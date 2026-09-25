Việt Nam đang chuẩn bị triển khai tuyến cao tốc dài gần 180km, chỉ đi qua 1 tỉnh duy nhất

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Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, ngày 24/9, ông Lò Minh Hùng - Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác đã khảo sát thực địa, phục vụ công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (Dự án CT.03).

Tuyến cao tốc CT.03 qua địa bàn tỉnh Sơn La dài 179,55km, qua 18 xã, phường; điểm đầu giao với quốc lộ 43 tại phường Vân Sơn, kết nối Hòa Bình - Mộc Châu; điểm cuối giáp ranh tỉnh Điện Biên, kết nối đi Cửa khẩu Tây Trang.

Hiện, tỉnh Sơn La đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án, trong đó rà soát hướng tuyến, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bãi đổ thải và nguồn vật liệu xây dựng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã cung cấp hồ sơ hướng tuyến, ranh giới dự kiến và dữ liệu bản đồ số cho các địa phương để phối hợp quản lý hiện trạng, rà soát đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Đoàn công tác của tỉnh khảo sát thực địa công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện Dự án CT.03 tại phường Thảo Nguyên (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tiến độ lập quy hoạch chung và những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án CT.03 tại 4 xã, phường.

Nhiều ý kiến tập trung đánh giá tính khả thi của các nút giao, đề xuất đặt trạm dừng nghỉ, phương án điều phối bãi đổ thải liên xã và quy hoạch mỏ vật liệu. Đối với khu tái định cư, đặc biệt tại phường Thảo Nguyên với 141 hộ bị ảnh hưởng, các đại biểu yêu cầu tính toán quy mô dự phòng.

Kết luận cuộc làm việc, ông Lò Minh Hùng yêu cầu Thường trực Đảng ủy 4 xã, phường khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cấp xã để thực hiện dự án; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm 2026,

Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy 4 xã, phường chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất, tài sản, hoa màu trên đất; quản lý trật tự xây dựng trong phạm vi của dự án, các điểm tái định cư, bãi đổ thải, không để lấn chiếm, xây dựng công trình, trồng cây, sử dụng đất trái phép.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các kiến nghị từ 4 xã, phường đảm bảo theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; đồng thời rà soát toàn bộ các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn các xã, phường có đường cao tốc đi qua, không để xảy ra khan hiếm vật liệu xây dựng, đội giá, tăng chi phí của dự án.

Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh chủ động phối hợp với các xã, phường nghiên cứu bố trí một điểm dừng nghỉ trên tuyến; triển khai nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các địa phương thống nhất, cập nhật nút giao, đường công vụ, mỏ vật liệu, bãi đổ thải, khu tái định cư vào Quy hoạch chung xã, phường để sẵn sàng thực hiện Dự án CT03.