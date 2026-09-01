“Kẹt đường” giữa núi Bà Đen dịp 2/9: Dòng người chen kín cung trekking, nhích từng bước để lên đỉnh

Khác với hình dung về một hành trình trekking thong thả giữa núi rừng, cung đường bộ chinh phục Núi Bà Đen trong ngày 30 và 31/8 xuất hiện cảnh tượng khá hy hữu: dòng người nối dài trên từng đoạn dốc, nhích từng bước giữa núi rừng do lượng người lựa chọn trekking trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tăng cao.

Theo những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, trên cung đường vốn có nhiều đoạn hẹp, gồ ghề với đá tảng và cây rừng, hàng trăm trekker mang theo balo, gậy leo núi nối đuôi nhau thành hàng dài. Có thời điểm lối đi gần như kín người, việc di chuyển và vượt qua nhau trở nên khó khăn.

Hàng trăm trekker mang theo balo, gậy leo núi nối đuôi nhau thành hàng dài. Nguồn: Tuấn Tập Trek

Không khí trên cung đường vừa có phần mệt mỏi, vừa mang màu sắc khá vui vẻ. Giữa tiết trời ẩm và những màn sương phủ trên núi, nhiều người tranh thủ dừng lại nghỉ ngay bên đường hoặc trên các đoạn đá trong lúc chờ dòng người phía trước tiếp tục di chuyển. Dù hành trình kéo dài hơn so với thông thường, không ít bạn trẻ vẫn vui vẻ trò chuyện, đùa vui và ghi lại hình ảnh về cảnh “tắc đường” đặc biệt này.

Nguồn: Trekking cùng bạn - Kiến Tours

Giữa không gian rừng cây xanh mướt và sương núi mờ ảo, sự xuất hiện của một dòng người đông đúc tạo nên khung cảnh tương phản khá thú vị. Với nhiều trekker, chuyến đi dịp lễ năm nay vì thế không chỉ là thử thách về thể lực mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn trên từng đoạn đường.

Nguồn: Trekking cùng bạn - Kiến Tours

Núi Bà Đen hút khách dịp 2/9 với loạt hoạt động văn hóa

Sức hút của Núi Bà Đen trong kỳ nghỉ lễ năm nay không chỉ đến từ hoạt động trekking. Trong 7 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Tây Ninh đón khoảng 5,73 triệu lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch, tăng 11,3% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, tăng 31,6%.

Đón đầu nhu cầu tham quan, vui chơi trong kỳ nghỉ lễ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị nhiều hoạt động phục vụ du khách. Riêng tại Núi Bà Đen, chương trình dịp 2/9 có sự kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm.

Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Một trong những điểm nhấn là triển lãm “Kinh Gốm - Thanh âm thế gian”, diễn ra từ ngày 8/8 đến 30/9/2026, giới thiệu 414 tác phẩm điêu khắc gốm lấy cảm hứng từ Phật giáo, do nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng thực hiện.

Triển lãm không chỉ giới thiệu nghệ thuật gốm mà còn tạo nên một không gian văn hóa, tâm linh giữa cảnh quan núi Bà Đen. Ngày 29/8/2026, triển lãm được xác lập kỷ lục “Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam”.

Trong kỳ nghỉ 2/9, du khách đến Núi Bà Đen còn có thể tham gia nhiều hoạt động như Lễ Thượng cờ, phiên chợ Lá, Ẩm thực tiền tuyến, triển lãm “Ký ức tự hào”, cùng các chương trình nghệ thuật dân gian và múa sạp.

Hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được trưng bày trên đỉnh núi Bà Đen đến hết ngày 30/9. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Trong đó, Chợ Lá là hoạt động văn hóa từng được tổ chức nhiều lần tại Núi Bà Đen. Tại đây, du khách có thể sử dụng lá bồ đề thay cho tiền để đổi lấy các món ăn. Không gian “Ẩm thực tiền tuyến” kết hợp trưng bày tư liệu, hình ảnh về những giai đoạn đấu tranh cách mạng gắn với ngọn núi, cùng các món ăn dân dã như cơm nắm, khoai mì, muối mè.

Chinh phục Núi Bà Đen và những trải nghiệm dịp mùa mây

Với độ cao 986 m, Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, đồng thời là một trong những điểm hành hương lâu đời của khu vực. Hệ thống chùa Bà nằm ở lưng chừng núi, gắn với tín ngưỡng thờ Linh Sơn Thánh Mẫu và đời sống tâm linh của người dân Nam Bộ qua nhiều thế hệ.

Quần thể Núi Bà Đen được công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia từ năm 1989. Bên cạnh hệ thống chùa cổ, khu vực đỉnh núi hiện có quần thể công trình văn hóa, tâm linh, nổi bật là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng được giới thiệu là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á trên đỉnh núi.

Chợ lá sẽ được tổ chức trên đỉnh núi Bà Đen trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Nếu lựa chọn trekking, du khách nên chuẩn bị giày có độ bám tốt, nước uống, đồ ăn nhẹ và trang phục phù hợp với điều kiện thời tiết. Đặc biệt trong những ngày lễ, khi lượng người trên cung đường tăng cao, việc chủ động xuất phát sớm và giữ khoảng cách an toàn trên các đoạn dốc, đá trơn là điều cần lưu ý.

Khoảng tháng 7-9 cũng là thời điểm Núi Bà Đen thường xuất hiện biển mây vào sáng sớm. Vì vậy, du khách có thể kết hợp hành hương, tham quan các hoạt động văn hóa và triển lãm với trải nghiệm ngắm mây, ngắm cảnh từ trên cao.

Dịp 2/9, Núi Bà Đen vì thế mang đến nhiều lựa chọn khác nhau, từ trekking, hành hương đến tham quan triển lãm và trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, cảnh tượng “kẹt núi” trên cung đường bộ những ngày qua cũng cho thấy sức hút lớn của điểm đến này trong mùa cao điểm nghỉ lễ.