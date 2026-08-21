Đẹp và buồn: Một âm thanh đã vĩnh viễn biến mất trên Trái đất

Những câu chuyện về sự tuyệt chủng luôn mang lại cảm giác nặng nề. Các loài vật biến mất khỏi trái đất vì nhiều lý do khác nhau, từ dịch bệnh, mất môi trường sống cho đến những tác động trực tiếp của con người. Tuy nhiên, trường hợp của loài chim Kauaʻi ʻōʻō ở Hawaii lại là một ví dụ đặc biệt đau lòng.

Kauaʻi ʻōʻō là loài nhỏ nhất trong năm loài chim ăn mật Hawaii được biết đến, sinh sống trên đảo Kauai. Chúng là loài chim nhỏ màu đen, dài khoảng 20 cm, với điểm đặc trưng là những chiếc lông màu vàng ở phần chân. Đúng như tên gọi "chim ăn mật", thức ăn chính của chúng là mật hoa; chúng sở hữu chiếc lưỡi chuyên biệt cùng chiếc mỏ hơi cong xuống để dễ dàng tiếp cận nguồn mật bên trong bông hoa.

Thật không may, sự kết hợp của các mối đe dọa như mất môi trường sống, muỗi mang mầm bệnh và sự săn bắt của các loài ngoại lai xâm hại như chuột và lợn đã tàn phá quần thể loài này. Đặc biệt, những trận bão đổ bộ vào đảo đã làm gãy đổ các cây lớn có hốc mà Kauaʻi ʻōʻō dùng để làm tổ, đồng thời phá hủy diện tích lớn rừng cung cấp thức ăn. Do sự suy giảm nghiêm trọng, loài chim này đã được Chính phủ Mỹ đưa vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 1967.

Chim Kauaʻi ʻōʻō

Đến năm 2000, IUCN chính thức tuyên bố loài này đã tuyệt chủng. Phải đến năm 2023, Kauaʻi ʻōʻō mới chính thức được đưa ra khỏi Đạo luật Loài có nguy cơ tuyệt chủng của Mỹ.

Thông tin chi tiết về thời điểm cuối cùng nhìn thấy hoặc ghi âm được tiếng hót của chúng trước khi bị xem là tuyệt chủng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng người ta cho rằng chúng đã biến mất khỏi tầm mắt và tiếng động vào khoảng giữa đến cuối những năm 1980. Mặc dù vậy, lần nhìn thấy cuối cùng được ghi nhận là vào năm 1985.

Một năm sau lần nhìn thấy đó, nhà điểu học Jim Jacobi đã ghi lại đoạn băng được cho là tiếng hót cuối cùng của một cá thể Kauaʻi ʻōʻō tại đầm lầy Alaka'i.

Bản ghi âm tiếng hót cuối cùng của Kauaʻi ʻōʻō

Đoạn ghi âm mang một nỗi buồn sâu sắc vì nó chỉ chứa một nửa của bài hót - hoàn toàn không có tiếng đáp lại dành cho chú chim Kauaʻi ʻōʻō đang đậu trên cây.

Kauaʻi ʻōʻō là loài chim rất hay hót, chúng dùng tiếng hót để gọi bạn đời và truyền âm thanh đi xa qua những khu rừng rậm rạp. Thậm chí có ý kiến cho rằng tiếng hót của Kauaʻi ʻōʻō là tiếng hót duy nhất thuộc họ chim ăn mật mà những người còn sống hiện nay được nghe, vì dường như không có đoạn ghi âm nào của các loài khác được thực hiện hoặc xuất bản.

Viết trên trang The Conversation vào năm 2022, Hannah Hunter - khi đó là ứng viên tiến sĩ tại Đại học Queen's ở Kingston, Ontario, người nghiên cứu về âm thanh ghi lại của các loài đã hoặc có thể đã tuyệt chủng - đã nhận xét rất đúng về đoạn ghi âm: "Chúng ta không có cách nào biết chắc đây có phải là chú chim cuối cùng hay không, nhưng thật khó để lắng nghe mà không nghĩ rằng nó chính là cá thể cuối cùng."

Nguồn: IFL Science