cách Ba Động không xa là Cồn Chim, một cồn nhỏ nằm giữa sông Cổ Chiên với mô hình du lịch cộng đồng do chính người dân vận hành. Không gian ở đây yên tĩnh, ít dịch vụ, phù hợp với những ai muốn tìm hiểu nếp sinh hoạt và cách canh tác của người dân vùng cửa sông hơn là tìm một điểm vui chơi.

Đến Trà Vinh ăn gì?

Không thể nói về Trà Vinh mà bỏ qua bún nước lèo, một món ăn mang đậm dấu ấn giao thoa giữa ẩm thực Khmer, Hoa và Việt. Nước dùng được nấu từ mắm bò hóc được lọc kỹ để giữ lại vị ngọt đậm đà mà không nồng mùi. Món ăn kèm cá lóc, tôm, thịt heo quay cùng rau sống đặc trưng miền Tây như rau má, rau muống bào, giá và xà lách.

Song song đó, bún suông cũng là món khiến không ít du khách phải quay lại tìm thêm lần nữa. Những con chả tôm được nặn dài như con đuông, chiên hoặc luộc chín tới, thả vào tô bún nước dùng chua ngọt thanh nhẹ, ăn kèm rau muống bào và giá sống, tạo nên một tổng thể vừa lạ miệng vừa dễ ăn. Ngoài hai món chủ lực này, vùng đất còn có những thức quà vặt gắn liền với văn hóa Khmer làm từ dừa, thứ nguyên liệu vốn đã trở thành thương hiệu riêng của Trà Vinh từ rất lâu trước khi MV của Phương Mỹ Chi ra đời.

Nên đến Trà Vinh vào lúc nào?

Câu trả lời phụ thuộc vào loại trải nghiệm mà du khách tìm kiếm. Để trải nghiệm trọn vẹn không khí văn hóa Khmer:

Chol Chnam Thmay vào tháng Tư là Tết Khmer, náo nhiệt và đầy màu sắc, khi mọi ngôi chùa đều tưng bừng và cộng đồng đổ về để cầu bình an.

vào tháng Tư là Tết Khmer, náo nhiệt và đầy màu sắc, khi mọi ngôi chùa đều tưng bừng và cộng đồng đổ về để cầu bình an. Lễ cúng ông bà Sen Dolta vào tháng Chín mang không khí trầm mặc, trang nghiêm hơn.

vào tháng Chín mang không khí trầm mặc, trang nghiêm hơn. Ok Om Bok vào rằm tháng Mười là lễ cúng trăng với những chiếc đèn nước thả trên ao, có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 không mưa, mái chùa vàng óng dưới nắng và việc di chuyển cũng thuận tiện hơn. Tháng 1, 2, 3 là lựa chọn tối ưu vì nắng vừa phải.

Về mặt di chuyển, từ TP.HCM có thể đi xe khách hoặc xe cá nhân tới Trà Vinh với quãng đường khoảng 130 đến 140 km, thời gian dao động khoảng 3 đến 4 tiếng tùy tuyến đường và tình hình giao thông. Đi ô tô riêng theo cao tốc thì có thể rút xuống còn khoảng 3 tiếng, còn xe khách thường mất lâu hơn do có điểm dừng.

Ao Bà Om và chùa Âng nằm ngay gần trung tâm nên có thể ghé trong buổi sáng, còn chùa Hang, chùa Vàm Ray, chùa Cò và biển Ba Động nằm rải ở các khu vực lân cận nên cần chủ động thêm thời gian.

Một lịch trình ba ngày hai đêm là vừa đủ để gộp cả tuyến chùa, biển lẫn phần ẩm thực mà không phải chạy đua với thời gian, còn nếu chỉ có hai ngày một đêm thì nên ưu tiên cụm Ao Bà Om, chùa Âng, chùa Hang vào ngày đầu và dành trọn ngày sau cho chùa Vàm Ray, chùa Cò trước khi quay về.