Doãn Hải My vào bếp khi về quê Văn Hậu

Trái ngược với vẻ ngoài sang chảnh trên mạng xã hội, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu không ít lần khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi sự đảm đang, gần gũi mỗi khi trở về quê chồng ở Hưng Yên. Mặc dù là tiểu thư sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cô luôn thể hiện tinh thần "nhập gia tùy tục" cực kỳ nhanh chóng qua những khoảnh khắc tất bật xắn tay vào bếp cùng đại gia đình.

Gần đây nhất, đoạn clip ghi lại cảnh Doãn Hải My làm cỗ quê qua ống kính của người thân đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 diện trang phục vô cùng mộc mạc, búi tóc gọn gàng và chủ động xông xáo nhận việc cùng các chị em trong nhà.

Những lần Doãn Hải My về quê, tất bật vào bếp (Ảnh: TTNV)

(Ảnh: TTNV)

Từ khâu chuẩn bị các món ăn đòi hỏi sự tỉ mỉ như làm tôm lăn bột chiên xù, gói nem rán cho đến những việc phụ như bóc hành, bóc tỏi, Doãn Hải My đều thực hiện thao tác rất nhanh nhẹn, khéo léo. Không dừng lại ở công việc nấu nướng, người đẹp sinh năm 2001 còn không ngại ngần ngồi rửa chồng bát đĩa lớn giữa sân hay vui vẻ mang những cốc nước mát chăm sóc mọi người xung quanh. Sự tự nhiên, không chút nề hà hay e ngại đất cát, khói bếp của cô khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Doãn Hải My khi ở phố (Ảnh: FBNV)

Vẫn là nàng WAG khi về quê (Ảnh: FBNV)

Gắn kết qua từng khoảnh khắc sinh hoạt bình dị ngày Tết

Đây không phải là lần đầu tiên Doãn Hải My ghi điểm nhờ hình ảnh dâng dẫy và tháo vát. Mỗi dịp lễ Tết hay khi thu xếp được thời gian cùng Đoàn Văn Hậu về quê, cô đều chủ động hòa nhập trọn vẹn vào nếp sống thường ngày của gia đình chồng. Khoảnh khắc hai vợ chồng nam tuyển thủ cùng ngồi nhóm lửa, canh nồi bánh chưng đêm 30 Tết từng cán mốc hàng vạn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù hóm hỉnh tự nhận mình chỉ "làm màu" ủng hộ tinh thần vì ông nội mới là người gói chính, sự nhiệt tình và biểu cảm vui vẻ của Doãn Hải My nhận được nhiều sự thiện cảm.

Hải My về quê chồng ngày tết (Ảnh: TTNV)

(Ảnh: TTNV)

Sự đối lập thú vị giữa một Doãn Hải My hiện đại, khéo tay làm bánh chuẩn châu Âu trong căn bếp biệt thự sang trọng và một nàng dâu quê tất bật, năng nổ bên mâm cỗ truyền thống chính là chìa khóa tạo nên sức hút lớn cho cô. Cộng đồng mạng liên tục dành những từ ngữ tích cực khi nhắc đến cuộc sống hôn nhân của cặp đôi, bởi ở đó người ta thấy được sự dung hòa tuyệt vời giữa sự hiện đại của phố thị và nét mộc mạc, chân chất của làng quê.

Doãn Hải My và Văn Hậu khi ở Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Không cần những lời hoa mỹ hay hình ảnh khoe khoang xa xỉ, chính những hành động nhỏ lại là minh chứng rõ nhất cho sự khéo léo trong ứng xử của Doãn Hải My. Tinh thần cởi mở, sự chân thành giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt gia đình chồng mà còn nhận về trọn vẹn sự yêu mến, ngưỡng mộ từ netizen.