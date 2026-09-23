Đất nông nghiệp có nhà xây từ 1998, nay chuyển sang đất ở có bị phạt?

Ông Hùng hỏi, khi chuyển đổi thế bố mẹ ông có bị xử phạt không và xử phạt hết bao nhiêu? Khi chuyển đổi lên đất ở nhà ông phải đóng bao nhiêu phần trăm chuyển đổi chênh lệch?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung hỏi không nêu rõ đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hay chưa. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu, tham khảo các quy định của pháp luật sau đây để được rõ:

Về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả phải được khắc phục theo đúng quy định.

Tại khoản 1 Điều 6 và Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020) quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 02 năm; trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định đối với hành vi vi phạm hành chính đó.

Theo Điều 1 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP thì hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai bao gồm hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện.

Tại điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định:

"b) Đối với các hành vi vi phạm hành chính không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này là hành vi đang thực hiện thì thời điểm để tính thời hiệu xử phạt là thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm".

Đối với hành vi sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép được quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP (trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP).

Việc tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thực hiện theo quy định tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị định này do Bộ Tài chính chủ trì tham mưu.

Do nội dung ông nêu là vụ việc cụ thể và không có hồ sơ, tài liệu kèm theo nên không cơ sở trả lời cụ thể, đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng tài chính tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.