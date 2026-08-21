Từ chiếc tivi mờ nhòe đến đại tiệc “24 Giờ Trọn Vẹn Cảm Xúc”: Những “lần đầu tiên” của người Việt với World Cup

Gần nửa thế kỷ sau ngày sóng World Cup "cập bến", hành trình ấy được tiếp nối bằng một đại tiệc kéo dài 24 giờ, nơi hàng chục nghìn người cùng sống trọn từng nhịp cảm xúc.

Bạn biết không, kỳ FIFA World Cup đầu tiên vào năm 1930 tại Uruguay là giải đấu duy nhất cho đến nay không ghi nhận một kết quả hòa. 40 năm sau, trên "chảo lửa" Mexico năm 1970, hệ thống thẻ vàng và thẻ đỏ mới chính thức được áp dụng tại World Cup, góp phần định hình tính công bằng và kỷ luật cho "môn thể thao vua".

Từ quả bóng da khâu tay nặng trịch đến công nghệ VAR soi từng milimet, thế giới đã mất gần một thế kỷ đi qua vô số "lần đầu tiên" để hoàn thiện trải nghiệm bóng đá đại chúng.

Lịch sử của World Cup được viết vào năm 1930 nhưng phải đến năm 1982, người Việt mới có thể xem trực tiếp bóng đá trên màn ảnh nhỏ khi trạm thu phát vệ tinh Hoa Sen (đặt tại Kim Bảng - Hà Nam cũ) và Đài Hoa Sen (Quận 1, TP.HCM) lúc bấy giờ kết nối được tín hiệu từ quốc tế và chuyển hình ảnh về các đài truyền hình trong nước. Giữa thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn, ký ức bóng đá ngày ấy là hình ảnh cả xóm tụ lại, háo hức nhường nhau từng khoảng trống trước chiếc tivi đen trắng 14 inch. Tiếng reo hò vỡ òa mỗi khi lưới rung hòa cùng âm thanh rè chập chờn của sóng vô tuyến, đã thắp sáng những đêm hè của cả một thế hệ.

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, trải nghiệm xem bóng đá của người Việt cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ qua từng mùa giải. Chiếc tivi đen trắng dần được thay thế bởi màn hình màu CRT (loại tivi dùng công nghệ ống tia âm cực, được sử dụng phổ biến trong những năm 1950 đến giữa thập niên 2000), những buổi thức đêm canh sóng nhường chỗ cho kỷ nguyên bản quyền triệu đô với hình ảnh sắc nét trên nhiều nền tảng số.

Nhiều thứ đã đổi thay song niềm vui khi được ngồi lại bên nhau, cùng hướng ánh mắt về sân cỏ và trái bóng vẫn còn nguyên vẹn. Kể từ mùa hè năm 1982 ấy, bóng đá dần bước ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu giải trí đơn thuần để trở thành một "món ăn tinh thần", một thứ DNA văn hóa gắn kết mọi gia đình.

Đặc biệt, tình yêu bóng đá của người Việt không dừng lại ở niềm say mê dành cho những ngôi sao thế giới, mà còn được tiếp nối bằng niềm tự hào và khát vọng chứng kiến bóng đá nước nhà vươn xa trên đấu trường quốc tế.

Chặng đường rực rỡ đó được ghi dấu bằng chức vô địch AFF Cup 2008 lịch sử. Mười năm sau, kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng" đưa U23 Việt Nam lần đầu tiên tiến vào trận chung kết U23 châu Á, thắp lên ngọn lửa cảm xúc bùng nổ và mở ra một thời kỳ vàng son của bóng đá.

Đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, những "chiến binh Sao Vàng" cũng không ngừng nỗ lực để từng bước nâng tầm vị thế bóng đá sau hơn 130 năm hình thành và phát triển.

Từ vị trí 151 trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nam Việt Nam đã vươn lên trong top 100 thế giới và đạt thứ hạng cao nhất là 95, đồng thời giữ vững ngôi vị số 1 Đông Nam Á trong nhiều năm.Từ đây, những đỉnh cao mới liên tiếp được xác lập: ngôi vương AFF Cup 2018, các chức vô địch SEA Games vào năm 2019, 2021 và 2025, cùng cột mốc lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup.

Bức tranh tự hào càng thêm trọn vẹn với bước tiến của bóng đá nữ. Bằng tinh thần thi đấu kiên cường, đội tuyển nữ Việt Nam đã vươn lên thống trị khu vực với 8 lần giành Huy chương vàng SEA Games, trong đó có bốn lần liên tiếp. Hành trình ấy chạm đến một mốc son chói lọi khi các "cô gái vàng" lần đầu tiên cất cao Quốc ca tại FIFA Women’s World Cup 2023, chính thức ghi tên Việt Nam vào bản đồ bóng đá nữ thế giới.

Những thành tích của đội tuyển quốc gia đã và đang thay đổi cách người Việt sống cùng bóng đá. Từ tâm thế thưởng thức một ngày hội quốc tế, tình yêu dành cho trái bóng tròn đã hòa vào niềm tự hào nội tại, khi mỗi bước tiến của các cầu thủ đều gắn chặt với màu cờ sắc áo quê hương.

Nhiều thập kỷ trôi qua, song hành với sự bứt phá của bóng đá nước nhà, cách người Việt thưởng thức ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh cũng liên tục được nâng tầm.

Nếu tại SVĐ New York New Jersey - nơi diễn ra trận chung kết của FIFA World Cup 2026, CĐV quốc tế được hòa mình vào chương trình biểu diễn giữa hiệp (Halftime Show) hoành tráng, biến trận chung kết thành siêu đại nhạc hội thể thao bùng nổ; thì ngay tại Việt Nam, Coca-Cola cũng tái hiện bầu không khí rực lửa ấy qua không gian trải nghiệm "24 Giờ Trọn Vẹn Cảm Xúc".

"24 Giờ Trọn Vẹn Cảm Xúc" cũng là chương tiếp theo trong hành trình Coca-Cola đồng hành cùng "môn thể thao vua" tại Việt Nam qua các kỳ World Cup.

Năm 1998, chương trình "Hãy đoạt vé tới quốc gia vô địch World Cup 98" do Coca-Cola tổ chức từng tạo nên cơn sốt khi trao cơ hội cho người hâm mộ sở hữu 4 tấm vé sang Pháp theo dõi trực tiếp các trận cầu đẳng cấp.

Đến năm 2010, thương hiệu phối hợp cùng FIFA tổ chức sự kiện rước Cúp vàng thế giới tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM. Bốn năm sau, chiếc cúp danh giá ghé thăm Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, thu hút hàng nghìn người hâm mộ đến trực tiếp chiêm ngưỡng.

Năm 2018, Coca-Cola chính thức đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia. Ngay trước thềm đội tuyển nữ lần đầu tham dự sân chơi lớn nhất thế giới vào năm 2023, Coca-Cola tiếp tục phối hợp tổ chức sự kiện rước Cúp FIFA Women’s World Cup ghé thăm dải đất hình chữ S.

Thông qua chuỗi hoạt động từ offline đến online, Coca-Cola luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ để chung vui cùng tình yêu bóng đá của người Việt, nhất là trong những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chia sẻ về chặng đường phía trước của bóng đá quốc gia, anh Lê Trung Tín, Giám đốc Marketing Coca-Cola Việt Nam, tin tưởng đội tuyển nam sẽ tiếp bước đội tuyển nữ, hiên ngang bước vào giải bóng đá lớn nhất hành tinh.