Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 190.000.000 đồng của Đàm Tiến Dũng SN 1982

Ngày 17/8/2026, Công an xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của anh Đàm Tiến Dũng (SN 1982) về việc chuyển nhầm 190.000.000 đồng vào tài khoản không phải người thụ hưởng dự kiến.

Theo trình báo, khoảng 17h cùng ngày, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, anh Dũng sơ suất chuyển nhầm 190.000.000 đồng vào tài khoản của một người khác. Vì đây là số tiền lớn, anh Dũng đã nhanh chóng đến Công an xã Đoan Hùng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người nhận để giải quyết vụ việc.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Đoan Hùng khẩn trương xác minh các thông tin liên quan đến giao dịch. Qua đó, cơ quan công an xác định số tiền đã được chuyển vào tài khoản của chị Hoàng Thị Lan (SN 1995).

Công an xã sau đó liên hệ và đề nghị chị Lan đến trụ sở để phối hợp làm rõ. Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin, cơ quan công an xác định khoản tiền 190 triệu đồng được chuyển vào tài khoản của chị Lan là do anh Dũng sơ suất chuyển nhầm.

Sau khi được giải thích và hướng dẫn, chị Lan đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh Dũng. Việc hoàn trả được thực hiện dưới sự chứng kiến của Công an xã Đoan Hùng và lập biên bản theo quy định.

Nhận lại số tiền, anh Dũng cảm ơn Công an xã Đoan Hùng đã kịp thời hỗ trợ giải quyết vụ việc, đồng thời ghi nhận sự hợp tác của chị Lan trong quá trình hoàn trả tiền chuyển nhầm.

Từ sự việc trên, Công an xã Đoan Hùng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận các giao dịch ngân hàng. Trong trường hợp không may chuyển nhầm, người dân cần lưu giữ chứng từ giao dịch, nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định.

(Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)