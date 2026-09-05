Ăn sữa chua bao năm toàn đổ bỏ lớp nước phía trên, chuyên gia nói thẳng: "Bạn đang lãng phí"

Nhiều người khi mở hộp sữa chua và thấy một lớp nước trong xuất hiện trên bề mặt thường cho rằng sản phẩm đã bị hỏng hoặc không còn tươi ngon. Vì vậy, phần nước này đôi khi bị chắt bỏ trước khi ăn. Tuy nhiên, hiện tượng sữa chua tách nước thực tế khá phổ biến và không đồng nghĩa với việc thực phẩm đã biến chất.

Theo Hindustan Times, phần nước trong này còn chứa một số dưỡng chất, do đó người dùng không nhất thiết phải đổ đi.

Phần nước trong trên mặt sữa chua thực chất là gì?

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Joseph Salhab tại Florida (Mỹ) cho biết lớp chất lỏng tách ra trên bề mặt sữa chua là whey, còn gọi là huyết thanh sữa. Đây là thành phần hình thành tự nhiên trong quá trình sản xuất và lên men.

Trong quá trình bảo quản, nhất là khi để trong tủ lạnh, whey có thể tách khỏi phần sữa chua đặc. Hiện tượng này không đồng nghĩa với việc sản phẩm bị hỏng, nếu sữa chua vẫn còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng cách.

Whey không đơn thuần là nước mà còn chứa một phần protein, vitamin và khoáng chất có trong sữa chua. Vì vậy, chắt bỏ phần nước tách ra cũng có thể khiến người dùng bỏ đi một phần dưỡng chất của sản phẩm.

Thay vì đổ bỏ, bạn chỉ cần dùng thìa khuấy nhẹ để phần whey hòa đều trở lại với sữa chua trước khi ăn. Cách này giúp sản phẩm có kết cấu đồng nhất hơn và tận dụng được toàn bộ phần thực phẩm.

Cảnh giác nếu sữa chua xuất hiện những dấu hiệu này

Không phải trường hợp tách nước nào cũng có thể tiếp tục sử dụng. Sữa chua nên được bỏ đi nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu bất thường như mùi hôi, mùi chua gắt khác thường, không còn mùi thơm đặc trưng; màu sắc thay đổi, xuất hiện các đốm xanh, đen, hồng hoặc vàng lạ.

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Một dấu hiệu rõ ràng khác là nấm mốc xuất hiện trên bề mặt hoặc thành hộp. Khi đó, không nên chỉ gạt bỏ phần bị mốc rồi tiếp tục ăn phần còn lại.

Bạn cũng nên thận trọng nếu sữa chua có kết cấu thay đổi bất thường, vón cục lạ, nhớt, quá loãng hoặc tách thành nhiều lớp kèm mùi khó chịu. Với các sản phẩm đóng hộp, tình trạng bao bì phồng bất thường, rò rỉ hoặc hư hại cũng là dấu hiệu không nên sử dụng.

Ngoài ra, sữa chua đã quá hạn sử dụng hoặc để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài cũng nên được loại bỏ, đặc biệt khi không thể xác định rõ điều kiện bảo quản.

Thời điểm nào thích hợp để ăn sữa chua?

Ăn sữa chua đúng thời điểm có thể giúp bổ sung protein, canxi và các vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, không nhất thiết phải tuân theo một khung giờ cố định; điều quan trọng là lựa chọn thời điểm phù hợp với nhu cầu và chế độ ăn hằng ngày.

Sau bữa chính khoảng 1-2 giờ: Đây là thời điểm nhiều người có thể dùng sữa chua như một món tráng miệng nhẹ hoặc bữa phụ. Khi ăn cách bữa chính một khoảng thời gian, sữa chua có thể được bổ sung vào chế độ ăn mà không khiến tổng lượng thức ăn trong một bữa tăng quá nhiều.

Khoảng 15-16 giờ: Một hộp sữa chua vào buổi xế, đặc biệt là loại giàu protein như sữa chua Hy Lạp, có thể giúp giảm cảm giác đói giữa các bữa. Nếu đang kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên sản phẩm không đường hoặc ít đường thay vì các loại chứa nhiều đường bổ sung.

Buổi tối: Sữa chua cũng có thể được sử dụng như một món ăn nhẹ vào buổi tối. Những người thích ăn trước khi ngủ nên chọn khẩu phần vừa phải và ưu tiên sữa chua không đường để hạn chế lượng đường nạp vào cuối ngày.

Ưu tiên sữa chua ít đường, không đường

Dù ăn vào thời điểm nào, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp vẫn quan trọng hơn việc cố định một khung giờ. Sữa chua không đường hoặc ít đường thường là lựa chọn tốt hơn cho người muốn kiểm soát lượng đường và năng lượng trong khẩu phần.

Người có bệnh lý tiêu hóa, tiểu đường hoặc đang áp dụng chế độ ăn đặc biệt nên căn cứ vào tình trạng sức khỏe và tổng thể chế độ dinh dưỡng để lựa chọn loại sữa chua cũng như khẩu phần phù hợp.

(Tổng hợp)