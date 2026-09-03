Nữ thủ khoa ĐH Y Hà Nội vừa đăng quang Hoa khôi: Tài - sắc, không thiếu chữ nào!

Tối 23/8, Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 2003, sinh viên năm thứ 5 chuyên ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Y Hà Nội, vượt qua 28 thí sinh tại vòng chung kết để giành ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026. Cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

Điều khiến hành trình của Ngọc Linh nhận được sự chú ý không chỉ nằm ở danh hiệu sắc đẹp. Cô là nữ sinh đang theo học một ngành có cường độ học tập cao tại Đại học Y Hà Nội, từng là thủ khoa đầu vào ngành Răng - Hàm - Mặt và dành phần lớn những năm đại học đầu tiên cho việc học tập, nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Linh còn làm công việc part-time là gia sư, đồng thời trợ giảng cho các học sinh ôn thi vào lớp 10 chuyên Sinh.

Nguyễn Ngọc Linh là Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026

Chạm ngõ cuộc thi nhan sắc từ chiếc áo blouse trắng

Với Linh, lựa chọn theo ngành Răng - Hàm - Mặt không phải quyết định ngẫu nhiên. Gia đình cô có truyền thống làm nghề y khi các cô, dì, chú, bác đều là bác sĩ, đặc biệt mẹ cô là bác sĩ Răng - Hàm - Mặt. Lớn lên trong môi trường ấy, Linh sớm được chứng kiến hình ảnh những người khoác áo blouse và tinh thần trách nhiệm của người làm nghề y. Từ đó, ước mơ trở thành bác sĩ dần được hình thành.

Có được nền tảng tốt nhưng cũng giống nhiều bạn trẻ, Linh từng có những thời điểm mông lung về lựa chọn nghề nghiệp, nhờ định hướng cùng lời khuyên từ gia đình giúp cô có thêm động lực để tiếp tục. Sau 4 năm học tại Đại học Y Hà Nội, nữ sinh cho biết cô càng cảm thấy mình phù hợp với con đường đã chọn và muốn tiếp tục theo đuổi đến cùng.

Với Linh, lựa chọn theo ngành Răng - Hàm - Mặt không phải quyết định ngẫu nhiên

Trong những năm đầu đại học, Linh dành phần lớn thời gian cho học tập và nghiên cứu khoa học. Mục tiêu nữ sinh đặt ra từ năm nhất là tốt nghiệp loại Giỏi, đồng thời xây dựng hồ sơ chuyên môn để hướng tới kế hoạch du học sau khi hoàn thành chương trình đại học. Chính nền tảng đó giúp Linh có một hành trình khác biệt trước khi bước lên sân khấu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

Sau 4 năm tập trung cho chuyên môn, khi bước sang năm thứ 5, Ngọc Linh bắt đầu muốn thử sức ở một môi trường khác, nơi không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn yêu cầu khả năng giao tiếp, phản xạ và kết nối với cộng đồng.

Trong những năm đầu đại học, Linh dành phần lớn thời gian cho học tập và nghiên cứu khoa học

“Sau 4 năm đầu tiên gần như tập trung hoàn toàn vào việc học và nghiên cứu khoa học, mình cảm thấy yên tâm hơn với nền tảng chuyên môn đã xây dựng. Vì vậy, mình quyết định thử sức ở một sân khấu lớn, vừa để tuổi sinh viên có thêm một dấu ấn đáng nhớ, vừa để bước ra khỏi những điều quen thuộc với mình”, Linh chia sẻ.

Quyết định tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam thực tế đã được Linh suy nghĩ khoảng 1 năm, kể từ sau khi chứng kiến mùa thi trước. Điều thu hút cô không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc, mà còn là mục tiêu khuyến học của chương trình với nhiều suất học bổng, sách vở và phương tiện được trao cho sinh viên. Linh muốn thông qua sân chơi này cất lên tiếng nói của thế hệ trẻ, đại diện cho sinh viên và kể câu chuyện cá nhân để lan tỏa tinh thần học hỏi.

Ưu tiên số một vẫn là tri thức

Nếu giảng đường Y khoa rèn cho Linh tư duy logic, khả năng học tập có hệ thống thì cuộc thi lại đưa cô đến một môi trường khác. Tại đây, nữ sinh phải học cách phản xạ nhanh, giao tiếp với cộng đồng rộng hơn và xử lý những tình huống không có sẵn trong giáo trình.

“Đại học dạy mình cách tư duy logic và học tập có hệ thống, còn những chương trình mang tính xã hội giúp mình hình thành tư duy phản xạ linh hoạt, học cách kết nối với cộng đồng lớn hơn.

Điều mình học được nhiều nhất là kỹ năng ứng xử và phong thái đi đứng. Mình tin những kỹ năng này dù ở trong chương trình hay ngoài đời đều rất cần thiết”, Linh nói.

Điều đáng nói là Linh không xem hai hành trình này đối lập nhau. Với cô, chuyên môn và những kỹ năng xã hội có thể bổ trợ để tạo nên một hình ảnh sinh viên toàn diện hơn. Việc học giúp cô có nền tảng kiến thức và tư duy, trong khi trải nghiệm bên ngoài giảng đường giúp cô biết cách giao tiếp, thích nghi và kết nối với những nhóm người khác nhau.

Ngọc Linh Linh xác định việc học vẫn là ưu tiên số một

Tuy nhiên, để theo đuổi cả hai trong cùng một thời điểm không hề đơn giản. Linh lựa chọn tham gia cuộc thi ngay sau khi kết thúc năm học thứ 4, thời điểm cô chuẩn bị bước vào năm thứ 5. Có những giai đoạn, nữ sinh phải vừa ôn thi ở trường, vừa tham gia các hoạt động với tư cách thí sinh.

Đứng trước áp lực phải hoàn thành tốt cả hai, Linh xác định việc học vẫn là ưu tiên số một. Cô thừa nhận trong 4 tập truyền hình thực tế của cuộc thi, mình chưa thể hiện được hết năng lượng hay sự “cháy” như những gì bản thân có, nhưng đó là giới hạn mà cô có thể lựa chọn để cân bằng giữa hai mục tiêu.

“Mình đã chọn thời điểm tham gia khá có chủ đích. Với kế hoạch đặt ra từ năm nhất, mình muốn 4 năm đầu xây dựng nền tảng chuyên môn thật tốt rồi mới thử sức ở một sân khấu lớn.

Khi cuộc thi diễn ra, có lúc mình phải vừa ôn thi ở trường vừa làm thí sinh nên khá áp lực. Khi đó, mình chọn tập trung nhiều hơn cho việc học vì với mình, đây vẫn là ưu tiên số một”, Linh chia sẻ.

Cô không nuối tiếc về lựa chọn đó. Trái lại, việc không đặt toàn bộ kỳ vọng vào danh hiệu khiến Linh càng bất ngờ khi được xướng tên ở vị trí cao nhất trong đêm chung kết. Nữ sinh cho rằng bên cạnh những nỗ lực của bản thân, kết quả ấy còn có phần may mắn.

Hành trình này, vì thế, không chỉ là câu chuyện một sinh viên Y khoa bước lên sân khấu sắc đẹp. Với Linh, đó còn là một cách để tận dụng những năm tháng đại học theo nhiều hướng khác nhau, sau khi đã dành phần lớn thời gian cho chuyên môn.

Ngay từ khi đăng ký, Linh đã quan tâm đến giá trị mà cô có thể tạo ra sau cuộc thi. Trong một năm đương nhiệm, nữ sinh muốn xây dựng rõ hơn câu chuyện cá nhân và lan tỏa những điều tích cực đến thế hệ trẻ dựa trên chính kinh nghiệm, trải nghiệm của mình. Cô đồng thời muốn tiếp tục tìm kiếm các cơ hội học thuật để góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam không chỉ năng động mà còn cầu tiến trong học tập.

Danh hiệu “tài sắc vẹn toàn” vì thế được dành cho Linh sau đêm chung kết, nhưng bản thân cô không xem đó là một trạng thái đã hoàn thiện. Những lời khen từ cộng đồng mạng là sự ghi nhận cho những nỗ lực mà cô đã bỏ ra, song Linh cho rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót và cần tiếp tục hoàn thiện.

“Mình rất trân trọng những lời khen và sự quan tâm của mọi người, bởi đó là sự ghi nhận cho những cố gắng của mình. Nhưng bản thân mình vẫn thấy còn nhiều điều cần sửa đổi và hoàn thiện. Mình hy vọng trong hành trình một năm tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ để ngày càng tốt hơn, từ đó lan tỏa những điều tích cực đến thế hệ trẻ”, Linh nói.

Ở tuổi 23, Ngọc Linh đang đứng giữa hai hành trình tưởng như rất khác nhau

Ở tuổi 23, Ngọc Linh đang đứng giữa hai hành trình tưởng như rất khác nhau, một bên là giảng đường Y khoa với những giờ học, nghiên cứu và mục tiêu chuyên môn; một bên là sân khấu ngập ánh đèn và những hoạt động cộng đồng. Nhưng chính việc làm tốt cả hai đã tạo nên dấu ấn riêng của nữ sinh năm thứ 5 này.

Sau đăng quang, mục tiêu lớn nhất của Linh vẫn không thay đổi khi nữ sinh sẽ tiếp tục học tốt chuyên ngành, duy trì điểm số, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chuẩn bị cho kế hoạch du học sau khi tốt nghiệp.

Danh hiệu Hoa khôi, với Ngọc Linh, không thay thế con đường chuyên môn đã theo đuổi suốt nhiều năm, mà trở thành một trải nghiệm mới để cô có thêm kỹ năng, góc nhìn và cơ hội đóng góp cho cộng đồng.

Ảnh: NVCC