Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đưa ra lời mời đặc biệt tại New York, nói về kế hoạch hợp tác với SpaceX, Mastercard và loạt “ông lớn” toàn cầu

Chiều 23/9 theo giờ địa phương, tức sáng 24/9 theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự cuộc tọa đàm với lãnh đạo các định chế tài chính và quỹ đầu tư Hoa Kỳ tại New York.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico và Chủ tịch HĐQT Vietjet đã chia sẻ những kế hoạch nhằm thu hút nguồn vốn dài hạn, công nghệ và tri thức quốc tế vào Việt Nam. Đồng thời gửi đi thông điệp về một Việt Nam sẵn sàng đón nhận và cùng các nhà đầu tư kiến tạo những giá trị phát triển lâu dài.

Từ chuyến bay đặc biệt đến những kế hoạch hợp tác tại New York

Theo bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đoàn Việt Nam đến New York trên chuyến bay có sự tham gia của nhiều doanh nhân và nghệ sĩ. Trong khi các doanh nghiệp mang theo những kế hoạch hợp tác, đoàn nghệ sĩ giới thiệu âm nhạc và những câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam. Các hoạt động diễn ra trong thời gian Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và có các cuộc tiếp xúc với đối tác Hoa Kỳ.

Trước đó, bà Phương Thảo đã tham dự nghi thức rung chuông mở phiên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thực hiện.

Theo nữ tỷ phú, chuyến công tác không chỉ nhằm mở rộng kết nối quốc tế mà còn hướng tới thu hút những dòng vốn dài hạn cho các dự án tạo việc làm, phát triển tri thức và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới tại Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico và Chủ tịch HĐQT Vietjet. Ảnh: VGP

Hợp tác với các tập đoàn hàng không, công nghệ hàng đầu

Hàng không là một trong những lĩnh vực hợp tác được bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhấn mạnh.

Bên cạnh việc mở rộng mạng bay quốc tế, hệ sinh thái Sovico và Vietjet đang hướng tới phát triển công nghiệp hàng không phụ trợ, trong đó có hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay và động cơ công nghệ cao.

Việc hợp tác với Pratt & Whitney cùng các doanh nghiệp hàng không quốc tế được kỳ vọng sẽ đưa thêm công nghệ, năng lực kỹ thuật và những việc làm chất lượng cao tới Việt Nam.

Ở lĩnh vực hạ tầng số, Sovico đang thúc đẩy hợp tác với SpaceX và Starlink nhằm phát triển hạ tầng kết nối thế hệ mới. Đây có thể trở thành nền tảng phục vụ kinh tế tầm thấp, quản lý phương tiện bay không người lái và logistics thông minh.

Một trụ cột khác là kinh tế tri thức. Hệ sinh thái của Sovico đang đầu tư vào các trường đại học đào tạo công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo; đồng thời xây dựng các viện nghiên cứu ứng dụng trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ hàng không, đường sắt, dữ liệu, trung tâm dữ liệu và bán dẫn.

Sovico cũng đang hợp tác với Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), các tổ chức thuộc UNESCO, UNICEF, cùng nhiều trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế.

Các chương trình hợp tác tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, khoa học, giáo dục, văn hóa và những hoạt động dành cho trẻ em, cộng đồng.

Thúc đẩy dòng vốn xanh, vốn xã hội và dịch vụ số

Trong lĩnh vực tài chính, Sovico cùng các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái đang thúc đẩy thỏa thuận với Citigroup và Standard Chartered về vốn xanh, vốn xã hội, vốn bền vững cũng như nguồn vốn trung và dài hạn. Bên cạnh đó, hợp tác với Mastercard cũng được mở rộng sang các lĩnh vực công dân số, hành chính công và dịch vụ dành cho nhóm yếu thế.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết đã có 23 thỏa thuận và hợp đồng được ký kết trong chuyến công tác lần này.

Việc đồng thời mở rộng quan hệ với các định chế tài chính, doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn hàng không và tổ chức quốc tế cho thấy chiến lược thu hút nguồn lực của hệ sinh thái Sovico không chỉ tập trung vào vốn mà còn hướng đến tiếp nhận công nghệ, năng lực quản trị, tri thức và đội ngũ chuyên gia quốc tế để phục vụ những ngành kinh tế mới tại Việt Nam.

“Cơ hội chưa từng có” tại Việt Nam

Theo Chủ tịch Sovico, Việt Nam đang xây dựng các cơ chế cạnh tranh về thuế, thị thực, pháp lý, tài chính, môi trường nghiên cứu và chất lượng sống để thu hút các nhà khoa học, kỹ sư, nghệ sĩ, doanh nhân và chuyên gia tài chính quốc tế đến làm việc, sáng tạo và cống hiến.

"Cơ hội đang mở ra tại Việt Nam hôm nay là cơ hội chưa từng có - tại một quốc gia hòa bình, ổn định và có trách nhiệm; một nền kinh tế năng động, một dân tộc thông minh, nhân ái và đầy khát vọng", bà Thảo nhấn mạnh.

"Chúng tôi trân trọng mời các nhà đầu tư hãy đến Việt Nam nắm bắt cơ hội chưa từng có ấy và cùng biến những kế hoạch lớn lao, thành hiện thực", Chủ tịch Tập đoàn Sovico gợi mở.

Với sự đồng hành của Nhà nước, nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế, Sovico cam kết đóng vai trò đối tác địa phương lâu dài, hành động minh bạch và có trách nhiệm. Mục tiêu được đặt ra là bảo đảm mỗi khoản đầu tư không chỉ đem lại thành công cho các bên tham gia, mà còn tạo ra những giá trị phát triển bền vững cho Việt Nam và các thế hệ tương lai.



