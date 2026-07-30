Một người có 5 thói quen này chứng tỏ họ có EQ cao hơn phần lớn mọi người

Không ít người vẫn nghĩ EQ cao là phải khéo ăn nói, biết cách lấy lòng người khác trong mọi tình huống. Nhưng trên thực tế, những người thực sự có trí tuệ cảm xúc vượt trội lại thường bộc lộ điều đó qua những chi tiết rất nhỏ trong sinh hoạt thường ngày, những thứ mà chính họ cũng không để ý mình đang làm. Dưới đây là 5 thói quen phổ biến ở nhóm người này.

Không ngắt lời người khác giữa chừng

Trong một cuộc trò chuyện, có người vừa nghe được nửa câu đã vội chen vào để nói ý của mình, sợ nếu chậm một nhịp sẽ quên mất điều muốn nói. Ngược lại, người có EQ cao luôn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của đối phương, kể cả khi họ không hoàn toàn đồng tình với quan điểm được đưa ra.

Việc lắng nghe trọn vẹn không chỉ thể hiện sự tôn trọng, mà còn giúp người nghe nắm bắt được đầy đủ thông tin trước khi phản hồi, tránh tình trạng hiểu lầm hoặc phản ứng vội vàng. Nhiều nghiên cứu tâm lý học giao tiếp đã chỉ ra rằng khả năng lắng nghe chủ động là một trong những yếu tố cốt lõi cấu thành trí tuệ cảm xúc.

Người có EQ cao thường thể hiện sự quan tâm qua những chi tiết rất nhỏ trong đời sống hàng ngày (Ảnh minh họa: Pinterest)

Biết xin lỗi mà không kèm theo lời biện minh

Một câu xin lỗi tưởng chừng đơn giản nhưng lại là phép thử rất rõ cho EQ của một người. Có người xin lỗi nhưng ngay sau đó lại liệt kê hàng loạt lý do để giảm nhẹ trách nhiệm của bản thân, khiến lời xin lỗi mất đi ý nghĩa vốn có.

Người có EQ cao thường chọn cách xin lỗi thẳng thắn, nhận đúng phần sai của mình mà không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Họ hiểu rằng một lời xin lỗi chân thành có giá trị hơn nhiều so với việc cố gắng chứng minh mình không hoàn toàn sai.

Không phản ứng ngay khi đang tức giận

Khi gặp chuyện khiến bản thân khó chịu, phản ứng bản năng của nhiều người là lập tức bộc phát cảm xúc, có thể là lớn tiếng hoặc nhắn tin trách móc ngay lập tức. Những người có EQ cao lại có xu hướng cho mình một khoảng lặng trước khi phản hồi, đợi cảm xúc lắng xuống rồi mới đưa ra cách xử lý phù hợp.

Khoảng lặng này không phải là né tránh vấn đề, mà là cách để lý trí có cơ hội lên tiếng trước khi cảm xúc dẫn dắt hành động, từ đó tránh được những lời nói hay quyết định có thể khiến bản thân hối hận về sau.

Chú ý đến những điều nhỏ nhặt người khác từng nhắc qua

Có người chỉ vô tình nhắc một lần rằng mình thích một loại trà nào đó, hoặc đang gặp khó khăn trong một việc nhỏ, tưởng chừng câu chuyện sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng người có EQ cao lại ghi nhớ những chi tiết này một cách tự nhiên, và đôi khi bất ngờ nhắc lại đúng lúc khiến đối phương cảm thấy được quan tâm thực sự.

Khả năng để tâm đến những chi tiết nhỏ trong lời nói của người khác cho thấy sự tinh tế trong quan sát, đồng thời phản ánh việc họ thực sự đặt tâm trí vào cuộc trò chuyện thay vì chỉ nghe cho có.

Khả năng linh hoạt trong cách giao tiếp với từng đối tượng khác nhau là một biểu hiện điển hình của trí tuệ cảm xúc cao (Ảnh minh họa: Pinterest)

Biết điều chỉnh cách nói chuyện tùy theo từng người

Cùng một nội dung nhưng cách truyền đạt tới một người lớn tuổi, một đồng nghiệp hay một người bạn thân sẽ cần sự khác biệt nhất định. Người có EQ cao thường vô thức điều chỉnh giọng điệu, từ ngữ và mức độ thẳng thắn tùy theo đối tượng đang trò chuyện, mà không đánh mất sự chân thành trong lời nói của mình.

Đây không phải là biểu hiện của sự giả tạo hay nịnh nọt, mà là khả năng thấu hiểu góc nhìn của người đối diện để lựa chọn cách truyền đạt sao cho thông điệp được tiếp nhận một cách dễ dàng nhất.

Trí tuệ cảm xúc không phải là thứ có thể nhìn thấy ngay trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, mà bộc lộ dần qua cách một người đối xử với những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Nếu nhận ra bản thân đang sở hữu phần lớn những thói quen kể trên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang sở hữu một loại năng lực mà không phải ai cũng có được.