Tỉnh miền Trung đón hơn 1,2 triệu lượt khách, thu 2.100 tỷ đồng trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Sở hữu 200 đảo lớn nhỏ, nhiều nơi còn hoang sơ, sau Vingroup, Sun Group, T&T của bầu Hiển cũng đã "để mắt" tớI

Chỉ trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, một tỉnh miền Trung ước đón gần 1,25 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, mang về khoảng 2.100 tỷ đồng. Đây cũng là địa phương hiện sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam, với hàng loạt điểm đến nổi tiếng và sự hiện diện, quan tâm của nhiều tập đoàn lớn.

Địa phương được nhắc tới chính là Khánh Hòa.

Ảnh An Ninh Tiền Tệ

Hơn 1,2 triệu lượt khách, thu khoảng 2.100 tỷ đồng trong 5 ngày

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa được Báo Khánh Hòa đăng tải, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, từ 29/8 đến 2/9, toàn tỉnh ước đón khoảng 1.249.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong đó, lượng khách lưu trú đạt 357.000 lượt, gồm 96.000 lượt khách quốc tế và 261.000 lượt khách nội địa; khách tham quan tại các khu, điểm du lịch đạt khoảng 892.000 lượt. Công suất buồng phòng bình quân toàn tỉnh khoảng 86%. Đáng chú ý, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng.

Sức nóng của kỳ nghỉ thể hiện tại nhiều điểm đến. Riêng trong hai ngày đầu, Bến tàu Du lịch Nha Trang đã phục vụ gần 11.000 lượt khách đi Hòn Miễu, Hòn Mun, Hòn Tằm và các điểm trong vịnh Nha Trang, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tháp Bà Pô Nagar đón khoảng 9.000 lượt khách, Bảo tàng Hải dương học khoảng 8.000 lượt; VinWonders Nha Trang, Hòn Chồng, chùa Long Sơn cùng nhiều điểm văn hóa, làng nghề cũng thu hút đông du khách.

Dòng khách quốc tế còn được bổ sung từ du lịch tàu biển. Sáng 2/9, tàu Adora Magic City đưa khoảng 3.800 khách quốc tế cập Cảng quốc tế Cam Ranh. Du khách được tổ chức tham quan Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, Nhà thờ Đá, I-Resort, Chợ Đầm, khu vực Quảng trường 2/4, Tháp Trầm Hương và công viên bờ biển Nha Trang. Tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm này, Khánh Hòa đã đón 37 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 59.200 lượt khách lên bờ tham quan.

Ảnh Báo Khánh Hòa

Sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam, Khánh Hòa không chỉ có Nha Trang

Một trong những lợi thế đặc biệt của Khánh Hòa hiện nay nằm ở không gian du lịch rộng lớn sau khi Khánh Hòa và Ninh Thuận hợp nhất từ ngày 1/7/2025.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Khánh Hòa mới có đường bờ biển gần 500 km, dài nhất cả nước, khoảng 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và Vĩnh Hy.

Điều này cũng khiến lựa chọn của du khách không còn gói gọn trong thành phố Nha Trang.

Tại Nha Trang, những trải nghiệm quen thuộc gồm tắm biển, dạo đường Trần Phú, tham quan Tháp Bà Pô Nagar, Hòn Chồng, Viện Hải dương học hay lên tàu, canô khám phá Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Miễu. Du khách cũng có thể đi cáp treo hơn 3,3 km vượt vịnh sang đảo Hòn Tre. Tuyến cáp treo khai trương năm 2007, từng giữ kỷ lục cáp treo vượt biển dài nhất thế giới vào thời điểm khánh thành và hiện phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Ảnh Báo Khánh Hòa

Rời Nha Trang, Bãi Dài - Cam Ranh phù hợp với nhóm khách muốn nghỉ dưỡng tại các resort ven biển; phía bắc có Dốc Lết, Vân Phong, trong khi hành trình xuống phía nam mở ra Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Bình Tiên, Vườn quốc gia Núi Chúa.

Đặc biệt, sau hợp nhất, Khánh Hòa còn sở hữu thêm những sản phẩm du lịch vốn tạo nên màu sắc riêng của Ninh Thuận trước đây như vườn nho, đồng cừu, du lịch sinh thái, cảnh quan bán hoang mạc và văn hóa Chăm. Những tuyến trải nghiệm có thể kết nối Tháp Bà Pô Nagar với tháp Po Klong Garai, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp; hoặc kết hợp Vĩnh Hy - Núi Chúa - vườn nho - cung đường ven biển.

Riêng tại Vĩnh Hy, du khách có thể đi canô, tàu đáy kính ngắm san hô, sau đó kết nối đến Vườn quốc gia Núi Chúa, Hang Rái, Bãi Kinh, suối Lồ Ồ hay các vườn nho ở khu vực Vĩnh Hải.

Từ đô thị biển sôi động, những quần thể resort đến vịnh biển, núi rừng, làng nghề và văn hóa bản địa, sự đa dạng này giúp Khánh Hòa có khả năng phục vụ nhiều nhóm khách trong cùng một hành trình.

Rời Nha Trang, du khách có thể tìm đến nhiều điểm đến hoang sơ hơn của Khánh Hòa (Ảnh Vinpearl)

Sau Vingroup, Sun Group, T&T của bầu Hiển cũng đã "để mắt" tới

Sức hút của Khánh Hòa không chỉ thể hiện qua lượng khách mà còn ở sự hiện diện của nhiều nhà phát triển lớn trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị.

Vingroup/Vinpearl là một trong những cái tên gắn với Nha Trang từ sớm, với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi trên đảo Hòn Tre gồm các khu nghỉ dưỡng Vinpearl, VinWonders, sân golf và tuyến cáp treo vượt biển.

Trong những năm gần đây, Sun Group cũng mở rộng dấu ấn tại Khánh Hòa. Tháng 8/2025, tập đoàn phối hợp với tỉnh khởi công Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, quy mô hơn 226 ha, tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng.

Bên cạnh hai cái tên trên, thị trường du lịch - nghỉ dưỡng Khánh Hòa còn có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp như KN Holdings với quần thể KN Paradise, nay mang tên thương mại CaraWorld tại Bãi Dài; KDI Group với Libera Nha Trang; Sovico với Ana Mandara Cam Ranh hay Crystal Bay với Cam Ranh Riviera.

Ảnh Báo Khánh Hòa

Danh sách các tập đoàn quan tâm tới địa phương vẫn tiếp tục được nối dài. Tháng 10/2025, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển đã trình bày, đề xuất phương án đầu tư Khu đô thị dịch vụ hỗn hợp thương mại và dịch vụ sân golf Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang, cùng một số dự án công nghiệp và năng lượng khác.

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa, các dự án trên hiện mới ở mức T&T “quan tâm, nghiên cứu, đề xuất”. Phía tỉnh đã giao các cơ quan liên quan hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Từ Nha Trang, Bãi Dài, Vân Phong đến Vĩnh Hy - Núi Chúa, đường bờ biển gần 500 km đang tạo cho Khánh Hòa một không gian phát triển du lịch hiếm có. Con số gần 1,25 triệu lượt khách cùng khoảng 2.100 tỷ đồng chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ phần nào cho thấy sức hút của địa phương này giờ đây không còn nằm ở riêng một thành phố biển.



