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Tài khoản “bỏ không” suốt 2 năm bất ngờ phát sinh giao dịch 30.500.000 đồng, Công an phối hợp với ngân hàng xác minh

| | Sống

Tài khoản “bỏ không” suốt 2 năm bất ngờ phát sinh giao dịch 30.500.000 đồng, Công an phối hợp với ngân hàng xác minh

Người phụ nữ ở Nghệ An chuyển nhầm 30,5 triệu đồng vào tài khoản của một người dân ở Hưng Yên và đã nhận lại toàn bộ số tiền sau khi được Công an xã Tiền Hải hỗ trợ xác minh, liên hệ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 10/8, Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin trao đổi của Công an phường Thành Sen, tỉnh Nghệ An về trường hợp chị Lê Thị Kim Dung, sinh năm 1984, trú tại phường Thành Sen, tỉnh Nghệ An trong quá trình giao dịch ngân hàng do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 30.500.000 đồng vào tài khoản của một công dân trên địa bàn xã Tiền Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiền Hải đã tiến hành rà soát, xác minh thông tin liên quan đến chủ tài khoản nhận tiền, đồng thời phối hợp với Công an phường Thành Sen và các bên có liên quan để xác minh cụ thể nội dung vụ việc.

Công an xã Tiền Hải xác minh vụ việc và hỗ trợ các bên hoàn tất việc trao trả số tiền 30,5 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua xác minh, Công an xã Tiền Hải đã xác định được người nhận khoản tiền chuyển nhầm là chị Bàn Thị Hoa sinh năm 1987, trú tại Thôn Tây Sơn, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Qua trao đổi với chị Hoa được biết, số tài khoản trên chị Hoa đã không dùng từ năm 2024, Công an xã tiến hành tuyên truyền, vận động công dân liên hệ với ngân hàng mở lại tài khoản và xác định trong tài khoản của mình có nhận được số tiền trên.

Trên cơ sở thông tin được cung cấp, đối chiếu các nội dung liên quan đến giao dịch, xác định đây là khoản tiền chị Lê Thị Kim Dung đã chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch.

Sau khi được Công an xã Tiền Hải hướng dẫn, ngày 19/8/2026 công dân nhận tiền đã phối hợp thực hiện việc hoàn trả lại đầy đủ số tiền 30.500.000 đồng cho chị Lê Thị Kim Dung. Quá trình giải quyết vụ việc được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Việc kịp thời xác minh, hỗ trợ trao trả số tiền chuyển nhầm không chỉ góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã trong tiếp nhận, giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, hành động tự nguyện hoàn trả số tiền không thuộc về mình của công dân xã Tiền Hải là việc làm có ý nghĩa, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Tiền Hải khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ do người khác chuyển nhầm cần giữ nguyên số tiền, không tự ý sử dụng và nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh, giải quyết theo quy định. Việc chủ động phối hợp xử lý không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người chuyển tiền mà còn giúp người nhận tránh những tranh chấp, rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Theo Nam An

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
công an

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