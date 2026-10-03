Hai tỉnh định hướng trở thành TP trực thuộc Trung ương tiếp theo của Việt Nam báo tin vui tới Thủ tướng

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương.

Các địa phương đã báo cáo kết quả khả quan sau 9 tháng đầu năm và cam kết trước Chính phủ sẽ nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cũng như giải ngân 100% vốn đầu tư công được phân bổ.

Kinh tế Ninh Bình vượt kịch bản đề ra, xếp thứ 5 toàn quốc

Tại phiên họp, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thông tin, kinh tế địa phương đã đạt kết quả bứt phá trong 9 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,51%, vượt kịch bản đề ra và xếp thứ 5 toàn quốc.

Xét trên lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực cốt lõi với mức tăng trưởng 25,4%; khu vực du lịch - dịch vụ tăng 9,95%. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 47.000 tỷ đồng.

Tỉnh duy trì xuất siêu trên 2,7 tỷ USD. Ngành du lịch địa phương khẳng định vai trò trụ cột khi đón 21 triệu lượt khách, trong đó có 2,4 triệu lượt khách quốc tế.

Kinh tế tỉnh Ninh Bình đạt kết quả bứt phá trong 9 tháng đầu năm 2026

Bên cạnh những điểm sáng, Ninh Bình cũng nghiêm túc nhìn nhận tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 37,3% kế hoạch do Thủ tướng giao.

Địa phương cam kết tập trung cao độ trong quý cuối năm, giải ngân 100% ngân sách Nhà nước vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Đồng thời, tỉnh cũng kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030.

Tại cuộc họp, tỉnh Ninh Bình đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm kết nối khu vực Tây Bắc với trục Bắc - Nam.

Địa phương cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định quy hoạch Khu kinh tế Kim Sơn.

Kinh tế Khánh Hòa bứt phá tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 2 chữ số

Ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 9 tháng, kinh tế - xã hội địa phương ghi nhận bứt phá tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,21%; thu ngân sách nhà nước đạt 36.900 tỷ đồng, bằng 98% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 11.000 tỷ đồng, tương đương trên 70% kế hoạch Thủ tướng giao.

Đặc biệt, Khánh Hòa đã quyết liệt tháo gỡ khó khăn, xử lý được 106/257 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn.

Tỉnh Khánh Hoà cam kết đạt mức tăng trưởng hai con số và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công được giao

"Khánh Hòa cam kết phấn đấu đạt mức tăng trưởng 10,2%, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công và thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao. Đồng thời, trên cơ sở các nghị quyết tháo gỡ của Trung ương, tỉnh đặt quyết tâm hoàn thành dứt điểm việc xử lý 257 dự án tồn đọng ngay trong năm 2026", Chủ tịch UBND Khánh Hòa khẳng định.

Để tạo động lực bứt phá dài hạn, tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ triển khai 2 nội dung chiến lược: Hoàn thiện đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong theo quy định của Luật Phát triển Đô thị để Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành và hỗ trợ tỉnh xây dựng đề án đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ninh Bình và Khánh Hoà được định hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương tiếp theo của Việt Nam

Hiện tại, hai tỉnh Ninh Bình và Khánh Hòa đang đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình vào ngày 10/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu địa phương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh.

Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, địa phương cần tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, gần nhất, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6894/UBND-VP4, ngày 28/09/2026 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án đề nghị công nhận Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đặt mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quy hoạch sau điều chỉnh chỉ rõ, địa phương đặt mục tiêu xây dựng vị thế trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực, với định hướng tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tỉnh cũng xác định 6 lĩnh vực tăng trưởng chủ lực gồm: du lịch và cuộc sống chất lượng; đổi mới sáng tạo trí tuệ nhân tạo (AI); sản xuất công nghệ hàng hải; hệ thống năng lượng mới; chế biến giá trị cao; hạ tầng và kết nối chiến lược.

Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, kinh tế dữ liệu và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của địa phương.