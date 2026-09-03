Nam ca sĩ lắm thị phi nhất showbiz: "Tôi vẫn sống, sống rất dai"

Vừa qua, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.



Anh nói: "Tôi tự thấy, bản thân mình từ trong quá khứ tới hiện tại hay tương lai sắp tới vẫn là một trường hợp ngoại lệ. Cuộc đời tôi đã là ngoại lệ rồi.

Tôi nói thẳng, tôi là người nhiều scandal, sóng gió nhất trong showbiz nhưng đến giờ vẫn sống, sống rất dai, vẫn tồn tại và ngồi đây.

Rất nhiều gian nan, thử thách, sóng gió đến với tôi và có những lúc chúng nhấn chìm tôi xuống rất sâu, tưởng chừng không thể ngoi lên được. Nhưng rồi một phép lạ vẫn xảy đến, chạy vào nhận thức của mọi người để họ nhận ra một vùng sáng trong tôi, rằng tôi không phải như vậy".

Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ thêm về quan điểm trong công việc. Anh tâm sự: "Tôi từng gặp nhiều điều tiếc nuối giúp tôi rút ra được nhiều bài học lắm. Tôi nhận ra rằng, có ý tưởng gì là phải làm ngay, làm luôn, không đợi chờ vì ngày mai có thể sẽ có người ăn cắp ý tưởng đó hoặc làm giống mình. Rồi tôi làm sau lại thành ra bắt chước.

Tôi không bao giờ muốn bị mang tiếng bắt chước người khác nên có ý tưởng nào nảy ra trong đầu là tôi phải làm luôn. Tôi không ngại gì hết. Ý tưởng tới liên tục chồng lên nhau thì tôi sẽ xử lý hết, làm hết.

Tôi luôn phải là người tiên phong, đi trước, để thỏa mãn cái tôi, cái nết của chính mình trước, không chờ đợi.

Trong chuyện yêu đương cũng vậy, nhiều người cứ giấu trong lòng nhưng tôi thì không vì thực ra chỉ cần mình thích ai là người đó sẽ biết, ngược lại cũng vậy. Tôi mà thích ai là tôi nói thẳng ra luôn, đó là cách lựa chọn của tôi. Con người tôi lại lắm, chỉ cần nhìn qua một ánh mắt là tôi biết ai thích mình, ai thương mình là tôi biết liền.

Tôi sẽ nói ra luôn để người ta biết, tỏ tình luôn. Nếu người ta không thích tôi là tôi dọn đi luôn, biến đi luôn, chuyển qua lựa chọn khác. Tôi không u mê, không dấn thân vào những điều vô bổ mà không có kết quả gì. Tôi cần biết kết quả luôn. Tôi là kiểu người hơi nóng tính và quyết liệt.

Tôi thấy việc cứ để trong lòng nó dằn vặt lắm, sống khổ lắm. Tôi thấy nhiều người như vậy rồi".