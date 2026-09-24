Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý thông báo mới nhất từ công an

Nhằm phục vụ chiến lược chuyển đổi số quốc gia và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về giao thông đường bộ, lực lượng công an các địa phương đang đồng loạt đẩy mạnh đợt cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu và số hóa hồ sơ quản lý Giấy phép lái xe (GPLX).

Cơ quan chức năng khuyến khích toàn thể người dân đang sử dụng bằng lái (đặc biệt là bằng lái xe máy hạng A1 mẫu cũ) bằng vật liệu giấy cũ chủ động thực hiện thủ tục đổi sang thẻ nhựa PET để bảo đảm dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống" trên môi trường điện tử.

Sự cần thiết của việc cấp đổi GPLX mẫu cũ

Sau thời gian dài sử dụng, nhiều GPLX mô tô bằng bìa giấy cũ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, chữ số bị mờ, mép giấy rách nát hoặc phai màu. Điều này gây cản trở rất lớn cho lực lượng chức năng trong việc tra cứu, xác minh thông tin và gây khó khăn khi đồng bộ vào hệ thống dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, việc dữ liệu qua nhiều thời kỳ chưa được cập nhật đồng bộ còn dẫn đến tình trạng thiếu trường thông tin hoặc có sai lệch so với cơ sở dữ liệu định danh cá nhân. Do đó, việc rà soát và chuyển đổi sang thẻ PET là bước đi tất yếu nhằm:

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Những tiện ích vượt trội khi chuyển sang GPLX thẻ PET

Việc sở hữu tấm bằng lái xe bằng vật liệu nhựa PET mang lại hàng loạt giá trị thiết thực trong đời sống thường nhật:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Độ bền cơ học vượt trội: Thẻ nhựa PET có khả năng chịu nhiệt, kháng nước tốt, không bị mục nát, rách góc hay phai màu theo thời gian như giấy bìa ép plastic, giúp bảo quản dễ dàng và bền đẹp.

Tích hợp sâu vào hệ sinh thái số: GPLX thẻ PET có thể đồng bộ trực tiếp lên tài khoản định danh điện tử VNeID và ứng dụng VNeTraffic. Khi tham gia giao thông, người dân hoàn toàn có thể xuất trình thông tin bằng lái điện tử ngay trên điện thoại thông minh theo yêu cầu của lực lượng kiểm soát mà không nhất thiết phải mang theo thẻ cứng.

Bảo mật cao, chống làm giả: Mặt thẻ được trang bị mã QR và mã số định danh chuẩn hóa, hỗ trợ lực lượng tuần tra quét mã kiểm tra tức thì, ngăn chặn triệt để hành vi làm giả hoặc sử dụng bằng lái không hợp lệ.

Minh bạch và tiện lợi: Giúp công dân chủ động theo dõi thời hạn sử dụng, tra cứu lịch sử vi phạm và quản lý thông tin hành chính cá nhân một cách đồng bộ, minh bạch.

Hướng dẫn tại Công an TP Đà Nẵng: Quét mã QR, tiếp nhận tại cấp xã/phường

Tại địa bàn TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang phát động chiến dịch "Đà Nẵng thành phố đáng sống – Luôn tiên phong chuyển đổi số" với hệ thống tiếp nhận rộng khắp:

Địa điểm tiếp nhận: Hồ sơ được tiếp nhận tại các điểm đổi GPLX trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng và Công an cấp xã/phường được bố trí tiếp nhận theo quy định.

Quy trình hướng dẫn: Người dân khi đến làm thủ tục chỉ cần mang theo GPLX cũ (nếu có) và giấy tờ liên quan để được cán bộ công an hướng dẫn trực tiếp, cụ thể về thành phần hồ sơ và trình tự thực hiện.

Tra cứu thông tin: Người dân có thể dùng camera điện thoại quét mã QR trên poster chính thức của Phòng CSGT để nắm rõ danh sách chi tiết các điểm tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ chuẩn hóa và mức lệ phí cấp đổi.

Đường dây hỗ trợ: Người dân có thể liên hệ hotline 0694.260099 hoặc theo dõi trang Facebook chính thức của Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Đà Nẵng để được giải đáp vướng mắc.

Hướng dẫn tại Công an Quy Nhơn: Địa chỉ tiếp nhận và hồ sơ cần chuẩn bị

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân trên địa bàn, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cũng ra thông báo đã triển khai quy trình tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX đơn giản, nhanh gọn:

Địa chỉ tiếp nhận: Người dân trực tiếp đến làm việc tại Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Quy Nhơn, địa chỉ: Số 434 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn.

Thành phần hồ sơ công dân cần chuẩn bị:

Giấy khám sức khỏe lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (theo đúng hạng GPLX cần cấp đổi).

Căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID đã kích hoạt mức độ 2.

Các giấy tờ khác thể hiện thông tin để đối chiếu (bản gốc GPLX bằng giấy cũ, hoặc hồ sơ gốc trong trường hợp bị mất bằng lái).

Cảnh báo nghiêm cấm thông qua "cò mồi", dịch vụ trung gian

Lực lượng công an nhấn mạnh: Người dân cần trực tiếp đến các trụ sở công an, điểm tiếp nhận chính thức để làm thủ tục cấp đổi.

Tuyệt đối không thông qua các đối tượng "cò", trung gian môi giới hay các dịch vụ nhận làm bằng lái trôi nổi trên mạng xã hội. Việc sử dụng dịch vụ trung gian không chỉ làm phát sinh các khoản chi phí vô lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao bị lộ lọt dữ liệu định danh cá nhân, tạo điều kiện cho tội phạm mạng lợi dụng thông tin để hoạt động phi pháp.

Chủ động đổi GPLX mô tô từ giấy bìa sang thẻ PET là quyền lợi thiết thân và là trách nhiệm công dân, góp phần cùng toàn xã hội xây dựng nền hành chính hiện đại, văn minh.