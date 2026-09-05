Ứng dụng chứa mã độc cần xóa ngay lập tức, coi chừng mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa gửi thông báo khẩn đến khách hàng về tình trạng mạo danh trang Web và ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNSPC nhằm phát tán mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Theo đó, thời gian gần đây, trên không gian mạng bất ngờ xuất hiện một trang web giả mạo mang tên miền evnquocgia(.)com. Đáng chú ý, trang web này được thiết kế sao chép vô cùng tinh vi từ giao diện, hình ảnh, cho đến logo và hồ sơ nhãn hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Để đánh lừa người dân, kẻ gian còn khéo léo chèn thêm các nút tải ứng dụng giả mạo mang biểu tượng của Google Play và App Store. Khi người dùng mất cảnh giác bấm vào, họ sẽ bị dụ dỗ tải về một tập tin độc hại đội lốt ứng dụng mang tên CSKH EVNSPC.

Hình ảnh trang web giả mạo dụ dỗ người dùng tải về file ứng dụng độc hại mang tên "CSKH EVNSPC".

Đại diện EVN khẳng định ứng dụng này là một phần mềm chứa mã độc cực kỳ nguy hiểm. Ngay khi được cài đặt vào điện thoại, ứng dụng giả mạo này sẽ âm thầm hoạt động để tự động đọc trộm tin nhắn chứa mã xác thực OTP. Thậm chí, chúng còn tinh vi đến mức tạo ra một lớp giao diện lừa đảo che khuất các ứng dụng ngân hàng hợp pháp của người dùng. Mục đích cuối cùng của những kẻ lừa đảo là lấy cắp thông tin đăng nhập, quay lén màn hình và chiếm toàn quyền điều khiển chiếc điện thoại từ xa. Từ đó, chúng có thể dễ dàng xâm nhập và rút sạch toàn bộ số tiền có trong tài khoản của nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Trang web mạo danh thương hiệu EVN nhằm lừa khách hàng tải và cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “CSKH EVNSPC”

Trước tình hình tội phạm mạng ngày càng manh động, EVNSPC khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và chủ động bảo vệ tài sản của mình. Lời khuyên thiết thực nhất là chỉ cài đặt và sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thống của EVN. Thông qua ứng dụng chuẩn, người dùng hoàn toàn có thể tra cứu chỉ số điện, lịch ghi điện, nhận thông báo cước và thanh toán tiền điện an toàn qua các cổng liên kết ngân hàng. Việc trang bị ứng dụng chính thức không chỉ mang đến sự tiện lợi trong sinh hoạt mà còn là tấm khiên vững chắc giúp bạn loại bỏ hoàn toàn nguy cơ sập bẫy các cuộc gọi đòi nợ cước giả mạo hay những tin nhắn chứa đường link độc hại.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, ngành điện nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng là họ không bao giờ yêu cầu khách hàng cài đặt ứng dụng qua các tập tin APK không rõ nguồn gốc. Đồng thời, EVN cũng tuyệt đối không gửi đường link tải trực tiếp qua tin nhắn SMS hay bất kỳ mạng xã hội nào. Ứng dụng chăm sóc khách hàng chính thức của ngành điện hiện chỉ được cung cấp duy nhất trên hai kho ứng dụng uy tín là CH Play dành cho hệ điều hành Android và App Store dành cho thiết bị iOS. Người dân chỉ cần truy cập trực tiếp vào các cửa hàng ứng dụng này, gõ từ khóa tìm kiếm EVN CSKH để tải về và yên tâm sử dụng.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam