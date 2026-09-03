Trấn Thành xin lỗi
Trấn Thành đã vội vàng lên tiếng sau khi phát hiện nhầm lẫn.
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Sáng 3/9, người người nhà nhà đã trở lại với công việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam. Trong những ngày qua, dàn sao Việt cũng liên tục chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ ngơi, đi du lịch hoặc tận hưởng thời gian bên gia đình. Trấn Thành mới đây cũng đăng bài gửi lời chúc đến khán giả, nhưng lại vô tình gặp sự cố “nhầm ngày” khiến chính chủ phải nhanh chóng lên tiếng đính chính.
Cụ thể, Trấn Thành đăng tải một bức ảnh selfie kèm lời chúc: "Top 100 chúc cả nhà nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 thật vui nhé. Tui thì vẫn đi quay phim để phục vụ cả nhà Tết này đây. Love u all". Tuy nhiên, bài đăng xuất hiện vào sáng 3/9, khi kỳ nghỉ lễ đã chính thức khép lại. Nhận ra mình đã nhầm thời gian, nam MC lập tức để lại bình luận xin lỗi: "Sorry cả nhà. Quay đêm không, riết khùng rồi".
Bên cạnh lời chúc mừng đi chậm này, diện mạo của Trấn Thành trong hình ảnh mới nhất cũng khiến nhiều người chú ý. Sau khi thừa nhận vừa chỉnh sửa lại mũi, gương mặt nam MC được nhận xét trông thon gọn và trẻ trung hơn. Phần sống mũi cao, gọn giúp tổng thể gương mặt của Trấn Thành có phần khác biệt so với trước đây. Khoảnh khắc đời thường của nam MC nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác.
Ngoài Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ Việt cũng tranh thủ kỳ nghỉ lễ để tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên những người thân. Người lựa chọn đi du lịch, check-in tại những địa điểm đẹp, người lại dành trọn thời gian quây quần bên gia đình, cùng nhau ăn uống, vui chơi. Trên mạng xã hội, loạt khoảnh khắc đời thường được các sao Việt chia sẻ đều toát lên sự vui vẻ, hào hứng sau những ngày tạm gác lại công việc.
Ảnh: FBNV
Phụ Nữ Mới