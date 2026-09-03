Cụ ông 91 tuổi chinh phục đường mòn dài 3.538km, lập Kỷ lục Guinness

Dale Sanders (91 tuổi) sinh sống tại bang Tennessee, Mỹ vừa lập kỷ lục chinh phục cung đường đi bộ Appalachian. Ở tuổi 91, ông trở thành người cao tuổi nhất trong lịch sử hoàn thành cung đường đi bộ vô cùng khắc nghiệt này.

Cung đường đi bộ Appalachian có chiều dài gần 3.538km. Cung đường này kéo dài qua 14 bang của nước Mỹ, bắt đầu từ núi Springer ở bang Georgia và kết thúc tại núi Katahdin ở bang Maine.

“Tuổi tác càng cao thì thể lực càng suy giảm, bạn đơn giản là không thể làm những gì mà một thanh niên 21 tuổi có thể làm. Vượt qua giới hạn bản thân giúp tôi trở thành người duy nhất ở độ tuổi 90 hoàn thành toàn bộ cung đường Appalachian”, ô ng Sanders chia sẻ khi giành danh hiệu vào ngày 31/8.

Ông Sanders vượt qua nhiều đoạn đường và đồi núi hiểm trở ở tuổi 91.

Sanders cho biết ông lần đầu lập kỷ lục người cao tuổi nhất chinh phục đường mòn Appalachian vào năm 2017, khi 82 tuổi. Đến năm 2021, MJ Eberhart vượt qua ông và lập kỷ lục mới ở tuổi 83.

Sau đó, Sanders quyết định giành lại danh hiệu và mất khoảng 7 tháng để hoàn thành hành trình lần này.

Hiệp hội Quản lý Cung đường đi bộ Appalachian định nghĩa chuyến đi trọn hành trình là phải hoàn thành tất cả các đoạn đường trong vòng một năm và cho phép tạm ngưng. “Vợ tôi không muốn tôi đi biền biệt cả năm trời, nên tôi đi trong 6 tháng, sau đó về nhà tránh mùa đông rồi mới quay lại đi tiếp 1 tháng”, ông Sanders giải thích.

Chặng cuối lên đỉnh Katahdin, ở độ cao 1.585m, là phần gian khổ nhất trong hành trình. Khi chỉ còn cách đỉnh khoảng 300m, Sanders ngã vào đá, khiến đùi và đầu gối phải đau dữ dội.

Ông Sanders nhớ lại: “Lúc đó thực sự rất tồi tệ. Tôi nằm bệt trên đá, không thể leo lên cũng chẳng thể lùi xuống, nhờ cơ thể còn rất dẻo dai, cơn đau bắt đầu dịu đi sau khoảng 30 phút và tôi đã có thể tiếp tục bước lên đỉnh”.

Ông Sanders cho rằng lối sống năng động suốt đời là bí quyết giúp duy trì thể trạng tốt ở tuổi 91. Khi còn là quân y trẻ tại Bệnh viện Hải quân ở Oakland, California, ông tham gia cộng đồng săn cá bằng giáo và bắt đầu thi đấu lặn.

Sau lần đầu rời quân ngũ, Sanders lấy bằng thạc sĩ ngành Công viên và Giải trí tại Đại học Pepperdine rồi làm việc trong lĩnh vực này. Bốn năm sau, ông tái ngũ Hải quân.

Ông gặp và kết hôn với bà Meriam năm 1980, khi đang đóng quân tại Philippines. Đến năm 2002, ông giải ngũ sau 37 năm phục vụ trong quân ngũ.

Ông Sanders cho biết chuyến phiêu lưu đáng nhớ nhất là hành trình chèo thuyền kayak dọc toàn bộ sông Mississippi, từ thượng nguồn ra biển trong 80 ngày khi ông 80 tuổi, nhằm gây quỹ hỗ trợ nghiên cứu bệnh tiểu đường tuýp 1.

Ông Sanders thậm chí còn sở hữu một Kỷ lục Guinness thế giới khi được công nhận là người lớn tuổi nhất đi bộ chinh phục khe núi Grand Canyon ở tuổi 87 và cho biết đang hy vọng sẽ phá vỡ kỷ lục Grand Canyon của chính mình: “Tôi đang giữ kỷ lục đó, nhưng tôi muốn nâng mốc tuổi lên 91”.

Tuy nhiên, ông cho biết sẽ hoãn kế hoạch đó lại một chút. Hiện tại, chuyến phiêu lưu lớn tiếp theo sẽ đưa ông trở lại với niềm đam mê lặn biển ngày xưa.

“Tôi vừa nhận được lời mời lặn biển ngắm cá tại thủy cung Atlanta. Đó là trải nghiệm rất thú vị, tôi nhất định sẽ nhận lời”, cụ Sanders bật mí.

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