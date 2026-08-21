Tất cả người dân có giao dịch chuyển khoản sau, cần lập tức trình báo công an

Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến gồm đăng tin cho thuê căn hộ, phòng trọ với giá rẻ bất ngờ so với thị trường, tại các vị trí thuận lợi nhằm thu hút người dân, sinh viên. Các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh nhà ở giả, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc hợp đồng cho thuê được làm giả để tạo lòng tin; lập các tài khoản mạng xã hội không chính chủ hoặc sử dụng tài khoản bị chiếm quyền sử dụng để liên lạc, giao dịch.

Trong quá trình giao dịch, các đối tượng thường tạo áp lực tâm lý bằng cách thông báo có nhiều người đang muốn thuê, từ đó thúc giục người có nhu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ. Sau khi nhận được tiền, đối tượng có thể chặn liên lạc.

Đáng chú ý, một số đối tượng sau khi nhận tiền đặt cọc có thể lấy lý do chưa nhận được tiền, yêu cầu người thuê tiếp tục chuyển tiền để xác nhận. Một số trường hợp, đối tượng gửi đường link với lý do xác thực việc giữ chỗ thuê nhà. Nếu người dùng truy cập và thực hiện theo hướng dẫn, các đối tượng có thể lợi dụng để chiếm quyền điều khiển thiết bị, sau đó chiếm đoạt tài sản từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Các tin cho thuê nhà, phòng trọ giá rẻ trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro lừa đảo. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An

Trước tình hình trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền đặt cọc thuê nhà khi chưa đến xem nhà trực tiếp và chưa xác định được người cho thuê là chính chủ.

Người dân cần xác minh kỹ thông tin, yêu cầu người cho thuê cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, căn hộ và giấy tờ tùy thân; đồng thời kiểm tra hợp đồng cho thuê nếu có. Cần đặc biệt cảnh giác với những trường hợp cho thuê với mức giá thấp bất thường so với mặt bằng chung trong khu vực.

Để phòng tránh lừa đảo, người dân nên tìm kiếm thông tin trên các website, ứng dụng cho thuê nhà có uy tín, có cơ chế xác thực thông tin và đánh giá từ người dùng. Khi liên hệ qua mạng xã hội, cần thận trọng với những tài khoản không rõ thông tin hoặc mới được lập; không nên giao dịch, chuyển tiền qua những tài khoản không xác định được danh tính.

Người dân cần lưu lại tin nhắn, cuộc gọi, thông tin tài khoản ngân hàng và các bằng chứng liên quan đến giao dịch. Khi đối tượng yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để xác nhận hoặc gửi đường link yêu cầu truy cập, không thực hiện theo hướng dẫn. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ