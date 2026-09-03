Tình yêu của Patrik Lê Giang

Kèm theo loạt hình ảnh đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1992 viết: “Tổ quốc trong tim. Mãi yêu Việt Nam! Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam!”

Đặc biệt, Patrik Lê Giang lựa chọn nhạc nền Tiến Quân Ca qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Bài đăng vì thế càng tạo cảm xúc khi những khoảnh khắc của anh xuất hiện cùng lá cờ đỏ sao vàng trên sân cỏ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, thủ môn Việt kiều khoác bộ trang phục màu vàng, nhiều lần giơ cao lá cờ Tổ quốc giữa bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài. Có khoảnh khắc anh căng lá cờ đỏ sao vàng trước đông đảo người hâm mộ, có hình ảnh giơ cao quốc kỳ với nụ cười rạng rỡ sau những trận đấu. Một bức ảnh khác còn ghi lại cảnh Patrik Lê Giang cùng các đồng đội mang lá cờ lớn chạy trên sân, tạo nên hình ảnh đầy tự hào.

Điểm chung trong tất cả những bức hình là lá cờ Việt Nam luôn hiện diện ở vị trí nổi bật. Với dòng chia sẻ “Tổ quốc trong tim”, Patrik Lê Giang dường như muốn nhấn mạnh tình cảm đặc biệt dành cho quê hương, đồng thời gửi lời chúc mừng tới người hâm mộ Việt Nam trong ngày lễ lớn của đất nước.

Patrik Lê Giang, 34 tuổi, sinh ra tại thị trấn Lučenec, thuộc vùng Banská Bystrica của Slovakia. Sở hữu chiều cao 1,88 m, thủ thành Việt kiều hiện thi đấu cho CLB Công an TP.HCM và được đánh giá cao nhờ thể hình tốt, khả năng phản xạ nhanh cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Tại ASEAN Cup 2026, Patrik Lê Giang trở thành một trong những nhân tố nổi bật trong hành trình của đội tuyển Việt Nam. Qua 8 trận đấu, anh chỉ để lọt lưới 3 bàn, ở các trận gặp Campuchia và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, qua đó góp công lớn giúp đội tuyển tiến đến chức vô địch. Màn trình diễn ổn định giúp thủ môn 34 tuổi được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Đặc biệt, trong chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan trên sân Rajamangala ở trận chung kết lượt đi, Patrik Lê Giang đã để lại dấu ấn rõ nét. Những tình huống băng ra quyết đoán, khả năng phán đoán vị trí và các pha cứu thua kịp thời của anh giúp hàng phòng ngự Việt Nam đứng vững trước sức ép từ đội chủ nhà, tạo tiền đề quan trọng cho chiến thắng ngay tại Bangkok.

Chia sẻ về khoảnh khắc hiện thực hóa giấc mơ khoác áo và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, Patrik Lê Giang từng xúc động cho biết: “Tôi thực sự biết ơn vì sau ba năm rưỡi, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực và có thể đứng ở đây ngày hôm nay. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình và luôn nỗ lực cống hiến hết mình để đại diện cho đất nước cũng như đền đáp lại cơ hội mà họ đã dành cho tôi”.

Với Patrik Lê Giang, chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng danh hiệu cá nhân không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, mà còn là thành quả của hành trình nhiều năm chờ đợi để được thực hiện ước mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong đêm đăng quang ASEAN Cup 2026, khoảnh khắc thủ môn Patrik Lê Giang ăn mừng cùng MC Hoàng Oanh trên sân Mỹ Đình cũng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Sau khi tuyển Việt Nam hoàn tất trận chung kết và giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan, Patrik Lê Giang cùng các đồng đội bước vào màn ăn mừng chức vô địch. Giữa bầu không khí sôi động trên sân Mỹ Đình, thủ thành Việt kiều sau đó tiến về phía khán đài để chia sẻ niềm vui với Hoàng Oanh.

Cặp đôi gây chú ý khi dành cho nhau những cử chỉ thân mật. Patrik Lê Giang ôm và hôn nhẹ lên trán người đẹp trước khi cả hai cùng nhau nâng cao chiếc cúp vàng, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trước ống kính truyền thông. Thủ môn sinh năm 1992 cũng liên tục ôm Hoàng Oanh khi chụp ảnh kỷ niệm sau trận đấu.

Những hình ảnh này nhanh chóng khiến mối quan hệ giữa hai người tiếp tục trở thành đề tài được quan tâm. Trước đó, Hoàng Oanh đã có mặt tại sân Mỹ Đình cùng người thân để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, cô mặc chiếc áo có in tên Patrik Lê Giang. Khi trận đấu khép lại và tuyển Việt Nam chính thức đăng quang, người đẹp không giấu được sự phấn khích, hòa vào không khí ăn mừng cùng hàng nghìn cổ động viên.

Hoàng Oanh và Patrik Lê Giang bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò từ tháng 7/2026. Khi đó, nữ MC xuất hiện trên khán đài trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tại Thái Nguyên để cổ vũ thủ môn này. Sau đó, những tương tác giữa cả hai trên mạng xã hội ngày càng khiến người hâm mộ chú ý, dù đôi bên chưa từng đưa ra tuyên bố chính thức về chuyện tình cảm.

(Tổng hợp)