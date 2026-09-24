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Việt Nam đang triển khai dự án khu thể thao hơn 500 tỷ đồng, có sân vận động, nằm tại tỉnh miền núi biên giới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2021 đến năm 2027.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, vào ngày 23/9, Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn.

Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 đến năm 2027, gồm các hạng mục chính: sân vận động trung tâm, nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện thể thao, khu nhà ở vận động viên, nhà ăn - hội trường, các sân thể thao ngoài trời cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, tổng diện tích đất phải thu hồi phục vụ dự án là gần 29ha, ảnh hưởng đến 209 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm đếm đã đạt 98,5%; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt khoảng 51,2%; chi trả cho 98 hộ với tổng số tiền hơn 35,6 tỷ đồng.

Đối với phần mộ bị ảnh hưởng, cơ quan chuyên môn đã đo đạc, kiểm đếm 142 ngôi mộ, trong đó đã di chuyển 111 ngôi mộ. Diện tích đất bàn giao cho chủ đầu tư được 13,79ha, đạt 48% tổng diện tích; giá trị xây dựng hoàn thành và giải ngân đều đạt khoảng 39,01%.

Trên phần mặt bằng đã được bàn giao, nhà thầu đang triển khai gói thầu hỗn hợp EC, hạng mục san nền. Đến nay, nhà thầu hoàn thành đào bóc lớp đất hữu cơ khoảng 10,5 ha. Đối với kế hoạch vốn năm 2026, đến thời điểm báo cáo đã giải ngân đạt 39,01% kế hoạch.

Việt Nam đang triển khai dự án khu thể thao hơn 500 tỷ đồng, có sân vận động, nằm tại tỉnh miền núi biên giới- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và Đoàn công tác xem bản đồ dự án tại công trường xây dựng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn)

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, đây là dự án quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng với địa phương. Đây cũng là công trình điểm nhấn đô thị, góp phần hoàn thiện hạ tầng xã hội, nâng cao hình ảnh đô thị, tạo không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch, ông Đoàn Thanh Sơn yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và UBND phường Đông Kinh tập trung nhân lực, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc.

Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm trong tháng 9; lập, chuyển hồ sơ cho UBND phường Đông Kinh thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tháng 10.

UBND phường Đông Kinh tăng cường tuyên truyền, vận động; trường hợp không chấp hành sau khi đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật thì hoàn thiện hồ sơ, thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công Nhà thi đấu đa năng, chuẩn bị triển khai Nhà tập luyện thể thao trong tháng 10; rà soát khả năng giải ngân, kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn nếu cần thiết.

Các thành viên Ban Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời các vướng mắc thuộc lĩnh vực được phân công, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ của dự án.

Hà Giang

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
dự án

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