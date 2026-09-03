Hoa hậu Đặng Thu Thảo thả nhẹ một chiếc ảnh, netizen xuýt xoa vì vóc dáng mẹ ba con

Trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo vừa đăng tấm ảnh chụp tại bãi biển trong chuyến đi gần đây của gia đình. Cô diện đầm hai dây kẻ sọc xanh trắng dáng xòe, tóc dài buông tự nhiên bay trong gió, kính râm và gương mặt hướng ra phía biển. Khung hình không góc nghiêng chỉnh sửa, không tạo dáng cầu kỳ, nhưng đường nét vai lưng và eo thon vẫn đủ khiến phần bình luận rôm rả, phần lớn xoay quanh chi tiết ít ai nghĩ tới đầu tiên khi nhìn ảnh: người phụ nữ trong khung hình đã là mẹ của ba đứa trẻ.

Điều khiến khán giả bất ngờ nằm ở mốc thời gian. Đặng Thu Thảo sinh con thứ ba hồi tháng 9/2024 và chỉ thông báo tin vui với bạn bè, đồng nghiệp vào đầu tháng 10 cùng năm, khi em bé đã cứng cáp.

Nghĩa là ở thời điểm hiện tại, con út của cô mới gần hai tuổi. Với một người vừa trải qua ba lần sinh nở trong bảy năm, hình thể giữ được độ gọn gàng như vậy là điều không dễ, nhất là khi cô gần như không xuất hiện tại các sự kiện thời trang hay chiến dịch quảng bá nào để phải chịu áp lực giữ dáng.

Sự kín tiếng ấy cũng là lý do mỗi lần Thu Thảo đăng ảnh, mạng xã hội lại xôn xao. Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín năm 2017, cô rút hẳn khỏi showbiz, chuyển sang làm việc trong tập đoàn của nhà chồng và thỉnh thoảng đồng hành cùng ông xã trong các hoạt động kinh doanh. Từ ngày có con thứ ba, tần suất xuất hiện của cô còn thưa hơn nữa, chủ yếu là vài khoảnh khắc đời thường trong các chuyến du lịch biển mà gia đình vốn rất yêu thích.

Ba con của Đặng Thu Thảo gồm bé gái đầu lòng Sophie chào đời năm 2018, bé trai thứ hai tên Liam sinh năm 2020, và bé gái út sinh năm 2024 mà đến nay cô vẫn giữ kín tên. Trong lần hiếm hoi chia sẻ dịp Tết vừa qua, cô cho biết em bé có nét giống hai anh chị, gương mặt bầu bĩnh.

Sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 khi đang là sinh viên Đại học Tây Đô, cùng năm đó cô cũng giành ngôi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long. Sở hữu chiều cao 1,73 m và vẻ đẹp dịu dàng đúng chuẩn Á Đông, cô từng là nàng thơ của hàng loạt nhà thiết kế trong nước và được khán giả gọi bằng danh xưng "hoa hậu quốc dân" suốt nhiều năm. Đó cũng là lý do vì sao một tấm ảnh biển đơn giản của cô, sau hơn một thập kỷ, vẫn đủ sức tạo sóng.