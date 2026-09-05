Giá trị hơn chục tỷ của Đình Bắc

Hành trình của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc càng nhận được sự quan tâm. Ít ai biết rằng, anh từng đứng trước nguy cơ phải gác lại giấc mơ sân cỏ sau khi không thể tiếp tục ở tuyển trẻ Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, Đình Bắc không từ bỏ và từng bước khẳng định năng lực, để rồi trở thành nhân tố quan trọng của CLB Công an Hà Nội và thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch lớn của đội tuyển.

Ở tuổi 22, giá trị của Đình Bắc hiện không chỉ được thể hiện qua những bàn thắng hay danh hiệu. Sự thăng tiến về chuyên môn kéo theo sức hút ngày càng lớn trên thị trường cầu thủ, từ giá trị chuyển nhượng, thu nhập tại CLB, các khoản thưởng thành tích đến cơ hội quảng cáo và giá trị thương mại ngoài sân cỏ.

Giá trị tăng vọt 5 lần chỉ sau vài năm

Theo mức định giá được Transfermarkt cập nhật vào tháng 6/2026, Đình Bắc có giá trị thị trường khoảng 400.000 euro, tương đương hơn 12,1 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi. Đáng chú ý, mức định giá này ngang với Nguyễn Quang Hải, trong khi Nguyễn Hoàng Đức được định giá khoảng 325.000 euro, tương đương gần 9,9 tỷ đồng.

Nếu không tính các cầu thủ nhập tịch, Đình Bắc và Quang Hải nằm trong nhóm những cầu thủ Việt được định giá cao nhất trên chuyên trang này. Và nếu tính cả cầu thủ nhập tịch, Đình Bắc chỉ xếp sau 2 cái tên là Nguyễn Xuân Son (550.000 euro), Pendant Quang Vinh (500.000 euro). Với một cầu thủ mới ở tuổi 22, đây được xem là dấu hiệu cho thấy vị thế của chân sút quê Nghệ An đang tăng lên nhanh chóng.

Dù vậy, mức giá trên Transfermarkt chỉ mang tính tham khảo và không đồng nghĩa một CLB chắc chắn phải chi đúng số tiền đó để sở hữu cầu thủ. Giá trị thị trường thường được xác định dựa trên nhiều yếu tố như độ tuổi, phong độ, vị trí trong đội bóng, thời hạn hợp đồng và khả năng đóng góp trong tương lai. Tuy nhiên, việc Đình Bắc vươn lên nhóm đầu vẫn phần nào phản ánh sức hút của anh trên thị trường chuyển nhượng.

Một dấu mốc tài chính đáng chú ý khác xuất hiện khi Đình Bắc chuyển sang khoác áo Công an Hà Nội. Năm 2024, đội bóng này đạt thỏa thuận sơ bộ ký hợp đồng 3 năm với tiền đạo trẻ, trong đó khoản tiền được chi trước cho thương vụ được nhắc tới ở mức 3,5 tỷ đồng. Tổng giá trị của hợp đồng khi đó không được công bố.

Đến năm 2026, Đình Bắc tiếp tục ký thỏa thuận mới có thời hạn 3 năm với Công an Hà Nội. Các điều khoản tài chính, bao gồm tiền lương và khoản lót tay, không được công khai nên chưa thể xác định chính xác thu nhập của cầu thủ này tại CLB.

Tiền thưởng từ chuỗi thành tích ấn tượng

Song song với hợp đồng tại CLB, thành tích trên sân cũng mở ra nguồn thu đáng kể cho Đình Bắc thông qua các khoản thưởng. Mùa giải 2025-2026, tiền đạo trẻ giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League và cùng Công an Hà Nội đăng quang tại giải đấu.

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, năm 2026 tiếp tục là giai đoạn đáng nhớ với Đình Bắc. Anh có thành tích nổi bật tại các giải đấu lớn, trong đó có danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, góp phần vào chức vô địch U23 Đông Nam Á, thành tích tại SEA Games và tấm HCĐ ở sân chơi châu lục.

Phong độ này giúp Đình Bắc tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tính đến ngày 18/8, anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải với 5 pha lập công.

Mỗi thành tích tập thể có thể đi kèm các khoản thưởng từ CLB, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và những nguồn thưởng khác. Mức tiền cụ thể mà riêng Đình Bắc nhận được không được công bố đầy đủ, song việc liên tục góp mặt trong các đội tuyển và đạt thành tích ở nhiều giải đấu giúp tiền đạo sinh năm 2004 có thêm nguồn thu ngoài hợp đồng thi đấu.

Sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ

Không chỉ tạo dấu ấn trên sân cỏ, Đình Bắc còn sở hữu lợi thế lớn về độ nhận diện. Đây là yếu tố ngày càng quan trọng đối với các cầu thủ thế hệ mới khi giá trị thương mại cá nhân có thể mở rộng đáng kể nhờ mạng xã hội.

Tài khoản TikTok của Đình Bắc hiện có khoảng 1,3 triệu người theo dõi, trong khi trang Facebook của anh cũng thu hút khoảng 624.000 người quan tâm. Tổng cộng, lượng người theo dõi trên hai nền tảng đã vượt 1,9 triệu, giúp hình ảnh của cầu thủ trẻ vượt ra ngoài phạm vi của một khán giả chỉ quan tâm đến bóng đá.

Nhờ sức hút này, Đình Bắc đã xuất hiện trong nhiều hoạt động quảng bá thuộc các lĩnh vực khác nhau, từ ngân hàng, trò chơi, công nghệ đến thời trang và làm đẹp. Chi phí cho từng hợp đồng quảng cáo không được công bố, song với độ nhận diện cao và lượng người theo dõi lớn, các hoạt động thương mại được xem là một phần quan trọng trong giá trị cá nhân của tiền đạo 22 tuổi.

Mới đây, Đình Bắc cũng thu hút nhiều sự chú ý khi công khai tổ chức tiệc tân gia cho căn nhà báo hiếu mà anh dành tặng cho bố mẹ ở quê nhà. Thông tin này nhanh chóng được bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)