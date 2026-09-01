Siêu dự án đường sắt gần 290.000 tỷ đồng đi qua 6 tỉnh, thành vừa có thay đổi quan trọng

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị bổ sung điểm (v) vào mục II.2.a của Nghị quyết 127/NQ-CP về nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong triển khai thực hiện Dự án. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định đầu tư các tiểu dự án di dời công trình điện có điện áp từ 110kV trở lên phục vụ Dự án và không phải lập chủ trương đầu tư.

Đồng thời, Nghị quyết số 281/NQ-CP cũng bổ sung điểm 4 vào mục III Nghị quyết 127/NQ-CP về tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

"4. Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực."

Các Phụ lục I và II của Nghị quyết 127/NQ-CP được thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng là công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối mạng đường sắt Việt Nam với Trung Quốc qua vị trí nối ray tại biên giới Lào Cai, đồng thời liên thông với Thủ đô Hà Nội và hệ thống cảng biển Hải Phòng. Mục tiêu của Dự án là nhằm xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc; tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng bảo đảm kết nối hiệu quả mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó

Theo chủ trương đầu tư được điều chỉnh, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 289.339 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành cơ bản chậm nhất vào năm 2030. Phạm vi dự án được xác định với điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng. Tuyến chính có chiều dài khoảng 363km, các tuyến nhánh khoảng 63km, đi qua địa phận 6 tỉnh, thành phố gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng.

Về quy mô, dự án đầu tư mới đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm; các đoạn tuyến còn lại được đầu tư đường đơn.

Tuyến sử dụng khổ đường 1.435mm, vận chuyển chung hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế 160km/giờ đối với đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng; 120km/giờ đối với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội và 80km/giờ đối với các đoạn tuyến còn lại.

Về công nghệ, dự án áp dụng công nghệ đường sắt chạy trên ray. Sức kéo điện được sử dụng cho tuyến chính và đoạn tuyến nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm. Đối với các tuyến nhánh kết nối cảng biển, trước mắt sử dụng sức kéo diesel và sẽ chuyển đổi sang đầu máy sử dụng năng lượng sạch trong tương lai.

Một nội dung đáng chú ý được điều chỉnh là phạm vi thu hồi đất và nhu cầu sử dụng đất của dự án. Việc thu hồi đất được thực hiện theo quy mô quy hoạch, trong đó đường đôi đối với đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm; đường đơn đối với các đoạn tuyến còn lại.