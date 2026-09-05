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Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"

| | Lifestyle

"Khán giả không chấp nhận chuyện đó. Khán giả thích nghe ai thì họ bỏ tiền cho người đó" – NSND Tạ Minh Tâm nói thẳng.

Vừa qua, tại chương trình Nét Việt, thạc sĩ – NSND Tạ Minh Tâm đã lên tiếng khi được hỏi về lời khuyên cho lớp nghệ sĩ trẻ.

Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"- Ảnh 1.

Ông nói: "Tôi ít khi đưa ra lời khuyên về chuyên môn, cuộc sống, đặc biệt với đồng nghiệp ngoài xã hội vì mỗi người có một lựa chọn, mỗi người có một cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của họ. Ai cũng có cá tính riêng.

Tôi chỉ mong muốn mọi người trước khi làm gì phải suy nghĩ kỹ một chút vì nhu cầu để được khán giả biết tới của người nghệ sĩ là rất lớn nhưng nên cẩn thận trong các kế hoạch truyền thông, gây chú ý tới công chúng nên suy nghĩ chín chắn hơn.

Riêng với học trò, tôi luôn khuyên các em nên phân biệt kỹ giữa hoạt động giải trí và việc học tập để nâng cao trình độ.

Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau nhưng chỉ chú ý một mặt không thì không xong. Ví dụ, chỉ lo học mà không lo tiếp cận khán giả, không lo phát triển về tên tuổi, không mài dũa kỹ năng thực tế trên sân khấu thì hoạt động học nhiều khi không có ý nghĩa.

Nam NSND là thạc sĩ nói thẳng: "Không thể nghĩ mình học nhiều, trình độ cao hơn mà đòi nhiều tiền hơn"- Ảnh 2.

Ngược lại, bước ra ngoài xã hội, tạo được một vài danh vọng nào đó rồi nhưng không lo học mà chỉ chạy theo danh vọng đó sẽ bị lạc hậu, nền tảng không chắc. Nền tảng không chắc thì khó phát triển nghề nghiệp lâu dài được, chỉ nổi trong thời gian ngắn thôi.

Họ đã bước ra ngoài xã hội, sân khấu thì là đồng nghiệp bình đẳng với tôi, dù trước đó họ là học trò tôi hay dù họ có học hành hay không học hành, nhiều hay ít tuổi hơn. Đã là đồng nghiệp bình đẳng thì tôi không dám khuyên ai.

Chỉ có điều, mọi người đều phải chịu trách nhiệm trước dư luận, công chúng và cả pháp luật nữa. Không chỉ nghệ sĩ, ai cũng phải tỉnh táo. Cái này khỏi cần khuyên ai, ai cũng tự biết điều đó, tự biết chịu trách nhiệm trước công chúng".

Về sự "công bằng" với các nghệ sĩ hát nhạc Cách mạng được đào tạo bài bản trong thị trường với những người "tay ngang", Tạ Minh Tâm nói thẳng: "Làm gì có sự công bằng trong cuộc đời này. Công bằng chỉ là cái khái niệm lý tưởng chúng ta hướng tới thôi. Chúng ta mãi mãi phấn đấu để có sự công bằng nhưng trong từng thời điểm thì không có cái đó.

Khán giả là người trả tiền cho nghệ sĩ, không thể đòi hỏi mình học hành nhiều, trình độ cao hơn mà đòi tiền cao hơn. Khán giả không chấp nhận chuyện đó. Khán giả thích nghe ai thì họ bỏ tiền cho người đó. Đơn giản là vậy".

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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