Chinh phục "thiên đường mây" Tà Chì Nhù mùa hoa chi pâu, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của núi rừng Tây Bắc

Tà Chì Nhù ở độ cao 2.979m còn có tên gọi khác là Chung Chua Nhà (cách gọi của người Mông) hay Phu Song Sung (cách gọi của người Thái), tọa lạc tại huyện Trạm Tấu, Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai). Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường săn mây" - điểm đến trong mơ của những người "ưa xê dịch", mê trekking, thích "đuổi mây, bắt gió".

Hành trình săn mây trên đỉnh Tà Chì Nhù

Để đến Tà Chì Nhù, bạn có thể chọn hướng leo từ Yên Bái hoặc Sơn La. Nếu đi từ Yên Bái, hãy di chuyển bằng xe giường nằm hoặc xe cá nhân từ Hà Nội đến thị trấn Trạm Tấu (khoảng 270km), sau đó thuê xe máy hoặc xe ôm bản địa đi thêm 15km đến Mỏ Chì - điểm xuất phát của hành trình chinh phục "thiên đường mây".

Trước khi leo, hãy chuẩn bị kỹ: áo giữ nhiệt, áo khoác gió, găng tay, giày leo núi chuyên dụng, đèn pin, gậy trekking, túi ngủ giữ nhiệt, nước uống và đồ ăn gọn nhẹ cho hành trình 2 ngày 1 đêm. Đặc biệt, nên thuê porter là người bản địa, am hiểu địa hình, thân thiện, sẵn sàng giúp bạn mang đồ, dẫn đường và chia sẻ những câu chuyện thú vị về núi rừng Tây Bắc.

Nếu Tà Chì Nhù mà có biển mây, thì sẽ là cực phẩm - Clip: gianglangthang

Chinh phục thành công đỉnh Tà Chì Nhù, bạn sẽ được chứng kiến khoảnh khắc thiên nhiên vô cùng kỳ vĩ: Khi mặt trời dần nhô lên, mây trắng cuộn lại thành từng lớp như sóng bạc, phủ kín thung lũng, ánh nắng chiếu rọi qua biển mây nhuộm vàng cả bầu trời. Cảm giác đứng giữa "thiên đường mây", hít một hơi thật sâu, nghe gió lùa qua vai, nắng vương trên tóc... chợt thấy lòng mình nhẹ tựa mây bay, mọi phiền lo trong cuộc sống, bao mệt mỏi của hành trình bỗng chốc tan biến.

Săn mây ở Tà Chì Nhù không chỉ để check-in, trải nghiệm thử thách vượt qua chính mình mà còn cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng Tây Bắc. Hành trình giúp ta tìm về bản ngã, học cách sống chậm, lắng nghe thanh âm cuộc sống và vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên - nơi chỉ cần đứng yên, bạn cũng thấy mây trôi ngay dưới chân mình.

Tà Chì Nhù được mệnh danh là "thiên đường săn mây" - Ảnh: vmountain_trekking / chayleonui

Tips nhỏ cho bạn: - Thời điểm săn mây đẹp nhất từ tháng 10 đến tháng 3, buổi sáng sớm từ 5h30 - 7h. - Mang theo máy ảnh hoặc flycam để ghi lại khoảnh khắc bình minh xuyên mây. - Thưởng thức bữa tối nơi lán nghỉ ở độ cao 2.400m với thịt nướng, gà quay, nhấp ngụm trà nóng, nghe những người bạn đồng hành kể chuyện hành trình.

Khi núi rừng phủ tím sắc chi pâu

Tà Chì Nhù trở thành điểm hẹn của những người yêu thiên nhiên và khao khát chạm đến vẻ đẹp tinh khôi nhất của đất trời. Hành trình trekking thường kéo dài từ 6 đến 8 tiếng, tùy theo thể lực và thời tiết, nhưng mỗi bước chân sẽ mở ra một bức tranh hoàn toàn khác biệt.

Trên hành trình chinh phục từ độ cao 2.000m trở lên, khung cảnh dần hiện ra đầy mê hoặc với những triền đồi trải dài, thảm thực vật xanh mướt đan xen cùng sắc tím, sắc trắng của hoa dại. Tất cả dệt nên khung cảnh lãng mạn tựa bức tranh du mục nơi thảo nguyên mênh mông. Đôi khi, giữa không gian tĩnh lặng ấy, một đàn ngựa thong dong gặm cỏ cũng khiến lữ khách ngỡ mình lạc vào bình nguyên xa xôi của người du mục nơi vùng cao Tây Bắc.

Hoa chi pâu thường mọc ở độ cao trên 2.000m - Ảnh: vmountain_trekking / achovivutrekzatour

Giữa bức tranh ấy, chi pâu - loài hoa dại thường mọc ở độ cao trên 2.000m, tiếng Mông nghĩa là "Tsi Pau" (tức "không biết") - nở rộ trong sắc tím mơ màng. Hoa chi pâu nhỏ li ti kết thành chùm, thân lá ánh tím, mảnh mai, được ví như "dải lụa tím vắt ngang trời", xen giữa những thảm cỏ xanh và tầng mây trắng, tạo nên bức tranh thiên nhiên mềm mại, tinh khôi. Sắc tím mong manh len lỏi giữa núi rừng hùng vĩ, khiến hành trình chinh phục Tà Chì Nhù trở nên nhẹ nhàng và thơ mộng hơn.

Chi pâu không đậm mùi như hoa oải hương hay "chói lóa" như bìm bịp, vừa chớm mong manh nhưng vẫn kiêu hãnh giữa đại ngàn. Sắc tím mộng mơ mang nét tự nhiên hoang dại nên loài hoa này đủ sức quyến rũ bất kì lữ khách nào từng đặt chân đến đây. Tuy nhiên, thời gian hoa nở tương đối ngắn nên nhiều người tiếc ngẩn ngơ vì bỏ lỡ một mùa hoa!

Hoa chi pâu như "dải lụa tím vắt ngang trời" - Ảnh: bandiatraveltrekking / vmountain_trekking

Tháng 9 hàng năm thường là mùa hoa chi pâu nở rộ, còn nếu bạn đến đây vào tháng 2, rừng đỗ quyên sẽ thay sắc tím, rực rỡ giữa sương mờ. Do vậy, trước chuyến đi, đừng quên liên hệ với hướng dẫn viên địa phương để cập nhật thời gian hoa nở và tình hình thời tiết, giúp hành trình leo núi an toàn và trọn vẹn hơn.

Từ hành trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù - nơi "biển mây chạm tới chân trời", nơi hoa chi pâu tím phủ khắp triền núi như dệt nên tấm lụa của núi rừng Tây Bắc - du khách nào cũng muốn dừng lại lâu hơn để cảm nhận hơi thở yên bình của cuộc sống vùng cao. Và hành trình ấy sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu bạn chưa thưởng thức những món ngon nơi đây với hương vị đậm đà, mộc mạc nhưng thấm đẫm ân tình nơi miền sơn cước.

Thưởng thức món ngon độc đáo của Yên Bái

1. Bánh chim gâu: Loại bánh đặc trưng của dân tộc Cao Lan, được gói bằng lá dứa rừng, làm từ gạo nếp, đỗ xanh, nhân thịt lợn và thêm chút muối, luộc khoảng 3 - 4 tiếng.

Bánh được làm từ lá dứa rừng đan thành hình con chim gâu (chim cu gáy) - Ảnh: Đào Thanh

2. Bánh chưng đen (bánh chưng đôi): Màu đen tự nhiên từ cây núc nác hoặc hoa vừng đen, ngâm với gạo nếp Tú Lệ dẻo quyện đậu xanh, thịt lợn rừng.

3. Xôi ngũ sắc: Được nhuộm từ lá rừng, nghệ và lá cẩm, xôi ngũ sắc mang năm màu tượng trưng cho ngũ hành, ăn cùng lạc giã dập hoặc nước cốt dừa béo ngậy.

4. Xôi trứng kiến: Vị ngọt tự nhiên của nếp kết hợp với trứng kiến, cùng chút béo ngậy của mỡ gà, xen lẫn tiếng lách tách khi nhai tạo cảm giác rất thích thú.

5. Ngóe ôm măng: Ngóe (nhái rừng) được nấu cùng măng chua, vị ngọt từ thịt ngóe cùng vị chua mát của măng hòa quyện - món ăn rất "hao cơm" của người dân nơi đây.

6. Măng vầu cuốn thịt: Măng non được luộc sơ, cuốn cùng thịt băm, trứng, rau răm rồi hấp nhỏ lửa hoặc chiên giòn. Món ăn mang vị ngọt bùi, hơi the hoặc đắng nhẹ.

7. Rêu suối: Xuất hiện khoảng tháng 9, tháng 10 đến tháng 5 âm lịch năm sau. 3 loại rêu suối đặc trưng là rêu cay (mọc rời rạc), rêu cui (mọc trên đá), rêu tau (mọc thành từng mảng ở khe suối), có thể ăn sống, nướng, luộc hoặc làm nhân bánh.

8. Rau dớn rừng (pác nhút): Bề ngoài giống đọt choại, thường mọc ở ngách đá, khe núi, chế biến thành nhiều món ngon như nộm, luộc, xào, nấu canh, muối chua...

9. Nhộng ong xào mùng: Khoảng tháng 4 đến tháng 8 là mùa ong rừng sinh sản, vị béo của ong quyện mùi thơm của lá chanh và các gia vị vùng cao đặc trưng.

Nhộng ong xào mùng là món đặc sản theo mùa - Ảnh: Mia

10. Bọ xít chiên giòn: Thường có vào tháng 4 hàng năm, khi mùa hoa nhãn nở rộ. Bọ xít chiên giòn có vị ngọt ngậy nơi đầu lưỡi, ăn bùi béo, hơi cay và lạ miệng.

11. Muồm muỗm rang: Muồm muỗm hơi giống cào cào, thường xuất hiện vào mùa lúa chín. Thịt muồm muỗm rất béo, có vị bùi, rang với chút muối ớt và lá chanh thái chỉ.

12. Dế mèn chiên giòn: Kèm gia vị như nước mắm, hành, tỏi, tiêu, bột ngọt, rắc thêm ít lá chanh thái nhỏ. Khi ăn có cảm giác giòn ngọt, vị thơm bùi rất hấp dẫn.

13. Gà nướng lá mắc mật: Gà ta thả đồi tẩm ướp muối, mắc khén, tiêu rừng, gừng và lá mắc mật giã nhỏ, nướng trên than hồng, khi ăn chấm muối chẳm chéo.

14. Thịt trâu gác bếp: Tẩm ướp hạt mắc khén, ớt rừng, tiêu xanh,… rồi treo gác bếp hun khói, tạo nên vị dai ngọt, thơm nồng đặc trưng của vùng cao.

15. Chè Shan tuyết Suối Giàng: Thường được thu hoạch vào tháng 8, tháng 9 âm lịch. Búp chè cổ thụ phủ tuyết trắng, pha nước xanh trong, thanh khiết, mùi thơm đậm đà, vị ngọt hậu dịu mát.