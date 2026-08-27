Á hậu Vbiz công khai đang mang thai với doanh nhân Đức Phạm

Tối 27/8, doanh nhân Đức Phạm gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp cùng bạn gái Vũ Thúy Quỳnh. Trong khoảnh khắc mới, nàng Á hậu xuất hiện với vòng hai lớn rõ, chính thức công khai việc đang mang thai sau nhiều tháng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Doanh nhân Đức Phạm công khai ảnh bạn gái đang mang thai trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Không chỉ thu hút bởi hình ảnh của Vũ Thúy Quỳnh, dòng tâm sự dài của Đức Phạm cũng khiến nhiều người chú ý. Nam doanh nhân lần đầu chia sẻ về trách nhiệm của bản thân khi chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.

“Thời gian qua con làm nhiều việc không đúng làm phiền đến bố mẹ. Nhưng bố mẹ vẫn ở bên cạnh con xử lý mọi việc giúp con và không la con câu nào.

Con nhận ra bố mẹ đã già rồi. Con biết điều bố lo lắng con sẽ ra sao nếu bên cạnh con không có ai nữa.

Con biết đến lúc con phải thay đổi vì trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con như cách bố bảo vệ con.

Cảm ơn bố mẹ đã chỉ cho con cách bảo vệ gia đình của mình.

Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi”, Đức Phạm viết.

Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Đặc biệt, câu nói “trách nhiệm của con là phải trở thành điểm tựa để bảo vệ con của con” được xem như lời xác nhận rõ ràng nhất về việc Đức Phạm chuẩn bị trở thành cha lần nữa.

Trước đó, Vũ Thúy Quỳnh nhiều lần vướng nghi vấn mang thai khi xuất hiện với vòng hai có nhiều thay đổi. Hồi tháng 6, nàng Á hậu từng trở thành tâm điểm bàn luận sau khi diện trang phục ôm sát, để lộ vòng hai nhô lên rõ hơn trước và liên tục đặt tay lên bụng.

Giữa những đồn đoán, một cư dân mạng từng để lại bình luận mong Vũ Thúy Quỳnh “dám đối diện, không giấu diếm em bé”. Khi đó, nàng Á hậu không trực tiếp xác nhận cũng không phủ nhận thông tin mà chỉ đáp lại: “Ông trời biết bạn sẽ vượt qua nên ban cho hơi nhiều thử thách chị nhỉ”. Phản hồi này từng khiến những nghi vấn xung quanh đời tư của cô càng nhận được nhiều sự chú ý.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm công khai chuyện tình cảm từ cuối năm 2025. Cặp đôi được cho là quen nhau từ sở thích chơi game chung trước khi dần trở nên thân thiết và tiến tới tình yêu. Kể từ đó, chuyện tình cảm của cả hai liên tục trở thành chủ đề bàn luận, song Vũ Thúy Quỳnh nhiều lần khẳng định cô hạnh phúc với lựa chọn của mình và mong những người không liên quan không bị kéo vào các tranh luận trên mạng xã hội. Người đẹp luôn giữ thái độ khá thẳng thắn. Cô cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn hiện tại và xem tình yêu là chuyện của duyên số.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, là Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp từng ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi và chương trình như Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Á quân The New Mentor 2023.

Ảnh: FBNV

Việc cặp đôi chính thức công khai tin vui nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Với lời nhắn nhủ “Con yêu đừng sợ, đã có bố đây rồi”, Đức Phạm dường như muốn khẳng định sự sẵn sàng của mình trước hành trình mới: không chỉ là người đàn ông của gia đình, mà còn chuẩn bị trở thành điểm tựa cho đứa con sắp chào đời.