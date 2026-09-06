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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 14.000.000 đồng của Đỗ Đình Quyết SN 1997

| | Sống

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 14.000.000 đồng của Đỗ Đình Quyết SN 1997

Một người đàn ông ở Ninh Bình đã chủ động trình báo công an sau khi nhận 14.000.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Ngày 7/5/2026, anh Phạm Vinh Quang (SN 1964, trú tại tổ dân phố Thượng Thái Hòa, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) bất ngờ nhận được 14.000.000 đồng chuyển vào tài khoản cá nhân.

Nghi ngờ đây là khoản tiền được chuyển nhầm, anh Quang đã đến trình báo Công an phường Châu Sơn để nhờ xác minh, tìm người chuyển tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Châu Sơn nhanh chóng phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tra soát, xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Đỗ Đình Quyết (SN 1997, thường trú tại thôn Đông Chẳm, xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội).

Công an phường Châu Sơn hỗ trợ anh Đỗ Đình Quyết nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm.

Sau khi xác định được chủ nhân số tiền, Công an phường Châu Sơn đã mời anh Quyết đến làm thủ tục nhận lại tài sản.

Ngày 8/5, tại trụ sở Công an phường Châu Sơn, anh Phạm Vinh Quang đã trao trả toàn bộ 14.000.000 đồng cho anh Đỗ Đình Quyết.

Hành động chủ động trình báo và hoàn trả số tiền chuyển nhầm của anh Phạm Vinh Quang góp phần lan tỏa tinh thần trung thực, trách nhiệm trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Ninh Bình)

Lê Anh

Đời sống & Pháp luật

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