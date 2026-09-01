Thiếu gia Đức Phạm lần đầu lộ diện hậu công khai lên chức, có hành động cưng Vũ Thuý Quỳnh ra mặt

Sau khi chính thức công khai chuyện Vũ Thuý Quỳnh mang thai và chuẩn bị lên chức, Đức Phạm mới đây đã có màn lộ diện đáng chú ý. Nam doanh nhân xuất hiện trên sân pickleball với diện mạo trẻ trung, năng động, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đây cũng là lần đầu tiên Đức Phạm xuất hiện trước công chúng sau khi xác nhận tin vui. Khác với hình ảnh thường thấy, anh lựa chọn outfit khá thoải mái để tham gia bộ môn thể thao năng động. Đức Phạm diện nguyên set đồ trắng gồm áo polo, quần short, đi giày thể thao tông hồng và đội mũ lưỡi trai cùng màu. Tổng thể mang đến vẻ ngoài trẻ trung, có phần khác biệt so với phong cách lịch lãm thường thấy của nam doanh nhân.

Đức Phạm lộ diện gây chú ý trong lần lộ diện ở sân pickleball

So với những hình ảnh trước đây, nam thiếu gia trông gầy hơn thấy rõ nhưng tổng thể có phần mảnh và thanh thoát hơn. Trên sân pickleball, Đức Phạm cũng không đứng ngoài cuộc mà trực tiếp nhập cuộc khá nhiệt tình. Bạn trai Vũ Thuý Quỳnh liên tục di chuyển, thực hiện những pha đón bóng và đánh trả cho thấy mình không chỉ "ra sân cho có". Những khoảnh khắc vận động liên tục cũng giúp Đức Phạm lộ rõ hình thể gọn gàng hơn trước.

Đặc biệt, việc lựa chọn trang phục đến từ thương hiệu của Vũ Thuý Quỳnh càng khiến màn xuất hiện này được chú ý. Không cần nói quá nhiều, cách Đức Phạm trực tiếp diện đồ thương hiệu của bạn gái ra sân đã được dân mạng xem như một màn "ủng hộ người nhà" đầy tinh tế.

Đức Phạm mặc đồ từ brand của Vũ Thuý Quỳnh lộ diện trên sân pickleball

Vừa qua, Đức Phạm bất ngờ trở lại mạng xã hội sau khoảng 7 tháng vắng bóng. Trong loạt ảnh mới đăng tải, nam doanh nhân gây chú ý khi xuất hiện bên 2 nhóc tỳ và đặc biệt là Vũ Thuý Quỳnh - người đang đón sinh nhật tuổi 26. Qua những khoảnh khắc đời thường, Đức Phạm cho thấy mối quan hệ giữa bạn gái và hai con riêng của anh khá thân thiết khi cả gia đình cùng đi chơi, tổ chức sinh nhật cho Vũ Thuý Quỳnh.

Tâm điểm của bài đăng là bộ ảnh tình tứ của Đức Phạm và Vũ Thuý Quỳnh, đồng thời xác nhận tin vui cả hai đang chuẩn bị chào đón thành viên mới. Cặp đôi diện trang phục đồng điệu, Đức Phạm đứng phía sau và nhẹ nhàng đặt tay lên vòng 2 đã lớn của bạn gái. Vũ Thuý Quỳnh cũng liên tục nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy niềm hạnh phúc khi chuẩn bị bước sang một hành trình mới.

Đức Phạm và Vũ Thuý Quỳnh công bố tin vui

Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái, bài đăng của Đức Phạm còn gây chú ý bởi những tâm sự dài dành cho bố mẹ. Nam doanh nhân thừa nhận từng có khoảng thời gian khiến gia đình phiền lòng vì "làm nhiều việc không đúng". Dù vậy, bố mẹ vẫn ở bên, đồng hành và giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn.

"Thời gian qua con làm nhiều việc không đúng làm phiền đến bố mẹ. Nhưng bố mẹ vẫn ở bên cạnh con xử lý mọi việc giúp con và không la con câu nào. Con nhận ra bố mẹ đã già rồi. Con biết bố lo lắng cho con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa. Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con. Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình. Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi", tâm thư của Đức Phạm sau 7 tháng quay trở lại mạng xã hội.

Chuyện tình cảm của Vũ Thuý Quỳnh và Đức Phạm nhận nhiều quan tâm của công chúng

Ảnh: FBNV