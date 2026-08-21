Phát hiện 5 thiết bị là “đại kỵ” làm chậm sóng WiFi, nhiều người đang để cạnh mà không hay biết

Trên thực tế, chất lượng kết nối còn chịu tác động bởi cách bố trí không gian, vật liệu xây dựng và những thiết bị đang sử dụng trong chính ngôi nhà.

Những thứ quen thuộc có thể cản sóng Wi-Fi

Kim loại

Các bề mặt kim loại lớn như tủ sắt, bàn inox có thể ảnh hưởng đến đường truyền Wi-Fi. Do có khả năng dẫn điện và tác động đến sóng điện từ, kim loại có thể khiến tín hiệu bị phản xạ hoặc suy giảm khi router được đặt quá gần.

Vì vậy, thay vì đặt bộ phát cạnh tủ kim loại hoặc những khu vực có nhiều vật dụng bằng kim loại, nên lựa chọn vị trí thông thoáng hơn.

Thiết bị điện tử

Một số thiết bị điện tử trong gia đình như điện thoại cố định, đèn bàn hay tủ lạnh có thể tạo ra nhiễu điện từ. Nếu đặt quá sát router, chúng có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu.

Tác động của từng thiết bị có thể không lớn, nhưng nhiều nguồn gây nhiễu cùng xuất hiện gần bộ phát có thể khiến kết nối kém ổn định hơn.

Lò vi sóng

Lò vi sóng là thiết bị đặc biệt cần lưu ý nếu đặt cạnh router. Thiết bị này hoạt động ở tần số gần băng tần Wi-Fi 2,4 GHz, do đó khi vận hành có thể gây nhiễu, khiến mạng chậm, giật hoặc mất kết nối trong thời gian ngắn.

Đèn và thiết bị chiếu sáng

Một số loại đèn, nhất là đèn trang trí có linh kiện điện tử, cũng có thể tạo ra trường điện từ và gây nhiễu nếu được bố trí quá gần bộ phát Wi-Fi.

Tường gạch, bê tông và đá

Tường dày bằng bê tông, gạch, đá hoa cương hay đá cẩm thạch cũng có thể trở thành vật cản đáng kể đối với tín hiệu không dây. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Wi-Fi ở phòng gần router mạnh nhưng yếu rõ rệt khi truyền qua nhiều lớp tường.

Những công trình nhiều tầng hoặc có nhiều phòng kín vì thế thường cần tính toán kỹ vị trí đặt bộ phát.

Không phải lúc nào router cũng cần khởi động lại

Khởi động router đôi khi có thể giúp xử lý tình trạng kết nối chậm hoặc nhiễu, đặc biệt với mạng 2,4 GHz, bởi quá trình khởi động có thể giúp thiết bị lựa chọn lại kênh ít nhiễu hơn.

Tuy nhiên, việc tắt rồi bật router theo lịch cố định không nhất thiết phải thực hiện thường xuyên. Sandeep Harpalani, Phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Netgear, cho biết hãng không khuyến nghị khởi động lại router trừ khi người dùng thực sự gặp vấn đề về kết nối hoặc nhiễu sóng.

Với router sử dụng 5 GHz, thiết bị có khả năng tự chuyển sang kênh ít nhiễu hơn, nên việc khởi động lại định kỳ càng không phải giải pháp bắt buộc.

Những cách đơn giản để cải thiện Wi-Fi

Đưa router ra vị trí thông thoáng

Theo Ofcom, đặt router bên trong tủ hoặc kệ sách có thể làm suy yếu tín hiệu. Bộ phát nên được đặt ở vị trí cao hơn mặt sàn khoảng 1 m, tránh góc tường và các thiết bị điện tử.

Các thiết bị cần nhiều băng thông như máy tính xách tay hoặc máy chơi game cũng nên được bố trí tương đối gần router. Ngược lại, những thiết bị ít cần băng thông có thể đặt xa hơn.

Thử chuyển kênh hoặc đổi băng tần

Wi-Fi hoạt động trên các kênh khác nhau. Khi nhiều router ở gần cùng sử dụng một kênh, tình trạng nhiễu có thể xảy ra và ảnh hưởng đến tốc độ kết nối.

Các router hiện nay thường hỗ trợ hai băng tần 2,4 GHz và 5 GHz. Băng tần 5 GHz thường cho tốc độ cao hơn nhưng phạm vi phủ sóng ngắn hơn; trong khi 2,4 GHz có vùng phủ rộng hơn nhưng tốc độ thấp hơn và dễ gặp nhiễu hơn. Một số thiết bị cũ, chẳng hạn camera an ninh, cũng chỉ hỗ trợ 2,4 GHz.

Cân nhắc nâng cấp router

Nếu bộ phát mặc định của nhà mạng không đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt với nhà có diện tích lớn, người dùng có thể cân nhắc router có vùng phủ rộng hơn hoặc hệ thống Wi-Fi Mesh.

Khi chọn thiết bị mới, cần chú ý tốc độ và băng thông tối đa mà router hỗ trợ để bảo đảm không trở thành điểm nghẽn so với gói Internet đang sử dụng.

Mở rộng vùng phủ khi cần thiết

Nếu một số khu vực trong nhà thường xuyên mất sóng, người dùng có thể sử dụng bộ mở rộng Wi-Fi hoặc chuyển sang hệ thống Mesh. Đây là giải pháp phù hợp với những căn nhà có nhiều tầng hoặc có các vị trí bị tường dày cản tín hiệu.

Kiểm tra những thiết bị đang chiếm băng thông

Khi chỉ một thiết bị có tốc độ Internet thấp trong khi các thiết bị khác vẫn hoạt động bình thường, nguyên nhân có thể nằm ở chính thiết bị đó. Máy tính có thể đang chạy các chương trình ngầm hoặc tải dữ liệu, trong khi smartphone có thể có ứng dụng sử dụng nhiều băng thông.

Người dùng có thể kiểm tra Trình quản lý tác vụ trên máy tính hoặc phần thống kê dữ liệu trên điện thoại để xác định ứng dụng đang tiêu thụ mạng và điều chỉnh khi cần.

Bên cạnh đó, những thiết bị thông minh không cần kết nối liên tục cũng có thể được ngắt Wi-Fi khi không sử dụng. Cách này vừa giảm số lượng thiết bị truy cập mạng, vừa hạn chế việc chúng âm thầm sử dụng băng thông.

(Tổng hợp)