Lời khuyên cho những gia đình hay tắt WiFi bằng cách rút phích cắm

Nhiều bộ phát WiFi được cắm điện liên tục nên khi muốn tắt mạng vào ban đêm, lúc ra ngoài hoặc đơn giản là muốn khởi động lại thiết bị, không ít người chọn cách nhanh nhất: rút thẳng phích cắm khỏi ổ điện. Thao tác này không đồng nghĩa với việc router sẽ lập tức hỏng. Tuy nhiên, nếu gia đình thường xuyên tắt WiFi theo cách này, nên phân biệt rõ lúc nào có thể ngắt nguồn và lúc nào không nên làm.

1. Nếu router có nút nguồn, hãy ưu tiên sử dụng

Trước hết, cần hiểu rằng việc rút nguồn router không phải thao tác bất thường. Một số nhà sản xuất còn hướng dẫn người dùng ngắt nguồn rồi cắm lại khi cần khởi động lại thiết bị để xử lý lỗi kết nối. Dù vậy, nếu router có sẵn nút Power On/Off, gia đình có thể ưu tiên sử dụng nút này khi muốn chủ động tắt thiết bị. Cách làm đơn giản hơn và cũng tránh việc phải liên tục kéo, rút phích cắm hoặc đầu nguồn. Với router không có nút nguồn, việc rút nguồn khi thực sự cần tắt thiết bị vẫn có thể thực hiện, miễn là thao tác đúng cách. Điều không cần thiết là cứ vài tiếng lại rút rồi cắm lại router với suy nghĩ thiết bị cần được “nghỉ”. Router vốn được thiết kế để có thể hoạt động trong thời gian dài và không bắt buộc phải tắt mỗi đêm.

2. Tuyệt đối không rút nguồn khi router đang cập nhật

Đây mới là tình huống gia đình cần đặc biệt chú ý. Khi router đang cập nhật firmware, nguồn điện cần được duy trì ổn định cho tới khi quá trình hoàn tất. Việc mất điện hoặc chủ động rút nguồn giữa lúc firmware đang được ghi có thể khiến quá trình cập nhật thất bại, thậm chí khiến thiết bị không khởi động bình thường. Nếu vừa thực hiện cập nhật trên ứng dụng hoặc trang quản trị router, hãy chờ thiết bị hoàn tất và khởi động trở lại. Một số router cũng sử dụng trạng thái đèn báo để thể hiện quá trình cập nhật, vì vậy không nên thấy đèn nhấp nháy bất thường rồi lập tức rút điện.

3. Muốn khởi động lại WiFi, đừng rút ra rồi cắm lại ngay lập tức

Khi mạng chập chờn, router mất kết nối hoặc hoạt động không ổn định, khởi động lại là một trong những bước xử lý cơ bản có thể thử. Nhưng thay vì rút phích rồi lập tức cắm trở lại, nên ngắt nguồn và chờ một khoảng ngắn trước khi cấp điện trở lại. Khoảng thời gian cụ thể có thể khác nhau tùy hướng dẫn của từng hãng và từng thiết bị. Vì vậy, nếu nhà sản xuất có hướng dẫn power cycle/reboot riêng, hãy làm theo hướng dẫn đó. Sau khi cấp nguồn trở lại cũng cần cho router thời gian khởi động và thiết lập kết nối, thay vì liên tục rút - cắm vì chưa thấy WiFi xuất hiện ngay.

4. Nếu ngày nào cũng muốn tắt WiFi vào một khung giờ, kiểm tra tính năng của router

Một số gia đình không muốn WiFi hoạt động suốt đêm nên tối nào cũng rút phích cắm và sáng hôm sau cắm lại. Nếu mục đích chỉ là hạn chế truy cập WiFi vào những khung giờ nhất định, hãy kiểm tra xem router hoặc ứng dụng quản lý có hỗ trợ lịch WiFi, tắt sóng không dây hoặc các tính năng kiểm soát thời gian hay không. Cũng cần phân biệt giữa tắt WiFi và tắt toàn bộ router/modem. Khi ngắt nguồn cả thiết bị, mọi chức năng phụ thuộc vào thiết bị đó cũng dừng theo. Với những gia đình có camera, thiết bị nhà thông minh hoặc các thiết bị cần kết nối mạng liên tục, việc rút nguồn router mỗi tối có thể khiến chúng mất kết nối và phải kết nối lại khi mạng được bật lên.

5. Nếu phải động vào phích cắm mỗi ngày, hãy kiểm tra cả ổ điện và bộ nguồn

Nếu gia đình vẫn có nhu cầu tắt nguồn router thường xuyên, đừng chỉ chú ý tới bản thân cục phát WiFi. Phích cắm cần chắc chắn, ổ điện không lỏng, cháy sém hay nóng bất thường; dây và adapter cũng không nên bị gập, hở hoặc xuống cấp. Đặc biệt, nên sử dụng bộ nguồn đúng thông số mà nhà sản xuất yêu cầu. Nguồn điện hoặc adapter không phù hợp có thể khiến router hoạt động thiếu ổn định, tự khởi động lại hoặc thường xuyên mất kết nối.

Vì vậy, gia đình không cần quá lo nếu thỉnh thoảng đã tắt WiFi bằng cách rút phích cắm. Đây thậm chí là một cách ngắt nguồn được nhà sản xuất sử dụng trong một số hướng dẫn khởi động lại thiết bị. Điều đáng lưu ý hơn là tránh rút - cắm liên tục không cần thiết, không ngắt điện giữa lúc cập nhật firmware và lựa chọn cách tắt phù hợp với chính mẫu router đang sử dụng.