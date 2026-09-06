Cơm nhà của kỹ sư SN 1996 ở Bắc Ninh: Nấu thịt rang cháy cạnh, canh cua và cà pháo thôi cũng “nghệ cả củ”

Thế giới bên ngoài luôn có sức hấp dẫn riêng: những thành phố chưa từng đến, những nét văn hóa và ẩm thực chưa được khám phá, những trải nghiệm mới mẻ để khiến người ta muốn xách vali lên đường. Nhưng đi càng nhiều, đôi khi điều khiến người ta thấy dễ chịu nhất lại không nằm ở một nơi nào xa xôi, mà là thứ mình đã quá quen thuộc như căn bếp, món ăn từng ăn từ nhỏ, bữa cơm có những người thân ngồi cạnh.

Nguyễn Tuấn Dương, sinh năm 1996, kỹ sư chất lượng ở Bắc Ninh đã và đang có những trải nghiệm như vậy. Anh chàng từng du học tại Đài Loan (Trung Quốc), từng đến nhiều nước trên thế giới và mang những hương vị mình gặp trên đường về căn bếp ở Bắc Ninh. Nhưng bên cạnh những món ăn mới, Tuấn Dương vẫn dành phần lớn thời gian cho những món ăn đậm chất Việt Nam.

Tuấn Dương

Những bữa ăn của Tuấn Dương đều được bày biện gọn gàng, đẹp mắt

Quá trình thực hiện một mâm cơm của Tuấn Dương (Clip: @austin_nguyen96)

Nấu ăn cho cả gia đình hết 200 - 400k/ ngày

Tuấn Dương bắt đầu biết nấu ăn từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, căn bếp thực sự trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh vào năm 2019, khi đi du học.

Ở một đất nước xa lạ, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm được những món Việt quen thuộc, Dương bắt đầu tự nấu ăn. Ban đầu là để giải quyết nỗi nhớ đồ ăn Việt Nam, sau đó việc vào bếp dần trở thành thói quen.

“Lúc đó, vì nhớ đồ ăn Việt Nam và không phải lúc nào cũng có điều kiện để ăn ngoài, nên mình bắt đầu tự nấu những món ăn quen thuộc để thưởng thức và cũng là một cách để vơi đi nỗi nhớ nhà”, Dương kể.

Hiện tại, khi đã về Việt Nam làm việc và ở gần gia đình, Tuấn Dương tiếp tục thói quen nấu ăn đồng thời quay video để chia sẻ với mọi người.

Menu trong những bữa ăn của anh đều là các món ăn Việt Nam giản dị, có thể gặp ở bất cứ gia đình Việt nào như chả lá lốt, thịt bò xào su su, canh rau ngót, thịt xá xíu, đậu que xào, cá kho, canh bí xanh nấu tôm, rau muống luộc, cánh gà nướng,... Thỉnh thoảng Dương sẽ đổi gió cho mâm cơm gia đình với bánh ram ít, bánh xèo, bún thang,...

“Với mình, bữa ăn khiến mình luôn yêu thích là thịt rang cháy cạnh, đậu sốt cà chua và canh cua cà pháo. Mỗi lần nấu món này mình lại nhớ về hồi còn đi học mẹ hay nấu cho mình ăn, nó dân dã và ngon, dễ ăn” - Tuấn Dương nói thêm.

Mâm cơm có thịt rang cháy cạnh và canh cua mồng tơi (Clip: @austin_nguyen96)

Để khỏi bí ý tưởng “Hôm nay ăn gì?”, Tuấn Dương thường bắt đầu từ những món mà gia đình hay ăn. Sau đó, anh chàng sẽ thử biến tấu hoặc kết hợp thêm một chút để tạo ra những món ăn mới mà bản thân muốn thưởng thức.

Chi phí cho mỗi lần nấu cơm của Tuấn Dương có thể dao động khoảng 200.000 - 400.000 đồng, tùy nguyên liệu. Tuy nhiên, đây không phải số tiền dành cho một bữa ăn mà anh chàng thường nấu cho cả gia đình gồm bản thân, bố mẹ và chị gái. Lượng thức ăn cũng có thể dùng cho 2 bữa trong ngày.

“Gia đình và bạn bè thường nhận xét là những bữa cơm nhà ngon, gần gũi và ấm áp” - Tuấn Dương kể.

Ngoài nấu ăn, nam kỹ sư cũng tự mình làm mọi việc từ quay đến dựng clip. Quá trình này khiến thời gian chuẩn bị một bữa cơm dài hơn bình thường: “Một phần mình cũng thích quay chụp, làm video nên có khi nấu đến 12h đêm cũng cảm thấy vui. Với lại với mình thì hình ảnh sẽ có thể lưu giữ được mãi nên làm để lưu giữ lại kỷ niệm”.

Nhìn đã thấy hao cơm rồi đó!

Đi nhiều để khám phá, trở về để biết mình vẫn thích một bữa cơm nhà

Ngoài căn bếp và công việc của một kỹ sư, cuộc sống Tuấn Dương còn có một khía cạnh khác: những chuyến đi. Anh chàng từng đi nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, một số nước châu Âu... Mỗi nơi mang đến những trải nghiệm ẩm thực khác nhau và ít nhiều đi vào cách Dương nấu ăn sau này.

Đặc biệt, Dương cho biết mình chịu ảnh hưởng khá nhiều từ hương vị Trung Quốc. Anh thích vị cay, tê đặc trưng của ớt, tiêu cùng những loại gia vị như quế, hồi. Những trải nghiệm đó khiến món ăn trong căn bếp của anh có thêm những cách kết hợp mới.

Nhưng càng đi nhiều, Tuấn Dương lại càng nhận ra đến một lúc nào đó, người ta vẫn thèm những hương vị mình đã lớn lên cùng: “Với mình, đi nhiều nơi là để mở mang và khám phá, còn trở về với bữa cơm nhà là để tìm lại sự bình yên. Hai trải nghiệm tưởng như đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau, giúp mình biết trân trọng hơn những điều giản dị và thân thuộc trong cuộc sống”.

Tuấn Dương cũng tin rằng tình yêu với ẩm thực Việt gần như đã trở thành một phần rất tự nhiên trong mình. Anh có thể thưởng thức nhiều món ăn ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng sau cùng vẫn muốn trở về với một bữa cơm nhà. Đó là lý do anh chàng đặt mục tiêu trên kênh của mình là nấu 100 mâm cơm.

“Có lẽ càng đi nhiều, mình lại càng thấy những món ăn Việt Nam gần gũi và đáng trân trọng hơn” - Dương nói.

Một số hình ảnh khi đi du lịch của Tuấn Dương

Điều này cũng phần nào lý giải vì sao một chàng trai 30 tuổi có thể dành hàng giờ trong căn bếp để nấu những món ăn rất quen thuộc. Với Tuấn Dương, nấu ăn không phải một hoạt động để chứng minh rằng đàn ông cũng có thể làm tốt việc vốn thường được gắn với phụ nữ.

Anh nhìn câu chuyện đơn giản hơn thế: “Việc chăm sóc căn bếp hay nấu một bữa cơm chỉn chu không liên quan đến chuyện đàn ông hay phụ nữ. Với mình, đó đơn giản là một cách chăm sóc bản thân và những người mình yêu quý”.

Những suy nghĩ ấy không đến một cách ngẫu nhiên. Khi bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, Tuấn Dương cũng bắt đầu nhìn lại xem mình thực sự muốn có điều gì trong cuộc sống, thay vì chỉ tiếp tục chạy theo những thứ từng được xem là dấu mốc của thành công.

Khi còn trẻ, anh chàng từng nghĩ cuộc sống phải có thật nhiều thành tựu và trải nghiệm mới có thể gọi là thành công. Nhưng bước vào tuổi 30, cách anh nhìn về cuộc sống bắt đầu thay đổi.

“Mình chỉ mong bản thân trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn, biết quan tâm và chăm sóc gia đình và có một cuộc sống bình yên mà mình thật sự yêu thích. Bởi mình nhận ra hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều quá lớn lao, mà lại đến từ những điều rất bình dị. Một ngày mà mình thấy hài lòng có khi chỉ đơn giản là được ăn một bữa cơm ngon, được quây quần bên bố mẹ và những người thân yêu”.

Ở tuổi 30, Tuấn Dương cũng không đặt áp lực cho bản thân phải hoàn thành một cột mốc nào đó ở một độ tuổi nhất định. Khi nhìn những người cùng trang lứa có người lập gia đình, có người tập trung cho công việc, có người vẫn tiếp tục đi và trải nghiệm, anh cho rằng mỗi người có một hành trình riêng.

“Quan trọng là mình vẫn cảm thấy vui, cảm thấy đủ và được làm những điều mình muốn” - anh chàng nói thêm.