Sản phụ sinh con trên chuyến bay, máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Myanmar

Khoảng 10 giờ sau khi cất cánh ngày 5-9, hành khách N.L.D.L., quốc tịch Việt Nam, bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Tổ tiếp viên lập tức triển khai quy trình ứng phó khẩn cấp, đồng thời phát thanh tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế để hỗ trợ.

Nhờ sự phối hợp của tổ tiếp viên và 5 hành khách tình nguyện, em bé đã chào đời ngay trên chuyến bay VN38.

Tuy nhiên, do sức khỏe của sản phụ sau sinh cần được tiếp tục kiểm tra, tổ bay quyết định chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Yangon. Vietnam Airlines phối hợp với đơn vị phục vụ mặt đất và nhà chức trách sân bay Myanmar triển khai phương án hỗ trợ y tế. Sản phụ cùng em bé sau đó được đưa tới bệnh viện để tiếp tục thăm khám, điều trị.

Sau khi hoàn tất công tác hỗ trợ, chuyến bay VN38 khởi hành trở lại lúc 3h30 ngày 6-9 (giờ địa phương) và hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h05 cùng ngày.

Đây không phải trường hợp đầu tiên Vietnam Airline phải điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề y tế.

Theo Vietnam Airlines, đây không phải trường hợp đầu tiên hãng phải điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách gặp vấn đề y tế. Ngày 24-6-2026, chuyến bay VN524 từ TP Hồ Chí Minh đi Thượng Hải đã hạ cánh khẩn cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc); ngày 7-1-2026, chuyến bay VN36 từ Frankfurt (Đức) đi Hà Nội phải hạ cánh tại Kolkata (Ấn Độ). Trước đó, ngày 17-9-2025, chuyến bay VN30 từ Frankfurt đi TP Hồ Chí Minh cũng phải hạ cánh khẩn cấp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để hỗ trợ hành khách cần chăm sóc y tế.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách, đặc biệt những người có vấn đề sức khỏe hoặc đang mang thai, nên chủ động đánh giá tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến bay, tham vấn bác sĩ khi cần thiết và cân nhắc việc thực hiện hành trình nếu có dấu hiệu bất thường.