Người đàn ông luôn theo sát Mỹ Tâm

Mới đây, diễn viên Tùng Yuki đăng tải loạt hình ảnh mới, cập nhật hành trình theo sát Mỹ Tâm tại Huế cùng dòng chú thích: “Đi Huế nghe Mỹ Tâm hát, ăn bún bò Mỹ Tâm rồi về”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người yêu mến nữ ca sĩ. Vừa qua, Mỹ Tâm có lịch biểu diễn tại Huế vào ngày 30/8. Những hình ảnh được Tùng Yuki chia sẻ trong bài đăng mới cũng được thực hiện trong chuyến đi này.

Tùng Yuki đăng ảnh hé lộ chuyến đi Huế tháp tùng Mỹ Tâm

Từ lâu, người hâm mộ đã có một dấu hiệu rõ ràng để nhận biết Mỹ Tâm. Đó là, Mỹ Tâm ở đâu thì sẽ có Tùng Yuki ở đó. Ngoài việc thỉnh thoảng tham gia các hoạt động nghệ thuật, công việc chính của Tùng Yuki là vệ sĩ. Mỹ Tâm là nghệ sĩ hiếm hoi ông trực tiếp theo sát mọi lịch trình công khai, đặc biệt trong các chương trình biểu diễn, sự kiện và những chuyến công tác của nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm trong đêm diễn mới nhất tại Huế

Tùng Yuki (sinh năm 1962, tên thật Nguyễn Văn Tùng) và Mỹ Tâm được biết đến là một trong những cặp đôi có mối quan hệ đặc biệt, bền chặt trong showbiz Việt. Không đơn thuần là mối quan hệ giữa một nghệ sĩ và người làm nhiệm vụ bảo vệ, cả hai dành cho nhau sự tin tưởng và tình cảm được ví như người thân trong gia đình.

Trong nhiều năm, Mỹ Tâm công khai gọi Tùng Yuki bằng cách xưng hô “bố”. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm, ôm vịn khi đến nơi đông người”. Cách gọi này phần nào cho thấy mức độ thân thiết và tin tưởng mà Mỹ Tâm dành cho người vệ sĩ đã đồng hành cùng cô trong thời gian dài.

Mỹ Tâm ở đâu, Tùng Yuki ở đó

Với Tùng Yuki, Mỹ Tâm cũng được ông xem như con gái ruột. Trong những khoảnh khắc xuất hiện cùng nữ ca sĩ, ông thường chủ động chăm sóc cô từ những chi tiết rất nhỏ, từ xách giày, lau mồ hôi, chỉnh trang phục cho đến việc đứng chắn, mở đường để Mỹ Tâm thuận lợi di chuyển giữa đám đông.

Tùng Yuki là người quản lý một công ty vệ sĩ lớn nhưng thường xuyên trực tiếp tháp tùng và bảo vệ Mỹ Tâm. Suốt hơn 20 năm, hình ảnh Tùng Yuki xuất hiện phía sau hoặc bên cạnh Mỹ Tâm đã trở nên quen thuộc với khán giả. Ông không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mà còn chủ động quan sát, hỗ trợ nữ ca sĩ trong những tình huống phát sinh tại nơi đông người.

Mỹ Tâm gọi Tùng Yuki là "bố"

"Lão phật gia" của màn ảnh Việt xuất hiện trong mọi lịch trình công khai của Mỹ Tâm

Làm việc với ngôi sao hàng đầu, Tùng Yuki đặt ra những nguyên tắc ứng xử rất nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sự riêng tư của cả hai. Sau mỗi chương trình, ông chỉ hộ tống Mỹ Tâm đến khu vực cầu thang hoặc trước cửa phòng khách sạn rồi rời đi, tuyệt đối không bước vào phòng riêng của nữ ca sĩ. Chính sự chừng mực này giúp mối quan hệ giữa hai người duy trì sự thân thiết nhưng vẫn giữ được ranh giới cần thiết. Một bên là nữ ca sĩ hàng đầu, một bên là người vệ sĩ đã đồng hành cùng cô trong hàng loạt lịch trình suốt nhiều năm, cả hai tạo nên một mối quan hệ đặc biệt mà khán giả hiếm khi bắt gặp trong showbiz Việt.