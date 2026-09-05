28 năm trước của Mỹ Tâm

Mỹ Tâm thuở trẻ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong trẻo, hồn nhiên cùng những ước mơ giản dị về con đường phía trước. Ít ai ngờ rằng cô nữ sinh ngày ấy sau này lại trở thành một trong những giọng ca có sức ảnh hưởng bền bỉ nhất của làng nhạc Việt.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì vị trí riêng trong lòng công chúng. Đằng sau chặng đường dài ấy là niềm đam mê âm nhạc được nuôi dưỡng từ rất sớm, cùng quá trình học tập và rèn luyện nghiêm túc trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Trước đây, nữ ca sĩ từng chia sẻ lại một bức ảnh xuất hiện trên báo Mực Tím. Nhìn lại khoảnh khắc thời thiếu nữ, Mỹ Tâm hài hước viết: “Chủ nhật ngồi đọc lại báo Mực Tím thấy dễ thương quá chừng. Bé này cưng ghê”.

Trong bức ảnh, Mỹ Tâm mới 17 tuổi, đang theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Theo bài viết đăng năm 1998, cô khi ấy vừa giành giải nhất cuộc thi Giọng ca vàng Mực Tím. Nữ sinh đến từ Đà Nẵng cũng chia sẻ sự yêu mến dành cho hai ca sĩ Hồng Nhung và Mỹ Linh, đồng thời tiết lộ hai mong muốn cho tương lai: trở thành một ca sĩ được nhiều người biết đến và có thể đứng lớp giảng dạy âm nhạc.

Hình ảnh Mỹ Tâm khi ấy khác khá nhiều với diện mạo trưởng thành, tự tin mà công chúng quen thuộc nhiều năm sau. Cô gái tuổi 17 xuất hiện trong tà áo dài trắng, để tóc ngang vai, sở hữu gương mặt bầu bĩnh và nét đẹp đúng chất nữ sinh.

Tuy nhiên, hành trình đến với âm nhạc của Mỹ Tâm đã bắt đầu từ trước đó. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô tích cực tham gia nhiều cuộc thi ca hát. Nữ ca sĩ từng giành giải nhất trong một cuộc thi âm nhạc của trường, sau đó tiếp tục đạt giải thưởng tại cuộc thi dành cho các giọng ca đơn cấp thành phố. Những dấu mốc ban đầu này giúp Mỹ Tâm sớm được chú ý như một gương mặt trẻ giàu tiềm năng.

Mỹ Tâm từng có cơ hội theo học tại Học viện Nghệ thuật Quân đội ở Hà Nội nhưng không thể tiếp tục vì điều kiện gia đình. Năm 1997, cô rời Đà Nẵng vào TP.HCM và theo học chuyên ngành thanh nhạc hệ trung cấp tại Nhạc viện TP.HCM. Đây là giai đoạn quan trọng giúp giọng ca trẻ có cơ hội tiếp cận việc đào tạo bài bản, từ kỹ thuật thanh nhạc đến kiến thức âm nhạc và kỹ năng biểu diễn.

Trong thời gian học tập, Mỹ Tâm cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các sân chơi ca hát. Sự kiên trì và nghiêm túc với nghề sau đó được ghi nhận khi năm 2001, cô tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc. Thành tích này trở thành một dấu mốc đáng nhớ trước khi Mỹ Tâm bước sâu hơn vào thị trường âm nhạc chuyên nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, nữ ca sĩ từng nhận được cơ hội du học nhờ kết quả học tập nổi bật. Tuy nhiên, cô quyết định nhường suất học bổng cho người khác vì cho rằng định hướng của bản thân phù hợp hơn với dòng nhạc pop, thay vì tiếp tục theo đuổi con đường đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài.

Từ cô nữ sinh 17 tuổi với những ước mơ giản dị, Mỹ Tâm từng bước xây dựng sự nghiệp và trở thành tên tuổi hàng đầu của âm nhạc Việt Nam. Hành trình ấy không bắt đầu từ ánh hào quang mà được hình thành qua những cuộc thi nhỏ thời học sinh, những năm tháng xa nhà học nghề và sự bền bỉ theo đuổi lựa chọn của mình.

Bên cạnh âm nhạc, diện mạo của Mỹ Tâm cũng luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn được khán giả khen ngợi bởi vẻ ngoài ngày càng mặn mà, rạng rỡ. Khi xuất hiện trên sân khấu hay trong các chương trình truyền hình, cô thường lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc suôn mượt, tôn lên vẻ trẻ trung.

Người hâm mộ nhiều lần nhận xét Mỹ Tâm dường như ít chịu tác động của thời gian. Trong một đêm thi của Vietnam Idol 2023, khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, nữ ca sĩ từng cho biết điều quan trọng với cô là duy trì tinh thần vui vẻ, yêu đời và yêu thương mọi người. Cô cũng không quên đưa ra câu trả lời dí dỏm khi nhắc đến chuyện chăm sóc sắc đẹp.

Ngoài gương mặt rạng rỡ, Mỹ Tâm còn duy trì vóc dáng cân đối. Nữ ca sĩ chú ý đến chế độ ăn uống, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và đồ ngọt, đồng thời bổ sung rau xanh. Dù không có nhiều thời gian dành cho phòng tập, công việc biểu diễn với những buổi tập vũ đạo kéo dài nhiều giờ cũng giúp cô vận động thường xuyên. Khi có thời gian, Mỹ Tâm còn lựa chọn đạp xe và bơi lội.

(Tổng hợp)