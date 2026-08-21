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Miễn phí 1 năm Google AI plus cho sinh viên Việt Nam

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Miễn phí 1 năm Google AI plus cho sinh viên Việt Nam

Ngày 20-8, Google công bố miễn phí 1 năm sử dụng Google AI plus cho sinh viên Việt Nam cùng loạt tính năng học tập mới.

Google miễn phí một năm gói Google AI plus dành cho sinh viên đủ điều kiện tại 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Gói Google AI plus gồm tính năng tải lên hình ảnh và tệp không giới hạn, hạn mức sử dụng cao gấp 2 lần, quyền truy cập Omni và 400GB dung lượng lưu trữ. Đồng thời, áp dụng ưu đãi giảm giá cho gói tích hợp Google AI pro và YouTube Premium cho các bạn sinh viên.

Google cũng cho ra mắt một không gian chuyên biệt dành riêng cho sinh viên ngay trong ứng dụng Gemini, giúp các bạn sinh viên sắp xếp việc học hiệu quả hơn thông qua tính năng tạo sổ tay học tập (study notebooks), làm thẻ ghi nhớ (flashcard), thực hiện bài kiểm tra thử và nhiều hoạt động khác.

Sau khi tải lên các tài liệu học thuật hay ghi chú bài giảng, Gemini sẽ thiết lập sổ tay học tập kèm theo một kế hoạch cụ thể để chia nhỏ các chủ đề cần học. Công cụ này cung cấp tùy chọn làm bài kiểm tra đánh giá sơ bộ để xác định những lỗ hổng kiến thức, từ đó xây dựng các bài học và bài kiểm tra được cá nhân hóa với nội dung cô đọng, dễ tiếp thu; đồng thời cung cấp bảng điều khiển tiến độ theo thời gian thực để bạn theo dõi các cột mốc quan trọng.

Đối với Gemini Live, cập nhật mới nhất giúp sinh viên có thể yêu cầu và thảo luận về các báo cáo được tạo từ Deep Research với Gemini mọi lúc mọi nơi.

Google tìm kiếm giờ đây có thể giúp sinh viên tìm hiểu những khái niệm phức tạp bằng cách tạo ra những mô phỏng sinh động và giao diện trực quan tương tác ngay trong tổng quan AI và chế độ AI.

Hình ảnh tương tác giúp sinh viên nắm bắt khái niệm căn bản ngay tức thì thay vì chỉ đọc văn bản tĩnh. Sau đó, sinh viên có thể tiếp tục hỏi sâu hơn trong chế độ AI…

Theo Châu Anh

Hà Nội Mới

Từ Khóa:
Google AI plus

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