Đỉnh núi trong "Top 10 cao nhất Việt Nam", thuộc Hoàng Liên Sơn: Vừa có bé 5 tuổi chinh phục thành công

Việt Nam sở hữu muôn vàn ngọn núi cao, với địa hình đầy thử thách và cảnh sắc hùng vĩ đang chờ đón du khách khám phá. Ngoài những cái tên nổi tiếng như Fansipan, Pu Si Lung hay Yên Tử, ngọn núi trong đây là một cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm. Đó là Tà Chì Nhù. Sở hữu độ cao 2979m, đây cũng là một trong 10 ngọnn núi cao nhất Việt Nam, xếp ở vị trí thứ 6.

Tà Chì Nhù thuộc địa bàn khu vực bản Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ, là một phần của khối núi Pú Luông, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, chạy dài giữa các tỉnh Lào Cai, Lai Châu rồi kéo dài đến tận phía Tây tỉnh Yên Bái cũ.

Ảnh Phượt Vi Vu

Đây là một điểm đến lý tưởng cho những tín đồ đam mê trekking và leo núi. Với khung cảnh hoang sơ, thiên nhiên kỳ vĩ và không khí trong lành, Tà Chì Nhù đã trở thành một trong những địa điểm trekking hấp dẫn tại Tây Bắc.

Làm thế nào để chinh phục Tà Chì Nhù?

Tà Chì Nhù không chỉ nổi bật với độ cao mà còn với cảnh quan hùng vĩ trên hành trình chinh phục. Du khách sẽ đi qua những khu rừng già, những thảm cỏ xanh mướt, và các con suối trong vắt. Để bắt đầu hành trình, nếu di chuyển từ trung tâm Hà Nội, du khách sẽ phải đi khoảng 250km, mất 6-8 giờ. Đến Trạm Tấu rồi tiếp tục di chuyển vào sâu trong bản Xà Hồ.

Con đường leo núi kéo dài khoảng 18km, phải chia làm hai ngày, với điểm nghỉ tại lán trại ở độ cao 2.400m, trước khi tiếp tục chinh phục đỉnh núi vào ngày hôm sau. Đoạn đường này đòi hỏi sức bền và sự kiên trì, nhưng bù lại, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp, mây phủ lưng chừng và thiên nhiên hoang sơ, kỳ bí.

Ảnh Viettrek Travel

Thực tế, nhiều du khách đã trải nghiệm đánh giá trekking Tà Chì Nhù không quá khó, phù hợp với đa dạng đối tượng, kể cả những người chưa từng có kinh nghiệm. Mới đây nhất, theo chia sẻ của một hướng dẫn viên trên diễn đàn du lịch Check-in Vietnam, một em bé 5 tuổi đã cùng mẹ mình, thành công chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. "Người ta 25 tuổi mới dám leo Tà Chì Nhù, còn em bé này 5 tuổi đã đặt chân lên đỉnh núi gần 3000m. Leo núi với mẹ xong xuống núi vẫn còn tươi rói", anh viết.

Câu chuyện này không chỉ là một minh chứng cho khả năng vượt qua thử thách mà còn là động lực cho những ai muốn trải nghiệm hành trình đầy gian nan nhưng cũng đầy phần thưởng này.

Em bé 5 tuổi vừa chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù (Ảnh N.Q.Hải/Check in Vietnam)

Mỗi thời điểm trong nằm, Tà Chì Nhù lại đẹp theo một cách riêng, không chỉ ở đỉnh núi mà còn ở xuyên suốt quãng đường du khách sẽ đi qua. Có thể kể tới như mùa hoa tào mèo hay hoa sơn tra vào mùa xuân, hoa tím rạng rỡ vào mùa thu, hoa chi pâu vào cuối năm hay làn mây mờ ảo, thích hợp cho những ai thích săn mây vào mùa đông...

Lưu ý cho du khách khi đến Tà Chì Nhù, đó là cần chuẩn bị đầy đủ trang phục và dụng cụ trekking, bao gồm giày leo núi, gậy trekking, áo khoác giữ nhiệt, đèn pin và thực phẩm nhẹ. Thời tiết trên núi có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy du khách cần theo dõi dự báo thời tiết trước khi lên đường và tránh trekking trong mùa mưa để đảm bảo an toàn.

Ảnh Trekking Camping

Gần Tà Chì Nhù còn có gì?

Ngoài việc chinh phục Tà Chì Nhù, khu vực lân cận cũng có rất nhiều điểm đến hấp dẫn mà du khách không thể bỏ qua. Một trong những điểm đến nổi bật là Thảo nguyên Suôi Thầu, cách Tà Chì Nhù không xa.

Đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn với những cánh đồng cỏ xanh mướt và những thảm rừng trúc. Khung cảnh thiên nhiên ở đây rất hoang sơ, lý tưởng cho những ai yêu thích sự yên bình và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa địa phương. Đây cũng là nơi lý tưởng để chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành, thậm chí được ví như "Châu Âu thu nhỏ".

Bản Xà Hồ cũng là một điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích khám phá văn hóa địa phương. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu về đời sống của người dân tộc Mông, thưởng thức những món ăn đặc sản như cơm lam, thịt lợn cắp nách, và rượu ngô. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia vào các lễ hội truyền thống, như lễ hội mừng lúa mới của người Mông.

Thảo nguyên Suôi Thầu (ảnh bên trái) và bản Xà Hồ (ảnh bên phải) là điểm đến đáng tham khảo gần Tà Chì Nhù (Ảnh ST)

Gần Tà Chì Nhù còn có Động Puông và thác Mường Lò, nơi du khách có thể thư giãn và khám phá những vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Thác Mường Lò nổi bật với dòng nước trong xanh và các con suối mát lạnh, là nơi lý tưởng để du khách nghỉ ngơi và thư giãn.