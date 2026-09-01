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Mỹ nhân phim giờ vàng bất ngờ thông báo kết hôn, tung luôn ảnh cưới đẹp tựa poster phim với cầu thủ hơn 2 tuổi

| | Lifestyle

Thông tin nữ diễn viên này sắp lên xe hoa với 1 cầu thủ nổi tiếng khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy ngỡ ngàng.

Ngày 1/9, tờ KoreaBoo đưa tin nữ diễn viên Jee An khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chính thức công khai chuyện kết hôn với cựu cầu thủ bóng chày Eom Jung Wook - người hơn cô 2 tuổi. Không chỉ thông báo tin vui, mỹ nhân xứ Hàn còn tung loạt ảnh cưới ngọt ngào, đẹp chẳng khác gì poster một bộ phim tình cảm.

"Tôi sắp trở thành phụ nữ đã có gia đình. Là một người tự do chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, vậy mà tôi lại kết hôn với Eom Jung Wook - người từng sở hữu cú ném nhanh nhất Hàn Quốc trong thời kỳ thi đấu", Jee An chia sẻ niềm hạnh phúc sắp lên xe hoa.

Nữ diễn viên Jee An báo tin vui sắp lấy chồng cầu thủ. Ảnh: Instagram.

Trong bộ ảnh cưới được đăng trên trang cá nhân, nữ diễn viên khoe visual dịu dàng, cuốn hút trong chiếc váy cưới đơn giản nhưng thanh lịch. Ở phía đối diện, Eom Jung Wook diện suit lịch lãm, đứng cạnh bạn đời với ánh mắt đầy trìu mến. Cặp đôi liên tục trao nhau những ánh nhìn hạnh phúc. Đặc biệt, những khung hình đen trắng càng khiến bộ ảnh thêm mang màu sắc điện ảnh.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Eom Jung Wook - hôn phu của Jee An - sinh năm 1981, là một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Anh ra mắt vào năm 2000 trong màu áo Ssangbangwool Raiders, sau đó thi đấu cho SK Wyverns ở vị trí pitcher. Trong thời kỳ đỉnh cao, Eom Jung Wook là cầu thủ đã ném những quả bóng nhanh nhất trong lịch sử bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc. Từ một vận động viên nổi tiếng trên sân đấu, anh giờ đây chuẩn bị bước sang một chương mới khi trở thành chồng của nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến.

Bộ ảnh cưới đen - trắng đẹp như poster phim tình cảm của Jee An và chồng. Sau khi loạt ảnh cưới được công khai, nhiều cư dân mạng dành lời chúc phúc cho cặp đôi. Ảnh: Instagram.

Hôn phu của nữ diễn viên hơn cô 2 tuổi, là cầu thủ bóng chày sở hữu những cú ném bóng nhanh nhất trong lịch sử bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Instagram.

Về phía Jee An, cô sinh năm 1983, từng xuất hiện trong các tác phẩm như Deep Trap, Serve the People, Coffee Mate... Từ một nữ diễn viên từng nói bản thân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, Jee An giờ đây đã tìm được người khiến cô thay đổi quan điểm. Loạt ảnh cưới ngọt ngào cũng phần nào cho thấy cô đang tận hưởng một chương mới đầy hạnh phúc bên người bạn đời cầu thủ.

Jee An tìm được bến đỗ hạnh phúc ở tuổi 43. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo

Theo Vy Anh

Phụ Nữ Mới

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