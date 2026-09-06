Họp lớp, 5 người thu nhập hơn 3 tỷ đồng/năm ngồi riêng một bàn, lớp trưởng hỏi "Các ông chủ bao cả nhóm nhé?" thì không ai lên tiếng

Họp lớp sau nhiều năm thường là dịp để những người từng học chung gặp lại nhau, kể về công việc, gia đình và cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, khi câu chuyện thu nhập và điều kiện kinh tế được đưa vào một cuộc gặp vốn dành để ôn lại tình bạn, không khí đôi khi có thể thay đổi theo cách không ai ngờ tới. Câu chuyện từng viral trên MXH Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình.

Nhân vật chính của câu chuyện là một người đàn ông đến từ Hồ Nam (Trung Quốc) tên Dương Dương. Cách đây một thời gian, lớp đại học của anh đã tổ chức họp lớp sau 15 năm tốt nghiệp. Cuộc gặp ban đầu diễn ra khá vui vẻ nhưng sau đó trở nên khó xử vì cách phân chia chỗ ngồi và câu chuyện ai sẽ thanh toán hóa đơn.

Được biết, Dương Dương hiện đang làm thiết kế nội thất. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại một công ty với mức lương khoảng 6.000-7.000 NDT/tháng (khoảng 24-27 triệu đồng), không cao nhưng vẫn đủ trang trải cuộc sống. Trong khi đó, Vương Cường - bạn học cũ của anh, cũng là người đứng ra tổ chức buổi họp lớp, đã khởi nghiệp kinh doanh và có thu nhập tốt hơn hẳn nhiều thành viên khác trong lớp.

Buổi họp lớp có hơn 40 người tham gia, được chia thành khoảng 5 bàn tại một nhà hàng khá sang trọng. Khi mọi người chuẩn bị dùng bữa, Vương Cường đứng ở cửa một phòng riêng và nói rằng những người có thu nhập từ 1 triệu NDT/năm (khoảng 3,8 tỷ đồng) trở lên có thể ngồi vào bàn bên trong.

Theo câu chuyện, chỉ có 5 người, trong đó có Vương Cường, ngồi vào chiếc bàn được gọi là "bàn thu nhập triệu NDT". Những người còn lại ngồi ở các bàn khác.

Buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng biến thắng nơi so bì tiền bạc (Ảnh minh họa)

Dương Dương cho biết anh cảm thấy không thoải mái trước cách phân chia này vì cho rằng việc lấy thu nhập để phân loại chỗ ngồi khiến buổi họp lớp mất đi ý nghĩa ban đầu. Một số người khác cũng được cho là có cùng cảm giác, nhưng không ai lên tiếng phản đối.

Đến giữa bữa ăn, nữ lớp trưởng cũ lần lượt đến từng bàn nâng ly chúc mọi người. Khi đến chiếc bàn của 5 người có thu nhập cao, cô nửa đùa nửa thật nói rằng các "ông chủ" đều kiếm được tiền tỷ mỗi năm, vậy có phải hôm nay nên mời những người bạn cũ còn lại một bữa hay không.

Mọi người ở bàn khác hưởng ứng câu nói này, nhưng 5 người trên bàn lại không ai lên tiếng. Không khí lập tức trở nên khá ngượng ngùng. Nhận ra tình huống khó xử, nữ lớp trưởng nhanh chóng uống hết ly rượu của mình rồi rời đi.

Cuối cùng, sau khi các thành viên trao đổi, cả nhóm quyết định chia đều theo đầu người. Buổi họp lớp vì thế vẫn tiếp tục, nhưng câu chuyện về "bàn thu nhập triệu NDT" lại trở thành điều khiến nhiều người bàn tán.

Đừng để tiền bạc biến buổi họp lớp thành màn so sánh

Điều đáng nói trong câu chuyện không phải là chi phí buổi họp lớp mà là việc thu nhập vô tình trở thành tiêu chí để phân chia những người từng là bạn học thành các nhóm khác nhau. Xa hơn là tâm lý mặc định về trách nhiệm chi trả dựa trên điều kiện kinh tế của không ít người.

Sau nhiều năm tốt nghiệp, mỗi người có thể đã đi theo một con đường riêng. Có người làm công ăn lương, có người kinh doanh, có người thu nhập cao nhưng cũng có người vẫn đang loay hoay với công việc và cuộc sống. Những khác biệt này là điều bình thường, nhưng khi được đưa ra làm tiêu chí để phân loại trong một buổi họp lớp, người có thu nhập thấp hơn có thể dễ cảm thấy mình bị đặt ở vị trí khác với những người còn lại.

Bạn bè cũ gặp nhau vui là chính nhưng chuyện tiền bạc nên được nói rõ ràng (Ảnh minh họa)

Ở chiều ngược lại, thu nhập cao cũng không đồng nghĩa với việc một người đương nhiên phải thanh toán cho cả nhóm. Nếu muốn mời bạn bè một bữa, đó nên là lựa chọn tự nguyện của người muốn mời, thay vì trở thành nghĩa vụ chỉ vì họ kiếm được nhiều tiền hơn.

Tương tự, những câu nói đùa như "làm sếp lớn thì mời cả lớp đi" có thể nghe vui trong một cuộc trò chuyện, nhưng đôi khi lại đặt người nghe vào thế khó. Nếu từ chối, họ có thể bị cho là keo kiệt; nếu đồng ý, họ lại phải nhận một khoản chi mà mình chưa từng chủ động đề nghị.

Vì vậy, với những buổi họp lớp có đông người, cách đơn giản nhất vẫn là thống nhất trước về địa điểm, ngân sách và hình thức thanh toán. Nếu cả nhóm cùng chia sẻ chi phí, nên nói rõ ngay từ đầu. Nếu một người muốn mời mọi người, đó cũng nên được xác định là lời mời tự nguyện thay vì mặc định dựa trên thu nhập.

Sau nhiều năm, mỗi thành viên có thể đã có một công việc, thu nhập và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Họp lớp vốn là dịp để gặp lại những người từng thân thiết, vì vậy việc giữ cho mọi người cảm thấy thoải mái có lẽ quan trọng hơn chuyện phân biệt ai giàu, ai ít tiền hay ai đủ khả năng trả hóa đơn.

Tiền bạc không phải chuyện cần né tránh trong những cuộc gặp như vậy. Ngược lại, nói rõ từ đầu về những khoản sẽ chi và cách thanh toán đôi khi chính là cách để mọi người giữ được sự thoải mái với nhau.

Theo Sohu