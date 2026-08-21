Đúng 2/9, người dân Hà Nội đón tin vui

Ngày 21/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát thông cáo báo chí về các hoạt động của thủ đô phục vụ nhân dân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Nhân dịp này, TP Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao, du lịch, trưng bày, triển lãm và các hoạt động tại di tích nhằm phục vụ Nhân dân và du khách.

Cụ thể, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian: Từ 21 giờ 00 đến 21 giờ 15 ngày 02 tháng 9 năm 2026 (thời lượng 15 phút). Danh sách 05 Trận địa bắn pháo hoa cụ thể là:

(1) Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm;

(2) Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm;

(3) Tại Đảo Dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng;

(4) Đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm;

(5) Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

Ngoài ra, TP Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao, du lịch, trưng bày, triển lãm và các hoạt động tại di tích nhằm phục vụ Nhân dân và du khách.

Nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra dịp Quốc khánh

Trong hai ngày 1 và 2/9/2026, phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện tại khu vực vườn hoa Đền Bà Kiệu, phía trước Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Ảnh: Sưu tầm

Ngày 31/8/2026, xã Đan Phượng tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thực hiện. Cùng ngày, xã Minh Châu tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội thực hiện; xã Bát Tràng tổ chức chương trình do Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện; xã Đại Xuyên tổ chức chương trình do Nhà hát Múa Rối Thăng Long thực hiện.

Ngày 28/8/2026, xã Hòa Lạc tổ chức chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa và Thư viện thực hiện. Ngày 2/9/2026, khu vực Quảng trường sân vận động Mỹ Đình, phường Từ Liêm tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long thực hiện.

Cũng trong ngày 2/9/2026, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình nghệ thuật do Nhà hát Cải lương Hà Nội thực hiện. Tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, chương trình nghệ thuật do Nhà hát Múa rối Thăng Long thực hiện cũng diễn ra trong ngày Quốc khánh.

Bên cạnh các chương trình phục vụ Nhân dân, Hà Nội tổ chức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội theo hình thức bán vé.

Ngày 26/8/2026, Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn chương trình “Nét duyên Chèo Hà thành” tại Rạp Đại Nam, số 89 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng.

Ngày 29/8/2026, Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long công diễn chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” tại số 31-33 Lương Văn Can, phường Hoàn Kiếm. Cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vở cải lương “Người con gái Hà thành” tại Rạp Cuông Vàng, số 72 phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm.

Chiếu phim, triển lãm phục vụ Nhân dân

Trong tháng 8 và đầu tháng 9/2026, Hà Nội tổ chức các hoạt động chiếu phim tuyên truyền tại nhiều địa bàn. Theo kế hoạch, khoảng 50 buổi chiếu phim lưu động được tổ chức tại các xã xa trung tâm Thành phố. Ngoài ra, 20 buổi chiếu phim được tổ chức tại Rạp Kim Đồng và Rạp 02/9, phường Sơn Tây.

Hoạt động trưng bày, triển lãm cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố.

Từ ngày 28/8 đến ngày 6/9/2026, triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) diễn ra tại Nhà Triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo kỷ niệm 81 năm Quốc khánh tại Thư viện Hà Nội, số 47 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, trong dịp kỷ niệm.

Không gian trưng bày sản phẩm sáng tạo từ các làng nghề truyền thống được khai mạc ngày 26/8/2026 và kéo dài đến ngày 15/9/2026 tại Trung tâm triển lãm 45 Tràng Tiền. Trong cùng thời gian, Không gian Nghệ thuật Thủ công đương đại diễn ra tại 61 Tràng Tiền.

Nhiều hoạt động tại các khu di tích

Tại Khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm và vui chơi được tổ chức tại khu vực Sân chính Hồ Văn. Các hoạt động gồm tham quan, mua sắm, trải nghiệm tại các gian hàng, biểu diễn văn nghệ và giao lưu tại Sân chính.

Ảnh: sưu tầm

Từ ngày 26 đến 30/8/2026, khu di tích tổ chức Lễ hội văn hóa đọc và khám phá di sản. Các hoạt động tại Nội tự gồm chương trình “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ “Đưa nghề ra phố” và tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh” vào tối thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật.

Tại đây cũng diễn ra các triển lãm với chuyên đề “Ngàn năm di sản”, “Làng Khoa bảng Đông Ngạc”, Workshop “Đối thoại sơn mài” và hoạt động trưng bày các tác phẩm cuộc thi Khoa cử - Di sản - Đương đại, lấy cảm hứng từ di sản trong sáng tạo thiết kế. Ngày 4/9, hoạt động được tổ chức tại vườn Đạo học.

Tại Khu di tích Đền Ngọc Sơn, công tác chuẩn bị các hoạt động dâng hương của Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo Thành phố và các đoàn ngoại giao được thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Khu di tích đồng thời phục vụ Nhân dân, khách tham quan và du lịch tại Đền Ngọc Sơn, Di tích 5D Hàm Long, Di tích 90 Thợ Nhuộm, Di tích 48 Hàng Ngang và Di tích Vạn Phúc, phường Hà Đông.

Tại Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, các hoạt động giao lưu giữa nhân chứng lịch sử với các cơ quan, đơn vị đến tham quan, học tập tại di tích được tổ chức. Hoạt động biểu diễn hoạt cảnh ban ngày cũng được thực hiện để phục vụ khách tham quan.

Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026). Đồng thời, di tích tiếp tục duy trì trưng bày chuyên đề “Bút thép, lòng son” và “Vùng ký ức”.

Tại Bảo tàng Hà Nội, triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được tổ chức đến ngày 29/8/2026. Bảo tàng cũng tổ chức tọa đàm “Lửa trên đường ray”, trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi” và các hoạt động giáo dục trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn, phục vụ Nhân dân và khách tham quan.

Thông qua chuỗi hoạt động trên, Hà Nội tạo thêm nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm cho người dân, du khách trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.