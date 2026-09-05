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5 lời khuyên cho tất cả các gia đình đang dùng nước máy

| | Sống

Khi sử dụng nước máy, bên cạnh việc lựa chọn nguồn nước đạt tiêu chuẩn, các gia đình cũng cần chú ý đến cách bảo quản và sử dụng nước ngay tại nhà.

Không nên mặc định nước máy có thể uống trực tiếp

Nước máy được xử lý nhằm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Tuy nhiên, nước tại vòi còn phụ thuộc vào hệ thống đường ống cấp nước và hệ thống chứa nước của từng gia đình.

Đặc biệt, với những ngôi nhà sử dụng bể chứa lâu ngày hoặc hệ thống đường ống cũ, chất lượng nước có thể bị ảnh hưởng trong quá trình lưu trữ và dẫn truyền.

Do đó, nếu muốn sử dụng nước máy trực tiếp để uống, gia đình cần xác định rõ chất lượng nguồn nước và điều kiện của hệ thống cấp nước. Với nước dùng để ăn uống, có thể sử dụng các phương pháp xử lý phù hợp như đun sôi hoặc thiết bị lọc nước đạt yêu cầu.

Nước máy (ảnh minh họa)

Bể chứa nước cần được vệ sinh định kỳ

Một trong những vị trí dễ bị bỏ quên nhất chính là bể chứa nước của gia đình. Bể chứa nếu không được vệ sinh trong thời gian dài có thể tích tụ cặn, bùn và các chất bẩn từ môi trường. Nếu bể không được đậy kín, bụi bẩn, côn trùng hoặc các tạp chất khác cũng có thể xâm nhập.

Gia đình nên kiểm tra bể chứa thường xuyên, vệ sinh theo điều kiện thực tế và đảm bảo bể luôn được đậy kín. Khi phát hiện bể có nhiều cặn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần xử lý trước khi tiếp tục sử dụng nguồn nước.

Vắng nhà lâu ngày, không nên sử dụng ngay nước trong đường ống

Khi gia đình đi du lịch hoặc vắng nhà nhiều ngày, nước có thể lưu lại trong đường ống và các thiết bị chứa nước.

Khi trở về, nên mở vòi cho nước chảy một thời gian để loại bỏ phần nước đã lưu lâu trong đường ống trước khi sử dụng cho ăn uống. Đây là một thao tác đơn giản nhưng đặc biệt đáng lưu ý đối với những gia đình có hệ thống đường ống ít được sử dụng.

Nước có màu, mùi hoặc vị bất thường cần được kiểm tra

Nước máy bình thường không xuất hiện những thay đổi bất thường về màu sắc, mùi hoặc vị. Nếu đột nhiên nước có màu vàng, nâu, đục, có mùi lạ hoặc xuất hiện nhiều cặn, gia đình không nên chủ quan.

Trong một số trường hợp, hiện tượng này có thể liên quan đến đường ống, bể chứa hoặc những thay đổi trong hệ thống cấp nước. Khi phát hiện bất thường, nên tạm ngừng sử dụng nước cho mục đích ăn uống và liên hệ đơn vị cấp nước để tìm hiểu nguyên nhân.

Nếu cần đánh giá chính xác hơn, gia đình có thể lấy mẫu nước để kiểm nghiệm tại cơ sở phù hợp.

Đừng chỉ quan tâm nước ở nhà máy, hãy chú ý cả nước tại vòi

Chất lượng nước sinh hoạt không chỉ phụ thuộc vào quá trình xử lý tại nhà máy mà còn liên quan đến cả hệ thống đưa nước đến gia đình. Một nguồn nước được xử lý tốt vẫn có thể gặp vấn đề nếu được chứa trong bể không đảm bảo vệ sinh, đi qua đường ống xuống cấp hoặc được sử dụng cùng hệ thống lọc đã quá hạn bảo dưỡng.

Vì vậy, với những gia đình đang sử dụng nước máy, điều quan trọng không phải là quá lo lắng về nguồn nước mà là hình thành thói quen kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống nước trong nhà.

Bể chứa sạch, đường ống được kiểm tra, thiết bị lọc được bảo dưỡng đúng hạn và xử lý kịp thời khi nước có dấu hiệu bất thường là những bước đơn giản giúp gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt an toàn và hợp lý hơn.

Theo Minh Khang (T/H)

Sức khoẻ 24h

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