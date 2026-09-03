Trước khi khóa, kênh của Huyền Huho đăng gì?

Sáng 3/9, cái tên Huyền Huho nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Khi truy cập những đường dẫn dẫn tới các tài khoản vốn được biết đến của nữ TikToker, người dùng không còn xem được nội dung như trước.

Theo ghi nhận, tài khoản TikTok Huyền Huho Daily với khoảng 1,1 triệu người theo dõi, tài khoản Huyền Huho với hơn 382.000 người theo dõi và trang Facebook khoảng 283.500 người theo dõi đều hiện thông báo "Không thể tìm thấy tài khoản này" hoặc "Bạn hiện không xem được nội dung này". Đáng chú ý, vào ngày 28/8, các tài khoản này vẫn có thể truy cập bình thường.

Trên TikTok hiện vẫn xuất hiện một số tài khoản sử dụng tên, hình ảnh Huyền Huho, song phần lớn đăng lại những video cũ. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các tài khoản mạng xã hội của cô đồng loạt không thể tìm thấy, bản thân Huyền Huho cũng chưa có thông tin công khai giải thích về thay đổi này. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định các tài khoản bị nền tảng khóa hay được chủ tài khoản chủ động ẩn, xóa.

Các nền tảng mạng xã hội của Huyền Huho bất ngờ không còn truy cập được (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến trên khiến nhiều người tò mò về Huyền Huho - một nhà sáng tạo nội dung từng khá nổi tiếng với những video mang màu sắc đời thường, xoay quanh căn bếp, đồ ăn và cuộc sống vùng Tây Bắc.

Từ những video nấu ăn đến thịt trâu gác bếp

Huyền Huho tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1988, quê Lào Cai. Trước khi được biết tới rộng rãi với việc kinh doanh thịt trâu gác bếp, Huyền đã có nhiều năm làm nội dung trên TikTok.

Điểm đáng chú ý là nữ TikToker không bắt đầu bằng những video bán hàng. Chia sẻ với báo chí, khoảng năm 2020, khi mới xây dựng kênh, Huyền từng khá loay hoay trong việc tìm hướng đi. Một video hướng dẫn làm bim bim khoai tây tại nhà đạt hơn 400.000 lượt xem đã giúp cô xác định nhóm nội dung phù hợp là ẩm thực. Từ đó, Huyền bắt đầu thực hiện nhiều video trải nghiệm, hướng dẫn nấu các món ăn Tây Bắc.

Hình ảnh thường thấy trong những video của Huyền là căn bếp, khu vườn ở quê cùng các nguyên liệu, món ăn quen thuộc của vùng cao. Mẹ của Huyền, được cô gọi là "má Hằng", cũng từng xuất hiện trong loạt video hướng dẫn làm lạp xưởng, bò khô, thịt trâu gác bếp hay chia sẻ cách sử dụng các loại gia vị địa phương. Những câu chuyện sinh hoạt gia đình quanh căn bếp và vườn rau cũng trở thành một phần nội dung quen thuộc trên kênh.

Trước đó, trang cá nhân của Huyền Huho đăng tải nhiều về cuộc sống cá nhân (Ảnh FBNV)

Từ việc chia sẻ cách chế biến đặc sản, Huyền bắt đầu nhận được những câu hỏi về việc mua sản phẩm. Đến tháng 5/2022, cô cùng cộng sự phát triển hoạt động kinh doanh Huho Food, chủ yếu bán hàng qua livestream TikTok và các sàn thương mại điện tử. Trong số đó, thịt trâu gác bếp là sản phẩm gắn với tên tuổi Huyền Huho nhiều nhất.

Giai đoạn này, hình ảnh của Huyền dần chuyển từ một người làm video nấu ăn sang nhà sáng tạo nội dung kết hợp kinh doanh. Các video giới thiệu sản phẩm, cách làm thịt trâu gác bếp và những phiên livestream bán hàng xuất hiện thường xuyên hơn.

Từng xuất hiện trên Shark Tank, gần đây lại chủ yếu chia sẻ chuyện đời thường

Đầu năm 2024, Huyền Huho cùng nhà sáng lập Hoàng Chung Học đưa Huho tới Shark Tank Việt Nam mùa 6, tập 16. Hai người đề nghị 12 tỷ đồng đổi lấy 8% cổ phần. Sau quá trình thương lượng, Shark Bình và Shark Hưng đồng ý phương án 25 tỷ đồng đổi lấy 20% cổ phần.

Sau giai đoạn hoạt động kinh doanh sôi nổi, hình ảnh của Huyền Huho trên mạng xã hội những năm gần đây cũng có sự thay đổi.

Theo ghi nhận cuối tháng 8/2026, các sản phẩm Huho không còn xuất hiện trong giỏ hàng TikTok Shop như trước; sản phẩm cũng không còn được bán trên Shopee và website Huho không có sản phẩm trong giỏ hàng. Ghi nhận từ năm 2025, Huyền đã gỡ giỏ hàng TikTok Shop.

Ảnh FBNV

Trên trang cá nhân, cô cũng không còn thường xuyên đăng tải nội dung liên quan đến thịt trâu gác bếp. Thay vào đó, trước khi các tài khoản không thể tìm thấy, những video của Huyền chủ yếu xoay quanh cuộc sống hàng ngày, nấu các món đặc sản vùng cao, làm đẹp, đồng thời cô thực hiện thêm công việc tiếp thị liên kết bằng cách gắn đường dẫn một số sản phẩm.

Có thể nói, nội dung này khá gần với hình ảnh đã giúp Huyền Huho được biết tới từ những ngày đầu: một người phụ nữ xuất hiện trong căn bếp, sử dụng những nguyên liệu quen thuộc để nấu ăn và chia sẻ câu chuyện đời sống một cách gần gũi.